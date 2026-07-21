Fifa sorprende con su plan para el centenario del Mundial

La FIFA ya trabaja en la organización del Mundial 2030, una edición histórica que conmemorará los 100 años de la primera Copa del Mundo y que podría convertirse en la más grande jamás disputada.

Entre las principales propuestas se encuentra ampliar el torneo de 48 a 64 selecciones y repartir la competición entre seis países de tres continentes.

Un Mundial para celebrar el centenario

La Copa del Mundo de 2030 marcará un siglo desde el primer partido mundialista, disputado el 13 de julio de 1930 en Montevideo, Uruguay.

Como parte de la celebración, la propuesta contempla que el encuentro inaugural se dispute en el histórico Estadio Centenario, mientras que Argentina y Paraguay también albergarían partidos conmemorativos.

El resto del torneo se desarrollaría principalmente en España, Portugal y Marruecos.

La FIFA estudia aumentar a 64 selecciones

De aprobarse el proyecto, el torneo pasaría de 12 a 16 grupos de cuatro equipos, aumentando significativamente el número de partidos y de países clasificados.

La iniciativa busca dar mayor representación a confederaciones como Asia y África, aunque también ha generado críticas por el posible impacto en el nivel competitivo y en las eliminatorias mundialistas.

Seis sedes en tres continentes

El formato que toma mayor fuerza contempla a:

España

Portugal

Marruecos

Uruguay

Argentina

Paraguay

Mientras Uruguay, Argentina y Paraguay recibirían únicamente partidos conmemorativos, España, Portugal y Marruecos albergarían la mayor parte de los 104 encuentros del campeonato.

Una decisión aún pendiente

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la posibilidad de ampliar el torneo será analizada por los órganos correspondientes tras el Mundial 2026.

Por su parte, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha defendido públicamente la idea de organizar un Mundial de 64 selecciones para celebrar el centenario del torneo.

Si recibe la aprobación definitiva, el Mundial 2030 no solo será el primero que se dispute en tres continentes, sino también el más grande y ambicioso en la historia del futbol.