España elimina a Donald Trump de su foto como campeón
Publicado el20/07/2026 a las 23:33
- Trump irrumpe en celebración
- España edita la foto
- Polémica política en Mundial
La selección española, campeona del Mundial 2026, vivió un momento incómodo durante la celebración del título cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la foto oficial del equipo tras la final ante Argentina.
El episodio desató polémica sobre la presencia política en eventos deportivos y obligó a España a tomar una decisión inusual: eliminar digitalmente al mandatario de la imagen oficial.
Irrupción inesperada en la foto del campeón
España celebraba su título tras vencer 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium.
Todo transcurría con normalidad durante la tradicional foto del campeón.
En ese momento, Donald Trump apareció en el escenario.
El mandatario había participado en la entrega del trofeo junto a Gianni Infantino.
Su presencia rompió el protocolo habitual de este tipo de celebraciones.
Rodri intentó apartarlo sin éxito
El capitán español, Rodri, fue visto intentando gestionar la situación.
De manera discreta, buscó que Trump abandonara el encuadre.
Infantino también intervino con gestos para que se retirara.
Sin embargo, el presidente permaneció en el escenario.
Trump terminó posando a un lado del equipo cuando Rodri levantó la Copa.
España tomó una decisión: eliminarlo de la imagen
Horas después, la selección publicó la foto oficial en redes.
Pero lo hizo con una diferencia clave: Trump no aparecía.
La imagen fue retocada para eliminar al mandatario.
El gesto fue interpretado como una forma de mantener el foco en los jugadores.
También evitó que la celebración se politizara aún más.
Abucheos y polémicas rodearon su presencia
La reacción del público no fue favorable.
Trump fue abucheado en varias ocasiones durante la final.
Ocurrió tanto en el palco como al bajar al campo.
No es la primera polémica del mandatario en el torneo.
Previamente, fue criticado por supuesta interferencia en una sanción arbitral.
Debate abierto sobre política y deporte
El episodio reabre una discusión recurrente.
¿Debe la política tener protagonismo en eventos deportivos?
La FIFA ya había generado debate al incluir a Trump en la ceremonia.
Incluso le otorgó un premio previo sin mayor explicación pública.
En este contexto, la acción de España marca una postura clara.
La celebración del Mundial debía pertenecer exclusivamente a los jugadores.
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