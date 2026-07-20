¿Cuánto dinero se lleva España por ganar el Mundial 2026?

España no solo conquistó el Mundial 2026 sobre la cancha. También se convirtió en la selección que más dinero ha recibido en la historia de la Copa del Mundo gracias a la histórica bolsa económica repartida por la FIFA.

El título conseguido en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey vino acompañado de un premio superior a los 50 millones de dólares para la Real Federación Española de Futbol (RFEF), una cifra récord que supera ampliamente los incentivos entregados en ediciones anteriores.

España recibe un premio histórico

Además del trofeo de la Copa del Mundo y las medallas de campeón, la delegación española regresará a Madrid con un cheque que rebasa los 50 millones de dólares.

El monto supera los aproximadamente 42 millones de dólares que recibió Argentina tras coronarse campeona en Qatar 2022, reflejando el incremento en los ingresos generados por el primer Mundial con 48 selecciones.

A esta cantidad también se suman los bonos económicos otorgados por diversos patrocinadores, que suelen activarse automáticamente tras la conquista del campeonato.

Argentina también obtiene una importante recompensa

Aunque no logró defender el título mundial, Argentina también recibirá una importante compensación económica.

Tras finalizar como subcampeona del Mundial 2026, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) obtendrá cerca de 35 millones de dólares por alcanzar la gran final.

Además del incentivo económico, los futbolistas argentinos recibieron las medallas de plata que acreditan su condición de subcampeones del torneo.

El Mundial más lucrativo de la historia

El Mundial 2026 rompió récords tanto dentro como fuera de la cancha.

La expansión a 48 selecciones permitió a la FIFA incrementar considerablemente sus ingresos comerciales, de patrocinio y derechos de televisión, lo que se tradujo en la bolsa de premios más alta jamás repartida en una Copa del Mundo.

Con ello, España no solo levantó su segunda estrella, sino que también hizo historia al convertirse en la selección mejor recompensada económicamente en la historia de los Mundiales. 💰🏆🇪🇸