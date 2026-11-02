Trump busca frenar 20.000 votos en California: la lista que enfrenta al Gobierno con los tribunales
Publicado el 02/11/2026 a las 17:45
- Trump solicita separar miles de boletas.
- California cuestiona la lista federal.
- Tribunales inferiores rechazaron la medida.
El Gobierno de Donald Trump solicitó este lunes 2 de noviembre a la Corte Suprema que ordene separar boletas por correo vinculadas a más de 20.000 personas en California.
La petición de emergencia llegó en vísperas de las elecciones de medio mandato, después de que tribunales inferiores rechazaran imponer esa medida al estado. reuters.com
El Departamento de Justicia sostiene que los electores señalados podrían carecer de ciudadanía estadounidense y pide verificar su elegibilidad antes de contabilizar sus papeletas.
La solicitud busca suspender temporalmente su incorporación al recuento. No constituye una resolución judicial que demuestre que esas personas votaron ilegalmente.
Qué hay detrás de los 20.000 votos cuestionados
🔴 El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que ordene al estado de California apartar 20,000 boletas electorales que, según alega el Departamento de Justicia (DOJ), fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar. https://t.co/E9b8YvHoHK
— ICN.Digital (@ICNDigital) November 2, 2026
La controversia comenzó con una lista elaborada por autoridades federales a partir de registros electorales y revisiones de información sobre ciudadanía.
El Gobierno presentó la demanda el 15 de octubre y posteriormente pidió mantener separadas las boletas correspondientes a los nombres identificados.
California cuestiona la fiabilidad de esos señalamientos. Según la fiscalía estatal, el listado podría incluir ciudadanos estadounidenses con derecho a participar en las elecciones.
La distinción resulta decisiva: aparecer en una lista de posibles irregularidades no equivale a tener acreditada una condición que impida votar. Office of the Attorney General
Por qué los tribunales rechazaron separar las boletas[caption id="attachment_1699082" align="alignnone" width="1200"] Trump pide frenar 20.000 votos en California ante la Corte FOTO: EFE[/caption]
El juez federal David Carter rechazó el 28 de octubre la medida urgente solicitada por Washington y advirtió sobre sus consecuencias electorales.
La resolución destacó el riesgo de perjudicar a votantes habilitados mediante acusaciones no demostradas y de alterar procedimientos durante unos comicios en marcha.
El Noveno Circuito también negó la intervención solicitada. Entre sus fundamentos figuran posibles conflictos con otras normas electorales y el peligro de cambios de última hora.
Ante la Corte Suprema, el Gobierno defiende que separar las papeletas permitiría conservarlas mientras se investiga su legalidad, sin cancelarlas automáticamente.
California advierte riesgos para el recuento electoral
Tomorrow, we deliver the verdict on the most corrupt president in America history.
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 2, 2026
Las autoridades californianas explican que las boletas se separan de los sobres que contienen la identificación del elector durante su procesamiento.
Esa característica complica localizar posteriormente determinadas papeletas e introduce dificultades prácticas para ejecutar la exigencia federal durante el escrutinio.
La fiscalía estatal sostiene que modificar el procedimiento en estas condiciones podría generar confusión entre funcionarios y afectar el ejercicio del sufragio.
TE PUEDE INTERESAR: El desencanto con Trump podría llevar a Kansas a un cambio político no visto en 94 años
El gobernador Gavin Newsom ha respaldado la defensa del sistema electoral estatal frente a la intervención reclamada por la Administración Trump.
Qué pueden hacer los votantes de California
Los electores pueden consultar su inscripción en voterstatus.sos.ca.gov y verificar sus datos directamente con las autoridades electorales.
También pueden revisar si su boleta por correo fue recibida y contabilizada mediante las herramientas oficiales de seguimiento del estado.
Si una papeleta no fue contada, el votante puede consultar el motivo con la oficina electoral correspondiente a su condado.
Para la jornada del martes 3 de noviembre, California mantiene el horario de votación presencial de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
FUENTE: EFE