El misterioso mensaje de Messi antes de la final del Mundial desata todo tipo de teorías ( VIDEO)
Publicado el21/07/2026 a las 04:56
Un día después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó frente a España, comenzó a circular un video grabado dentro del vestuario de la Albiceleste segundos antes de salir al campo del MetLife Stadium.
Las imágenes muestran a Lionel Messi reuniendo al grupo e intentando transmitir tranquilidad antes del partido más importante del torneo.
«Tranquilidad, estemos tranquilos muchachos, pensemos en jugar, nada más… olvidémonos de todo.»
La frase del capitán rápidamente se viralizó y dio paso a numerosas interpretaciones entre los aficionados.
El lenguaje corporal llamó la atención
Leo Messi telling the players before the game to «Stay calm» and «Forget about everything else.»
«Let’s stay calm, boys. Forget about everything else. Forget about everything. Let’s just think about playing, that’s all.» pic.twitter.com/3LNI8WXaIi
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026
Más allá de las palabras de Messi, muchos usuarios señalaron que varios futbolistas lucían serios, tensos y con un lenguaje corporal diferente al mostrado durante el resto del Mundial.
Las imágenes generaron miles de comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados aseguraron que el ambiente del equipo parecía inusualmente apagado antes de la final.
Las declaraciones de Scaloni alimentaron el debate
Las especulaciones crecieron luego de que Lionel Scaloni afirmara tras el encuentro que ocurrieron algunas situaciones antes del partido, aunque evitó profundizar en ellas «por respeto al torneo».
Al no ofrecer más detalles, esa declaración dio pie a múltiples teorías entre los seguidores de la selección argentina.
Rumores sin confirmar
En redes sociales también comenzaron a circular versiones que hablaban de un supuesto amaño del partido o de hechos ocurridos en la previa.
Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones ha sido respaldada con pruebas ni confirmada por fuentes oficiales.
Posteriormente, el periodista Eduardo Feinmann comentó que antes del inicio de la final circuló el rumor de que agentes del FBI se encontraban en el estadio para detener al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
Según esa versión, esos comentarios habrían generado preocupación dentro de la delegación argentina y podrían explicar el mensaje de Messi pidiendo al plantel «olvidarse de todo» y concentrarse únicamente en jugar.
No existe una explicación oficial
Hasta el momento, ni Messi, ni Scaloni, ni la Asociación del Fútbol Argentino han confirmado que ese rumor fuera real o que estuviera relacionado con la arenga previa al partido.
Por ello, cualquier vínculo entre el video, los rumores y el ambiente previo a la final permanece en el terreno de la especulación.
Mientras no exista una explicación oficial, el video continúa alimentando el debate entre los aficionados, quienes siguen intentando descifrar qué ocurrió realmente en los minutos previos a la final del Mundial 2026.
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