España elimina a Donald Trump de su foto como campeón

Trump irrumpe en celebración

España edita la foto

Polémica política en Mundial

La selección española, campeona del Mundial 2026, vivió un momento incómodo durante la celebración del título cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la foto oficial del equipo tras la final ante Argentina.

El episodio desató polémica sobre la presencia política en eventos deportivos y obligó a España a tomar una decisión inusual: eliminar digitalmente al mandatario de la imagen oficial.

Irrupción inesperada en la foto del campeón

España celebraba su título tras vencer 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium.

Todo transcurría con normalidad durante la tradicional foto del campeón.

En ese momento, Donald Trump apareció en el escenario.

El mandatario había participado en la entrega del trofeo junto a Gianni Infantino.

Su presencia rompió el protocolo habitual de este tipo de celebraciones.