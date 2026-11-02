Trump admite que quiere volver a ser presidente en 2028, pero la Constitución se lo impide
Publicado el 02/11/2026 a las 11:57
- Trump desea competir nuevamente en 2028.
- Constitución prohíbe un tercer mandato presidencial.
- Declaraciones llegan antes de elecciones legislativas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que le gustaría presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales de 2028, aunque admitió que la Constitución le impide buscar un tercer mandato.
Durante una entrevista con Miranda Devine para el podcast Pod Force One, del New York Post, el mandatario expresó su deseo de continuar en la Casa Blanca, pero reconoció las restricciones legales.
"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", declaró Trump, según informó la agencia EFE.
La entrevista fue grabada el viernes 30 de octubre y estaba prevista para publicarse este lunes 2 de noviembre, un día antes de las elecciones de medio mandato.
¿Qué dijo Trump sobre las elecciones de 2028?
El mandatario insistió en que le gustaría volver a competir por la presidencia, aunque también destacó que todavía dispone de tiempo para impulsar su agenda durante su actual administración.
"Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló.
Sus declaraciones retoman una posibilidad que ha mencionado anteriormente, pese a que la legislación estadounidense establece límites sobre cuántas veces puede ser elegido un presidente.
Trump gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021 y regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, después de ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
¿Por qué Trump no puede buscar un tercer mandato?
La Enmienda 22 de la Constitución estadounidense establece que ninguna persona puede ser elegida para ocupar la presidencia más de dos veces, independientemente de si sus mandatos fueron consecutivos.
Esta disposición constitucional impide que Trump vuelva a ser elegido presidente en 2028 bajo las reglas vigentes, aunque sus dos periodos en la Casa Blanca estén separados por cuatro años.
El texto de la enmienda señala que ninguna persona podrá ser elegida "para el cargo de presidente más de dos veces", una limitación que el propio mandatario reconoció durante la entrevista.
Trump ya había mencionado posibles alternativas
No es la primera ocasión en que el presidente aborda públicamente la posibilidad de permanecer en el poder después de completar su segundo mandato.
El 30 de marzo de 2025, durante una entrevista telefónica con NBC News, Trump aseguró que "no estaba bromeando" cuando hablaba sobre un tercer periodo presidencial.
En aquella conversación también afirmó que existían "métodos para hacerlo", aunque sus recientes declaraciones reconocen expresamente el obstáculo que representa la Constitución.
Declaraciones llegan antes de elecciones decisivas
Los comentarios del presidente se producen a pocas horas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que definirán la composición del Congreso estadounidense.
Durante estos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, aproximadamente un tercio del Senado y numerosas gubernaturas y cargos locales.
Según EFE, las últimas encuestas muestran un panorama competitivo para los republicanos, con ventajas demócratas en varias contiendas legislativas, incluso en estados tradicionalmente conservadores.
El sondeo de The New York Times y el instituto Siena identifica posibles cambios en las contiendas al Senado de Texas, Maine, Ohio, Kansas, Alaska y Míchigan, mientras Iowa permanece sin un resultado claro.
Los resultados definitivos dependerán de las votaciones y del recuento electoral. La composición del próximo Congreso determinará el escenario legislativo que enfrentará Trump durante la segunda mitad de su presidencia.
Fuentes: Agencia EFE, entrevista de Miranda Devine en Pod Force One del New York Post, NBC News, The New York Times/Siena y Constitución de Estados Unidos.