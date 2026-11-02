Trump admite que quiere volver a ser presidente en 2028, pero la Constitución se lo impide

Trump desea competir nuevamente en 2028.

Constitución prohíbe un tercer mandato presidencial.

Declaraciones llegan antes de elecciones legislativas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que le gustaría presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales de 2028, aunque admitió que la Constitución le impide buscar un tercer mandato.

Durante una entrevista con Miranda Devine para el podcast Pod Force One, del New York Post, el mandatario expresó su deseo de continuar en la Casa Blanca, pero reconoció las restricciones legales.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", declaró Trump, según informó la agencia EFE.

La entrevista fue grabada el viernes 30 de octubre y estaba prevista para publicarse este lunes 2 de noviembre, un día antes de las elecciones de medio mandato.

¿Qué dijo Trump sobre las elecciones de 2028?

El mandatario insistió en que le gustaría volver a competir por la presidencia, aunque también destacó que todavía dispone de tiempo para impulsar su agenda durante su actual administración.

"Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló.

Sus declaraciones retoman una posibilidad que ha mencionado anteriormente, pese a que la legislación estadounidense establece límites sobre cuántas veces puede ser elegido un presidente.

Trump gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021 y regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, después de ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.