Bajada: Texas, Michigan, Ohio y otros cuatro estados concentran algunas de las elecciones más disputadas de este 3 de noviembre. El resultado definirá el equilibrio de poder en Washington.

Por qué importa: El control del Senado determinará qué partido dirige las comisiones legislativas, impulsa proyectos de ley y supervisa la confirmación de jueces federales. Para millones de hispanos, las decisiones sobre inmigración, economía, salud y derechos laborales podrían verse directamente afectadas.

Lo esencial

35 escaños del Senado están en juego en las elecciones de este 3 de noviembre.

están en juego en las elecciones de este 3 de noviembre. Siete estados concentran algunas de las contiendas más competitivas: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas.

Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas. Seis de esos escaños están actualmente en manos republicanas y uno, Michigan, pertenece a los demócratas.

y uno, Michigan, pertenece a los demócratas. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos para alcanzar una mayoría de 51 senadores, siempre que conserven sus otros asientos.

El panorama general: una batalla por Washington

[caption id="attachment_1699142" align="alignnone" width="550"]Source: mundonow midterm elections[/caption]

Los republicanos llegaron a estas elecciones con una mayoría de 53 escaños, frente a 47 del bloque demócrata, incluidos dos independientes que votan con ese partido.

La aritmética es sencilla, pero el camino electoral no tanto.

Los demócratas necesitan arrebatar al menos cuatro escaños netos a los republicanos para obtener una mayoría de 51. Si el Senado queda dividido 50 a 50, el vicepresidente JD Vance puede desempatar las votaciones.

Históricamente, las elecciones de medio término suelen representar un desafío para el partido del presidente. Sin embargo, la distribución de los escaños y las particularidades de cada estado pueden producir resultados diferentes a la tendencia nacional.