Desencanto con Trump podría provocar histórica derrota republicana en Kansas tras 94 años
Publicado el 02/11/2026 a las 11:55
- Demócratas podrían lograr victoria histórica en Kansas.
- Agricultores enfrentan elevados costos de producción.
- Trump intensifica campaña para salvar escaño
El desencanto con Donald Trump podría provocar un cambio político histórico en Kansas, donde los demócratas tienen posibilidades de conquistar un escaño del Senado por primera vez desde 1932, según las últimas encuestas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
De acuerdo con un reportaje de Andrés Sánchez Braun para la agencia EFE, el candidato demócrata Adam Hamilton mantiene una ventaja mínima frente al senador republicano Roger Marshall, en un estado tradicionalmente conservador.
La incertidumbre electoral llevó a Trump a visitar Kansas en dos ocasiones durante menos de dos semanas, con el objetivo de respaldar a Marshall y movilizar a los votantes republicanos.
¿Por qué crece el descontento con Trump en Kansas?
El aumento del costo de la vida, los combustibles y los fertilizantes ha generado preocupación entre los habitantes de este estado agrícola, donde las dificultades del campo repercuten en otras actividades económicas.
A estas inquietudes se suman las consecuencias de la guerra con Irán y los efectos de los aranceles comerciales, factores que han complicado el panorama para los republicanos.
Neal Allen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Wichita, explicó a EFE que las políticas comerciales han perjudicado especialmente a los productores agrícolas.
"Cuando a los agricultores de Kansas no les va bien, toda la economía se ve afectada", señaló el especialista al describir el impacto económico en la región.
Un transportista asegura que ya no reconoce a Trump
Kenny, un transportista de 37 años entrevistado por EFE en un bar de Salina, contó que actualmente paga casi seis dólares por galón de diésel.
El incremento representa una carga importante para su actividad dentro del sector agroalimentario y ha modificado su percepción del presidente estadounidense.
"Este no es el Trump por el que voté. Yo voté por el Trump de 2016", afirmó, antes de manifestar su rechazo a la participación estadounidense en la guerra con Irán.
También cuestionó a Marshall por su postura sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein y adelantó que votará por el demócrata Hamilton.
El caso Epstein también afecta al senador republicano
Nathaniel Birkhead, profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Kansas, explicó que el malestar contra Marshall responde a diferentes factores.
"Para algunos es una frustración por su voto (en contra de la publicación) de los archivos de Epstein", declaró a EFE.
Otros votantes, añadió, consideran que el senador se ha identificado demasiado con Trump, sin mostrar disposición a cuestionar determinadas decisiones presidenciales.
¿Quién es Adam Hamilton y por qué podría ganar?
Hamilton es un pastor metodista con antecedentes republicanos cuya imagen moderada podría atraer a votantes independientes y conservadores descontentos.
Don Haider-Markel, profesor de la Universidad de Kansas, destacó que su trayectoria religiosa y política le permite conectar con sectores tradicionalmente alejados del Partido Demócrata.
Sin embargo, el resultado permanece incierto y dependerá de la participación electoral y del recuento de votos.
Republicanos mantienen apoyo pese a las dificultades
No todos responsabilizan a Trump por la situación económica. Catheryn Seaton, quien recientemente cerró su salón de belleza, aseguró a EFE que seguirá respaldando a Marshall.
"Necesitamos unidad, que es lo que hizo a este país grande", expresó, al pedir una política centrada en propuestas y no en enfrentamientos.
Kansas no vota por un candidato presidencial demócrata desde 1964, una tradición que convierte esta contienda senatorial en una prueba importante para ambos partidos.
Fuente: Agencia EFE. Reportaje de Andrés Sánchez Braun desde Salina, Kansas, publicado el 2 de noviembre de 2026.