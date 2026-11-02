Trump llama a unas elecciones históricas mientras peligra la mayoría republicana
Publicado el 02/11/2026 a las 18:50
- Trump endurece su discurso electoral.
- Demócratas lideran los pronósticos legislativos.
- El Congreso define su agenda.
Donald Trump calificó este lunes las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre como las más importantes de su vida política.
El presidente cerró la campaña junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, mientras los republicanos intentan conservar el control del Congreso.
Durante su intervención, combinó ataques contra los demócratas con una defensa de las remodelaciones que ha impulsado en la capital y la Casa Blanca.
Su mensaje llegó en un momento adverso para el oficialismo: los pronósticos electorales consultados otorgan ventaja a la oposición en ambas cámaras.
Los ataques contra Abdul El-Sayed marcan el cierre
Trump califica las elecciones legislativas de como las «más importantes» de su historia dlvr.it/TW92Vj #NDigital https://t.co/p9Ot9m4kys
— N Digital (@nuriapiera) November 2, 2026
Trump describió a los candidatos demócratas como radicales y peligrosos, y volvió a recurrir a acusaciones de extremismo religioso sin presentar pruebas.
Entre los blancos de esos señalamientos figura Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, a quien ha llamado “yihadista” durante la campaña.
El mandatario también lo ha vinculado, sin fundamento acreditado, con los Hermanos Musulmanes, mezclando ataques políticos con referencias a su identidad religiosa.
Esas declaraciones constituyen acusaciones del presidente; no establecen vínculos comprobados del candidato con organizaciones extremistas ni deben presentarse como hechos.
Qué dicen los pronósticos sobre el Congreso
El modelo de Decision Desk HQ consultado este lunes asignaba a los demócratas un 84% de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes.
Para el Senado, el mismo pronóstico calculaba un 65% de posibilidades de una mayoría demócrata, con una proyección de 52 escaños.
Estas cifras expresan probabilidades de controlar cada cámara. No representan porcentajes de intención de voto ni resultados anticipados de las elecciones.
Aunque el escenario favorece a la oposición, el modelo mantiene opciones de victoria republicana: la definición dependerá de los votos y su recuento.
Qué se juega Trump en las elecciones de medio mandato
Los ciudadanos elegirán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y disputarán 35 escaños del Senado, además de gobernaciones y cargos locales.
El resultado determinará el equilibrio de poder en Washington durante los dos últimos años del actual mandato presidencial de Trump.
TE PUEDE INTERESAR :Trump busca frenar 20.000 votos en California: la lista que enfrenta al Gobierno con los tribunales
Una pérdida de la mayoría republicana podría dificultar la aprobación de sus iniciativas y fortalecer la capacidad de supervisión legislativa de los demócratas.
Por eso, aunque la presidencia no está en la boleta, la elección supone una prueba decisiva para la continuidad de su agenda.
Qué deben revisar los votantes antes del martes
La elección federal está programada para el martes 3 de noviembre, pero los horarios y procedimientos dependen de cada estado y localidad.
La Comisión Federal Electoral recomienda consultar directamente a las oficinas electorales estatales o locales para resolver dudas sobre lugares y horarios de votación.
Los electores también deben verificar los requisitos de identificación correspondientes a su estado antes de acudir a las urnas.
Revisar una boleta de muestra permite conocer previamente las candidaturas y propuestas locales que aparecerán junto a las contiendas por el Congreso.
FUENTE: EFE