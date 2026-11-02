Trump endurece su discurso electoral.

Demócratas lideran los pronósticos legislativos.

El Congreso define su agenda.

Donald Trump calificó este lunes las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre como las más importantes de su vida política.

El presidente cerró la campaña junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, mientras los republicanos intentan conservar el control del Congreso.

Durante su intervención, combinó ataques contra los demócratas con una defensa de las remodelaciones que ha impulsado en la capital y la Casa Blanca.

Su mensaje llegó en un momento adverso para el oficialismo: los pronósticos electorales consultados otorgan ventaja a la oposición en ambas cámaras.

Los ataques contra Abdul El-Sayed marcan el cierre

Trump califica las elecciones legislativas de como las «más importantes» de su historia dlvr.​it/TW92Vj #NDigital https://t.co/p9Ot9m4kys — N Digital (@nuriapiera) November 2, 2026



Trump describió a los candidatos demócratas como radicales y peligrosos, y volvió a recurrir a acusaciones de extremismo religioso sin presentar pruebas.

Entre los blancos de esos señalamientos figura Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, a quien ha llamado “yihadista” durante la campaña.

El mandatario también lo ha vinculado, sin fundamento acreditado, con los Hermanos Musulmanes, mezclando ataques políticos con referencias a su identidad religiosa.

Esas declaraciones constituyen acusaciones del presidente; no establecen vínculos comprobados del candidato con organizaciones extremistas ni deben presentarse como hechos.