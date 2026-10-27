Estados Unidos mata a cinco personas en un ataque contra una lancha en el Pacífico

Cinco personas murieron durante el operativo

Comando Sur señala presunto vínculo narcotraficante

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Ataque contra lancha. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes 27 de octubre a cinco personas en un ataque contra una lancha en el Pacífico, informó el Comando Sur. El organismo acusó a los ocupantes de ser “narcoterroristas”, sin divulgar sus identidades.

Según EFE, el operativo se realizó contra una embarcación de alta velocidad en el Pacífico Oriental. Las autoridades estadounidenses no precisaron la ubicación del ataque ni los países relacionados con la operación.

El Comando Sur, conocido por sus siglas en inglés como Southcom, publicó el anuncio en X y atribuyó la acción a una fuerza de tarea que opera bajo su dirección.

Ataque contra lancha: Qué informó el Comando Sur sobre el ataque

ÚLTIMA HORA | EE.UU. mata a cinco personas en un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico https://t.co/CdR65puovC https://t.co/qKTuA0AZVh — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 27, 2026

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó lo que el organismo describió como un “ataque cinético letal” contra una embarcación que navegaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

Southcom sostuvo que “información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”. También afirmó que “la operación abatió a cinco narcoterroristas”.

Esas caracterizaciones corresponden a la versión del Ejército estadounidense. La información difundida no incluyó detalles adicionales sobre los fallecidos ni sobre la zona donde se encontraba la lancha.

El comunicado situó la operación en el Pacífico Oriental y señaló que la embarcación transitaba por “rutas establecidas de narcotráfico”. No identificó un país de origen o destino.