Trump solicita separar miles de boletas.

California cuestiona la lista federal.

Tribunales inferiores rechazaron la medida.

El Gobierno de Donald Trump solicitó este lunes 2 de noviembre a la Corte Suprema que ordene separar boletas por correo vinculadas a más de 20.000 personas en California.

La petición de emergencia llegó en vísperas de las elecciones de medio mandato, después de que tribunales inferiores rechazaran imponer esa medida al estado. reuters.com

El Departamento de Justicia sostiene que los electores señalados podrían carecer de ciudadanía estadounidense y pide verificar su elegibilidad antes de contabilizar sus papeletas.

La solicitud busca suspender temporalmente su incorporación al recuento. No constituye una resolución judicial que demuestre que esas personas votaron ilegalmente.

Qué hay detrás de los 20.000 votos cuestionados

🔴 El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que ordene al estado de California apartar 20,000 boletas electorales que, según alega el Departamento de Justicia (DOJ), fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar. https://t.co/E9b8YvHoHK — ICN.Digital (@ICNDigital) November 2, 2026



La controversia comenzó con una lista elaborada por autoridades federales a partir de registros electorales y revisiones de información sobre ciudadanía.

El Gobierno presentó la demanda el 15 de octubre y posteriormente pidió mantener separadas las boletas correspondientes a los nombres identificados.

California cuestiona la fiabilidad de esos señalamientos. Según la fiscalía estatal, el listado podría incluir ciudadanos estadounidenses con derecho a participar en las elecciones.

La distinción resulta decisiva: aparecer en una lista de posibles irregularidades no equivale a tener acreditada una condición que impida votar. Office of the Attorney General