Confirman muerte de mexicano en accidente de tren en España que dejó al menos 69 fallecidos
Publicado el 02/11/2026 a las 11:58
- Confirman muerte de mexicano previamente desaparecido.
- Accidente ferroviario dejó al menos 69 fallecidos.
- Cancillería mexicana coordina repatriación y apoyo funerario.
El Gobierno de México confirmó la muerte de un ciudadano mexicano en el accidente ferroviario ocurrido en España, después de que permaneciera desaparecido desde el pasado 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad chocaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes 2 de noviembre que las autoridades españolas lograron identificar a la víctima, cuyo paradero se desconocía desde el siniestro que dejó al menos 69 personas fallecidas y decenas de heridos.
De acuerdo con información de la agencia EFE, la Cancillería mexicana no reveló el nombre del ciudadano ni proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.
México confirma identificación de la víctima
La SRE explicó mediante un comunicado que recibió la confirmación oficial de las autoridades españolas después de las labores de búsqueda e identificación realizadas tras la tragedia.
La dependencia agradeció especialmente la colaboración de la Guardia Civil española, institución que participó en los trabajos para localizar e identificar a las personas reportadas como desaparecidas.
La confirmación permitió avanzar en las gestiones consulares para atender a los familiares del mexicano, quienes viajaron a España después del accidente ferroviario.
Embajada mexicana apoya a familiares y repatriación
La Embajada de México en España ha brindado acompañamiento consular a los familiares del ciudadano fallecido y los asiste en los procedimientos necesarios para trasladar sus restos al país.
Según el comunicado citado por EFE, las autoridades mexicanas también realizan gestiones para apoyar con los gastos funerarios y el transporte del cuerpo, respetando las decisiones de la familia.
Los familiares expresaron su agradecimiento a las instituciones involucradas en la búsqueda, así como a las personas que les manifestaron solidaridad durante los días de incertidumbre.
La Cancillería mexicana también transmitió sus condolencias a los familiares y amistades de la víctima, sin divulgar información que permita identificarla públicamente.
¿Cómo ocurrió el accidente ferroviario en España?
El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en las inmediaciones de Urda, municipio ubicado en la provincia española de Toledo.
Según EFE, un tren de alta velocidad de la empresa pública Renfe chocó por detrás con otro convoy de la compañía Iryo, que permanecía detenido sobre la vía.
El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, además de numerosas víctimas y personas lesionadas, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España.
Las autoridades españolas reportaron al menos 69 personas fallecidas, mientras continuaban las tareas de identificación y atención a los afectados por la colisión.
España investiga las causas del choque
Tras el siniestro, las autoridades suspendieron el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, debido a las consecuencias de la colisión y las labores de emergencia.
También se iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar las posibles responsabilidades relacionadas con el choque de los dos trenes.
El Gobierno español decretó tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, mientras continuaban las investigaciones y la identificación de las víctimas.
Por su parte, México mantiene el acompañamiento consular a los familiares del ciudadano fallecido para completar los trámites de repatriación y brindarles la asistencia correspondiente.
Fuente: Agencia EFE, con información del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y las autoridades españolas.