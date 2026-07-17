Trump afirma que la CIA detectó fraude electoral en Venezuela
Publicado el17/07/2026 a las 09:26
Donald Trump aseguró que la CIA tiene pruebas de que el régimen de Nicolás Maduro manipuló digitalmente los resultados de las elecciones parlamentarias de 2020 en Venezuela.
Las declaraciones reavivan tensiones políticas internacionales y alimentan el debate sobre la seguridad electoral en EE.UU. y el extranjero.
Trump vincula a Venezuela con manipulación digital
El mandatario hizo las afirmaciones durante un discurso televisado desde la Casa Blanca.
Señaló que el régimen venezolano habría alterado los resultados de forma “indetectable”.
Según Trump, la manipulación ocurrió en los comicios parlamentarios de diciembre de 2020.
Afirmó que el objetivo era asegurar el control del oficialismo en la Asamblea Nacional.
La CIA, en el centro de la denuncia
Trump sostuvo que la CIA “ha tenido reportes” sobre el supuesto plan.
Indicó que hubo intentos deliberados de alterar la suma de votos.
Aseguró que los cambios habrían sido digitales y difíciles de detectar incluso en auditorías.
No presentó pruebas públicas durante el discurso.
También apunta a China y elecciones en EE.UU.
El presidente amplió sus críticas a nivel global.
Acusó a China de acceder ilegalmente a 220 millones de registros de votantes estadounidenses.
Calificó el hecho como “la mayor filtración de datos electorales de la historia”.
Sugirió que estos eventos generan dudas sobre la seguridad de los sistemas electorales.
Mensaje político de cara a futuras elecciones
Trump advirtió sobre posibles vulnerabilidades en el sistema electoral de EE.UU.
Señaló la necesidad de evitar escenarios similares en futuras votaciones.
Sus declaraciones llegan en un contexto previo a las elecciones de medio término.
El discurso combina denuncias internacionales con preocupaciones internas.
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