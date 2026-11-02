Encuestas anticipan una derrota republicana y complican el futuro de Trump en el Congreso
Publicado el 02/11/2026 a las 11:52
- Demócratas aventajan en estados tradicionalmente republicanos.
- Republicanos enfrentan descontento por la economía.
- Más de 54 millones votaron anticipadamente.
Encuestas anticipan derrota republicana. Las últimas encuestas antes de las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre anticipan un escenario complicado para el Partido Republicano y el presidente Donald Trump, con la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de ambas cámaras del Congreso.
De acuerdo con información de EFE, los sondeos muestran ventajas demócratas incluso en estados históricamente republicanos, lo que podría dejar a Trump frente a un Congreso controlado por la oposición durante la segunda mitad de su mandato.
Demócratas amenazan bastiones republicanos en el Senado
La encuesta más reciente de The New York Times y el instituto Siena proyecta derrotas republicanas en las contiendas al Senado de Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, además de una victoria demócrata en Míchigan.
En Iowa, el resultado permanece abierto. Los demócratas defienden actualmente el escaño de Míchigan, mientras que los otros seis estados analizados están representados por republicanos.
Una victoria demócrata en Texas marcaría un hecho histórico, pues el partido no gana una elección al Senado en ese estado desde 1988. En Kansas, el antecedente se remonta a 1932.
Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan conservar todos sus escaños y conquistar al menos cuatro adicionales, en medio de una campaña que ha establecido récords de gasto electoral.
Trump enfrenta desaprobación y malestar económico
El panorama republicano se ha complicado por la insatisfacción de los estadounidenses ante el costo de la vida, especialmente el incremento en los precios de los alimentos y los combustibles.
A estas preocupaciones se suman la guerra en Irán y la impopularidad del presidente Trump, factores que podrían influir en las decisiones de los votantes durante la jornada electoral.
Según The New York Times/Siena, apenas el 38 % de los encuestados en los siete estados analizados aprueba la gestión de Trump, pese a que el republicano ganó cinco de esos territorios con amplios márgenes en 2024.
Encuestas anticipan derrota republicana: Pronósticos favorecen a los demócratas en ambas cámaras
El modelo electoral de Decision Desk HQ concede a los demócratas un 84 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes, cinco puntos porcentuales más que la semana anterior.
Para el Senado, el mismo agregador estima un 64 % de posibilidades de victoria demócrata, un incremento de siete puntos porcentuales respecto de su pronóstico previo.
Sin embargo, los especialistas advierten que estos cálculos no garantizan los resultados. La participación republicana suele estar subrepresentada en determinadas encuestas, que anteriormente han sobreestimado las ganancias demócratas.
Por ello, el resultado definitivo dependerá del recuento de votos una vez que concluya la jornada electoral del martes.
Voto anticipado supera los registros de 2022
En estas elecciones estarán en disputa 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes y más de 30 gobernaciones, además de numerosos cargos estatales y locales.
El interés electoral también se refleja en la participación anticipada. Según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54.8 millones de estadounidenses ya emitieron su voto, presencialmente o por correo.
La cifra supera los aproximadamente 45.9 millones de votos anticipados registrados en las elecciones de medio mandato de 2022, aunque por sí sola no permite determinar qué partido resultará beneficiado.
Con estas proyecciones, los demócratas llegan a la jornada electoral con posibilidades de transformar el equilibrio de poder en Washington y limitar la capacidad legislativa de Trump.