Demócratas podrían lograr victoria histórica en Kansas.

Agricultores enfrentan elevados costos de producción.

Trump intensifica campaña para salvar escaño

El desencanto con Donald Trump podría provocar un cambio político histórico en Kansas, donde los demócratas tienen posibilidades de conquistar un escaño del Senado por primera vez desde 1932, según las últimas encuestas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

De acuerdo con un reportaje de Andrés Sánchez Braun para la agencia EFE, el candidato demócrata Adam Hamilton mantiene una ventaja mínima frente al senador republicano Roger Marshall, en un estado tradicionalmente conservador.

La incertidumbre electoral llevó a Trump a visitar Kansas en dos ocasiones durante menos de dos semanas, con el objetivo de respaldar a Marshall y movilizar a los votantes republicanos.

¿Por qué crece el descontento con Trump en Kansas?

El aumento del costo de la vida, los combustibles y los fertilizantes ha generado preocupación entre los habitantes de este estado agrícola, donde las dificultades del campo repercuten en otras actividades económicas.

A estas inquietudes se suman las consecuencias de la guerra con Irán y los efectos de los aranceles comerciales, factores que han complicado el panorama para los republicanos.

Neal Allen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Wichita, explicó a EFE que las políticas comerciales han perjudicado especialmente a los productores agrícolas.

"Cuando a los agricultores de Kansas no les va bien, toda la economía se ve afectada", señaló el especialista al describir el impacto económico en la región.