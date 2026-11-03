Trump asegura que EE.UU. tiene el control total de Venezuela: lo que dicen las cifras
Publicado el 03/11/2026 a las 13:44
El presidente Donald Trump aseguró el lunes 2 de noviembre de 2026 que Estados Unidos tiene el control total de Venezuela, en una entrevista telefónica con Sean Hannity, de Fox News. También afirmó que, sumando el petróleo de ambos países, tienen "más del 50%" del crudo mundial. Los datos de reservas de la OPEP arrojan una cifra distinta: alrededor del 22%.
- Trump dijo que EE.UU. tiene "el control total" de Venezuela y más petróleo que "Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos". Según EFE, no aportó pruebas.
- Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2025 (datos de 2024), Venezuela y EE.UU. suman unos 348,000 millones de barriles de reservas probadas, cerca del 22% del total mundial.
- El acuerdo anunciado el 28 de agosto daría a EE.UU. control mayoritario sobre el desarrollo de 17 campos con reservas estimadas en 65,000 millones de barriles. El texto no se ha publicado.
Por qué importa: las declaraciones se produjeron a pocas horas de la apertura de las urnas en las elecciones de medio mandato, con los precios de la gasolina como una de las principales preocupaciones de los votantes. Las cifras sobre el petróleo venezolano influyen en el debate sobre la energía y sobre el papel de EE.UU. en Venezuela.
Lo que dijo Trump
Según la transcripción de Fox News, traducida por EFE, Trump afirmó: "Tenemos el control total de Venezuela. Hemos puesto a nuestra gente allí. Tenemos muchísimo petróleo". Y añadió: "Ahora tenemos más que Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos".
En la misma entrevista, el presidente dijo que la guerra con Venezuela "duró mucho menos de un día", que llegan al país "cientos de miles de millones de dólares" y que "nos llevamos muy bien con ellos". EFE señala que no presentó pruebas de estas afirmaciones. En los reportes consultados no consta una respuesta del gobierno encargado de Venezuela.
Qué dicen los datos
El Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2025, con datos de 2024, calcula las reservas probadas mundiales en unos 1.57 billones de barriles. Venezuela tiene las mayores del mundo.
|País
|Reservas probadas (barriles)
|Venezuela
|unos 303,000 millones (cerca del 19%)
|Arabia Saudita
|267,000 millones
|Irán
|208,600 millones
|Rusia
|80,000 millones
|Estados Unidos
|unos 45,000 millones
|Venezuela y EE.UU. juntos
|unos 348,000 millones (alrededor del 22%)
Con estas cifras, la suma de Venezuela y EE.UU. ronda el 22% de las reservas mundiales, no más del 50%. Arabia Saudita, Irán y Rusia suman por su parte unos 555,600 millones de barriles.
Hay dos precisiones. Controlar el desarrollo de 65,000 millones de barriles no equivale a poseer todas las reservas venezolanas. Además, la mayor parte del crudo venezolano es pesado y caro de producir.
El acuerdo petrolero con Caracas
La operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 sacó del poder a Nicolás Maduro. Venezuela está gobernada por un gobierno encargado que encabeza Delcy Rodríguez. Según El Diario y Holland & Knight, el 28 de agosto Trump anunció lo que llamó "el mayor acuerdo petrolero de la historia". Daría a EE.UU. control mayoritario sobre el desarrollo de 17 campos en la Faja del Orinoco y el lago de Maracaibo.
Según reportes de prensa, la participación se instrumenta mediante una empresa privada, North American Blue Energy Partners (Nabep). Esta cedió el 35% de sus acciones a una oficina adscrita al Departamento de Guerra y se comprometió a vender al menos el 20% de su producción al Departamento de Estado a costo de extracción.
Las partes difieren en el plazo. Rodríguez sostiene que la concesión es por 25 años, como marca la ley. Trump y voceros estadounidenses hablan de 100 años. Chevron, ENI, Repsol y Maurel & Prom también operan en el país. La tercera ronda del diálogo político empezó el 14 de octubre de 2026 sin fecha para la elección presidencial; aquí explicamos la hoja de ruta de EE.UU. para elecciones en Venezuela.
La gasolina, en el centro de la campaña
Según EFE, una encuesta de Pew de octubre indica que el 74% de los estadounidenses está muy preocupado por la gasolina y la energía. En enero, antes de la guerra con Irán, era el 43%.
El precio medio del galón de gasolina regular pasó de $2.98 a $4.25, un aumento del 42.4%, según la Universidad Brown con datos de AAA.
Fuentes: EFE vía Prensa Libre; Fox News (transcripción); El Diario; OPEP, Boletín Estadístico Anual. Datos consultados el 3 de noviembre de 2026.