Los programas DEI en universidades de todo el país están siendo recortados, renombrados o reestructurados bajo la presión del Gobierno de Trump, que tiene en la mira unos $3,700 millones en fondos federales de investigación, según The Center Square (nota del sábado 31 de octubre de 2026).

Según The Center Square, esos $3,700 millones han sido señalados para recortes y ya han afectado a cientos de ensayos clínicos y alianzas de investigación.

El Departamento de Educación afirma que más de 300 universidades eliminaron requisitos de DEI, cerraron o reestructuraron oficinas, o cambiaron sus políticas.

Los defensores de los recortes hablan de hacer cumplir la igualdad ante la ley; críticos como PEN America advierten de censura, y un juez federal bloqueó uno de los recortes.

Por qué importa: los fondos federales sostienen investigaciones, entre ellas ensayos clínicos, y su suspensión puede paralizar proyectos en marcha. Además, para los estudiantes latinos que cursan estudios en universidades públicas, el debate no es abstracto: puede cambiar qué oficinas y servicios de apoyo existen y cómo se contrata al profesorado.

Más de 300 universidades han cambiado sus políticas de DEI

Según el Departamento de Educación de EE.UU., más de 300 universidades eliminaron requisitos de DEI, cerraron o reestructuraron oficinas de diversidad, quitaron las declaraciones de diversidad de los procesos de contratación o modificaron sus políticas.

De ese total, al menos 175 eliminaron o reestructuraron oficinas o centros de DEI, y otras 95 eliminaron, renombraron o reasignaron puestos de trabajo. Algunas instituciones solo cambiaron el nombre de sus oficinas, por ejemplo, incorporando la palabra "pertenencia". Según analistas citados por The Center Square, algunas de ellas siguen realizando funciones parecidas.

Acuerdos, multas y fallos judiciales

Seis universidades llegaron a acuerdos con el Gobierno federal para recuperar fondos o seguir siendo elegibles para recibirlos. Cuatro de ellas acordaron pagar en conjunto $305 millones. Además, el Gobierno ha pedido una multa de $1,200 millones a la Universidad de California.

Según The Center Square, desde 2025 el Gobierno amenazó con retener fondos a Harvard y a otras instituciones por las protestas sobre la guerra en Gaza, los programas de diversidad y las políticas sobre personas transgénero. También propuso suspender a 38 universidades de alianzas federales de investigación por sus prácticas de contratación relacionadas con DEI.

Los tribunales han frenado algunos de estos intentos. Un juez federal de Massachusetts bloqueó el recorte de unos $600 millones en fondos para la formación de maestros y calificó de "arbitrario y caprichoso" el esfuerzo del Departamento de Educación de apuntar a programas ligados a DEI.