El XI más decepcionante del Mundial 2026

No todas las grandes figuras lograron responder a las expectativas en la Copa del Mundo 2026. Mientras algunos jugadores brillaron y guiaron a sus selecciones, otros pasaron prácticamente desapercibidos o protagonizaron errores que marcaron el destino de sus equipos.

Este es el XI más decepcionante del torneo.

Portero

Fernando Muslera (Uruguay)

El experimentado arquero regresó del retiro para disputar su quinto Mundial, pero terminó protagonizando uno de los torneos más complicados de su carrera. Cometió varios errores que terminaron en gol y perdió la titularidad durante la fase de grupos.

Defensas

Joshua Kimmich (Alemania): El capitán alemán sufrió jugando como lateral derecho y nunca logró ofrecer seguridad en una selección que quedó muy lejos de las expectativas.

El capitán alemán sufrió jugando como lateral derecho y nunca logró ofrecer seguridad en una selección que quedó muy lejos de las expectativas. Virgil van Dijk (Países Bajos): Como líder defensivo, no consiguió transmitir solidez y fue señalado tras la eliminación de los neerlandeses.

Como líder defensivo, no consiguió transmitir solidez y fue señalado tras la eliminación de los neerlandeses. Marc Guéhi (Inglaterra): El central tuvo dificultades en los momentos decisivos, especialmente durante la semifinal ante Argentina.

El central tuvo dificultades en los momentos decisivos, especialmente durante la semifinal ante Argentina. Nico O’Reilly (Inglaterra): Su adaptación como lateral nunca funcionó y los rivales aprovecharon constantemente esa debilidad.

Mediocampistas