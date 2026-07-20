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Hermanos Tate arrestados por tráfico sexual y violación
Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en Miami tras nuevas acusaciones por violación y trata; enfrentan posible extradición al Reino Unido.
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Hermanos Tate arrestados por tráfico sexual y violación

Publicado el19/07/2026 a las 15:09

  • Nuevos cargos por violación
  • Influencers bajo investigación global
  • Posible extradición a Reino Unido

Los influencers Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en Miami tras nuevas acusaciones por violación y trata de personas presentadas por fiscales del Reino Unido.

El caso involucra delitos graves a nivel internacional y a figuras con gran influencia entre jóvenes, lo que amplifica su impacto social y legal.

Nuevos cargos elevan presión judicial internacional

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Foto: Shutterstock. Hermanos Tate arrestados por tráfico sexual y violación

Las autoridades británicas ampliaron las acusaciones contra los hermanos.

Los nuevos cargos incluyen violación, agresión y tráfico sexual.

También se suman delitos relacionados con pornografía extrema e imágenes de menores.

En total, ya se contabilizan siete presuntas víctimas en el Reino Unido.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2010 y 2017.

Influencers polémicos con millones de seguidores

Tate
Foto: Shutterstock. Hermanos Tate arrestados por tráfico sexual y violación

Andrew Tate, de 39 años, es un exkickboxer y figura digital.

Ha construido una audiencia de más de 10 millones de seguidores.

Su contenido promueve riqueza, dominación masculina y ha sido señalado como misógino.

Fue expulsado de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Su hermano Tristan, de 38 años, también es exdeportista y socio en sus negocios.

Detención en EE.UU. y posible extradición

Tate
Foto: Shutterstock. Hermanos Tate arrestados por tráfico sexual y violación

Los hermanos fueron detenidos en Miami bajo orden federal.

Permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Fiscales británicos solicitaron formalmente su extradición.

Un juez en EE.UU. evaluará si cumplen condiciones para ser enviados al Reino Unido.

La decisión final recaerá en el Departamento de Estado.

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