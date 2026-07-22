El XI más decepcionante del Mundial 2026
Publicado el21/07/2026 a las 15:09
No todas las grandes figuras lograron responder a las expectativas en la Copa del Mundo 2026. Mientras algunos jugadores brillaron y guiaron a sus selecciones, otros pasaron prácticamente desapercibidos o protagonizaron errores que marcaron el destino de sus equipos.
Este es el XI más decepcionante del torneo.
Portero
Fernando Muslera (Uruguay)
El experimentado arquero regresó del retiro para disputar su quinto Mundial, pero terminó protagonizando uno de los torneos más complicados de su carrera. Cometió varios errores que terminaron en gol y perdió la titularidad durante la fase de grupos.
Defensas
- Joshua Kimmich (Alemania): El capitán alemán sufrió jugando como lateral derecho y nunca logró ofrecer seguridad en una selección que quedó muy lejos de las expectativas.
- Virgil van Dijk (Países Bajos): Como líder defensivo, no consiguió transmitir solidez y fue señalado tras la eliminación de los neerlandeses.
- Marc Guéhi (Inglaterra): El central tuvo dificultades en los momentos decisivos, especialmente durante la semifinal ante Argentina.
- Nico O’Reilly (Inglaterra): Su adaptación como lateral nunca funcionó y los rivales aprovecharon constantemente esa debilidad.
Mediocampistas
- Federico Valverde (Uruguay): Llegó como el gran referente celeste, pero tuvo un rendimiento muy por debajo del esperado en la eliminación temprana de Uruguay.
- Scott McTominay (Escocia): Después de una brillante clasificación, nunca logró imponer condiciones durante el Mundial.
- Bruno Fernandes (Portugal): El talento que mostró con su club no apareció con la selección portuguesa, donde volvió a quedar en deuda.
Delanteros
- Florian Wirtz (Alemania): El atacante alemán pasó prácticamente desapercibido y aumentaron las dudas sobre su capacidad para asumir el papel de figura.
- Christian Pulisic (Estados Unidos): Comenzó el torneo con un gran primer tiempo frente a Paraguay, pero una lesión frenó su rendimiento y nunca volvió a ser determinante.
- Neymar (Brasil): La mayor decepción del Mundial. Las constantes molestias físicas limitaron su participación a apenas 37 minutos y su convocatoria terminó siendo muy cuestionada, especialmente porque dejó fuera a jugadores con mejor presente.
Neymar encabeza las críticas
Neymar es el nombre que más destaca en esta lista. Su escasa participación y la decisión de incluirlo en la convocatoria fueron ampliamente debatidas durante el torneo, convirtiéndose en uno de los grandes temas de conversación tras la eliminación de Brasil.
Junto a él aparecen futbolistas como Christian Pulisic, Bruno Fernandes y Federico Valverde, quienes llegaron al Mundial con altas expectativas, pero terminaron firmando actuaciones que quedaron muy lejos del nivel esperado.
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