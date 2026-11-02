Confirman muerte de mexicano en accidente de tren en España que dejó al menos 69 fallecidos

Confirman muerte de mexicano previamente desaparecido.

Accidente ferroviario dejó al menos 69 fallecidos.

Cancillería mexicana coordina repatriación y apoyo funerario.

El Gobierno de México confirmó la muerte de un ciudadano mexicano en el accidente ferroviario ocurrido en España, después de que permaneciera desaparecido desde el pasado 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad chocaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes 2 de noviembre que las autoridades españolas lograron identificar a la víctima, cuyo paradero se desconocía desde el siniestro que dejó al menos 69 personas fallecidas y decenas de heridos.

De acuerdo con información de la agencia EFE, la Cancillería mexicana no reveló el nombre del ciudadano ni proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

México confirma identificación de la víctima

La SRE explicó mediante un comunicado que recibió la confirmación oficial de las autoridades españolas después de las labores de búsqueda e identificación realizadas tras la tragedia.

La dependencia agradeció especialmente la colaboración de la Guardia Civil española, institución que participó en los trabajos para localizar e identificar a las personas reportadas como desaparecidas.

La confirmación permitió avanzar en las gestiones consulares para atender a los familiares del mexicano, quienes viajaron a España después del accidente ferroviario.