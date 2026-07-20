Hermanos Tate arrestados por tráfico sexual y violación

Nuevos cargos por violación

Influencers bajo investigación global

Posible extradición a Reino Unido

Los influencers Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en Miami tras nuevas acusaciones por violación y trata de personas presentadas por fiscales del Reino Unido.

El caso involucra delitos graves a nivel internacional y a figuras con gran influencia entre jóvenes, lo que amplifica su impacto social y legal.

Nuevos cargos elevan presión judicial internacional

Las autoridades británicas ampliaron las acusaciones contra los hermanos.

Los nuevos cargos incluyen violación, agresión y tráfico sexual.

También se suman delitos relacionados con pornografía extrema e imágenes de menores.

En total, ya se contabilizan siete presuntas víctimas en el Reino Unido.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2010 y 2017.