El presidente Donald Trump aseguró el lunes 2 de noviembre de 2026 que Estados Unidos tiene el control total de Venezuela, en una entrevista telefónica con Sean Hannity, de Fox News. También afirmó que, sumando el petróleo de ambos países, tienen "más del 50%" del crudo mundial. Los datos de reservas de la OPEP arrojan una cifra distinta: alrededor del 22%.

Trump dijo que EE.UU. tiene "el control total" de Venezuela y más petróleo que "Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos". Según EFE, no aportó pruebas.

Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2025 (datos de 2024), Venezuela y EE.UU. suman unos 348,000 millones de barriles de reservas probadas, cerca del 22% del total mundial.

El acuerdo anunciado el 28 de agosto daría a EE.UU. control mayoritario sobre el desarrollo de 17 campos con reservas estimadas en 65,000 millones de barriles. El texto no se ha publicado.

Por qué importa: las declaraciones se produjeron a pocas horas de la apertura de las urnas en las elecciones de medio mandato, con los precios de la gasolina como una de las principales preocupaciones de los votantes. Las cifras sobre el petróleo venezolano influyen en el debate sobre la energía y sobre el papel de EE.UU. en Venezuela.

Lo que dijo Trump

Según la transcripción de Fox News, traducida por EFE, Trump afirmó: "Tenemos el control total de Venezuela. Hemos puesto a nuestra gente allí. Tenemos muchísimo petróleo". Y añadió: "Ahora tenemos más que Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos".

En la misma entrevista, el presidente dijo que la guerra con Venezuela "duró mucho menos de un día", que llegan al país "cientos de miles de millones de dólares" y que "nos llevamos muy bien con ellos". EFE señala que no presentó pruebas de estas afirmaciones. En los reportes consultados no consta una respuesta del gobierno encargado de Venezuela.

Qué dicen los datos

El Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2025, con datos de 2024, calcula las reservas probadas mundiales en unos 1.57 billones de barriles. Venezuela tiene las mayores del mundo.

País Reservas probadas (barriles) Venezuela unos 303,000 millones (cerca del 19%) Arabia Saudita 267,000 millones Irán 208,600 millones Rusia 80,000 millones Estados Unidos unos 45,000 millones Venezuela y EE.UU. juntos unos 348,000 millones (alrededor del 22%)

Con estas cifras, la suma de Venezuela y EE.UU. ronda el 22% de las reservas mundiales, no más del 50%. Arabia Saudita, Irán y Rusia suman por su parte unos 555,600 millones de barriles.