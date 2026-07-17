Trump afirma que la CIA detectó fraude electoral en Venezuela

Donald Trump aseguró que la CIA tiene pruebas de que el régimen de Nicolás Maduro manipuló digitalmente los resultados de las elecciones parlamentarias de 2020 en Venezuela.

Las declaraciones reavivan tensiones políticas internacionales y alimentan el debate sobre la seguridad electoral en EE.UU. y el extranjero.

Trump vincula a Venezuela con manipulación digital

El mandatario hizo las afirmaciones durante un discurso televisado desde la Casa Blanca.

Señaló que el régimen venezolano habría alterado los resultados de forma “indetectable”.

Según Trump, la manipulación ocurrió en los comicios parlamentarios de diciembre de 2020.

Afirmó que el objetivo era asegurar el control del oficialismo en la Asamblea Nacional.

La CIA, en el centro de la denuncia