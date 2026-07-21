El misterioso mensaje de Messi antes de la final del Mundial desata todo tipo de teorías ( VIDEO)

Un día después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó frente a España, comenzó a circular un video grabado dentro del vestuario de la Albiceleste segundos antes de salir al campo del MetLife Stadium.

Las imágenes muestran a Lionel Messi reuniendo al grupo e intentando transmitir tranquilidad antes del partido más importante del torneo.

«Tranquilidad, estemos tranquilos muchachos, pensemos en jugar, nada más… olvidémonos de todo.»

La frase del capitán rápidamente se viralizó y dio paso a numerosas interpretaciones entre los aficionados.

El lenguaje corporal llamó la atención

Leo Messi telling the players before the game to «Stay calm» and «Forget about everything else.» «Let’s stay calm, boys. Forget about everything else. Forget about everything. Let’s just think about playing, that’s all.» pic.twitter.com/3LNI8WXaIi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026

Más allá de las palabras de Messi, muchos usuarios señalaron que varios futbolistas lucían serios, tensos y con un lenguaje corporal diferente al mostrado durante el resto del Mundial.

Las imágenes generaron miles de comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados aseguraron que el ambiente del equipo parecía inusualmente apagado antes de la final.

Las declaraciones de Scaloni alimentaron el debate