Encuestas anticipan una derrota republicana y complican el futuro de Trump en el Congreso

Demócratas aventajan en estados tradicionalmente republicanos.

Republicanos enfrentan descontento por la economía.

Más de 54 millones votaron anticipadamente.

Encuestas anticipan derrota republicana. Las últimas encuestas antes de las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre anticipan un escenario complicado para el Partido Republicano y el presidente Donald Trump, con la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de ambas cámaras del Congreso.

De acuerdo con información de EFE, los sondeos muestran ventajas demócratas incluso en estados históricamente republicanos, lo que podría dejar a Trump frente a un Congreso controlado por la oposición durante la segunda mitad de su mandato.

Demócratas amenazan bastiones republicanos en el Senado

La encuesta más reciente de The New York Times y el instituto Siena proyecta derrotas republicanas en las contiendas al Senado de Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, además de una victoria demócrata en Míchigan.

En Iowa, el resultado permanece abierto. Los demócratas defienden actualmente el escaño de Míchigan, mientras que los otros seis estados analizados están representados por republicanos.

Una victoria demócrata en Texas marcaría un hecho histórico, pues el partido no gana una elección al Senado en ese estado desde 1988. En Kansas, el antecedente se remonta a 1932.

Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan conservar todos sus escaños y conquistar al menos cuatro adicionales, en medio de una campaña que ha establecido récords de gasto electoral.