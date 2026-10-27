Estados Unidos mata a cinco personas en un ataque contra una lancha en el Pacífico
Publicado el 27/10/2026 a las 14:38
- Cinco personas murieron durante el operativo
- Comando Sur señala presunto vínculo narcotraficante
- WOLA contabiliza al menos 238 fallecidos
Ataque contra lancha. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes 27 de octubre a cinco personas en un ataque contra una lancha en el Pacífico, informó el Comando Sur. El organismo acusó a los ocupantes de ser “narcoterroristas”, sin divulgar sus identidades.
Según EFE, el operativo se realizó contra una embarcación de alta velocidad en el Pacífico Oriental. Las autoridades estadounidenses no precisaron la ubicación del ataque ni los países relacionados con la operación.
El Comando Sur, conocido por sus siglas en inglés como Southcom, publicó el anuncio en X y atribuyó la acción a una fuerza de tarea que opera bajo su dirección.
Ataque contra lancha: Qué informó el Comando Sur sobre el ataque
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— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 27, 2026
La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó lo que el organismo describió como un “ataque cinético letal” contra una embarcación que navegaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas.
Southcom sostuvo que “información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”. También afirmó que “la operación abatió a cinco narcoterroristas”.
Esas caracterizaciones corresponden a la versión del Ejército estadounidense. La información difundida no incluyó detalles adicionales sobre los fallecidos ni sobre la zona donde se encontraba la lancha.
El comunicado situó la operación en el Pacífico Oriental y señaló que la embarcación transitaba por “rutas establecidas de narcotráfico”. No identificó un país de origen o destino.
El primer operativo de este tipo desde el 4 de octubre
🔴 Estados Unidos informó este martes sobre otro ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico, el segundo de estos cuestionados operativos que se conoce públicamente este mes, en el que mató a cinco personas
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— EL PAÍS México (@elpaismexico) October 27, 2026
De acuerdo con EFE, este es el primer ataque estadounidense de esta naturaleza desde el 4 de octubre, cuando las Fuerzas Armadas mataron a cuatro personas en una lancha en el Caribe.
En aquella operación, el motivo señalado también fue el presunto narcotráfico. El nuevo ataque traslada nuevamente al Pacífico la atención sobre esta campaña militar ordenada por el presidente Donald Trump.
Los ataques comenzaron el año pasado. Desde entonces, su alcance y la justificación presentada por Washington han provocado cuestionamientos de organizaciones civiles y miembros del Congreso estadounidense.
WOLA registra al menos 238 personas muertas
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) contabiliza al menos 238 personas muertas en 72 embarcaciones desde el inicio de los ataques, según el conteo citado por EFE.
La cifra procede de esa organización civil. Incluye operaciones de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones a las que el Gobierno atribuye relaciones con el tráfico de drogas.
El balance refleja la dimensión acumulada de los operativos, mientras el anuncio más reciente del Comando Sur se limita a informar sobre las cinco personas fallecidas este martes.
Ataque contra lancha: La disputa sobre la legalidad de los ataques
Asociaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han calificado los ataques de ilegales. Sus críticas contrastan con la posición que mantiene la Administración de Trump.
El Gobierno sostiene que las acciones están justificadas porque Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con carteles y organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico procedente de Latinoamérica.
En paralelo, Trump impulsa la iniciativa Escudo de las Américas, que reúne a casi 20 líderes latinoamericanos y caribeños para formar una nueva coalición militar contra los grupos que denomina “narcoterroristas”.