Trump acusó a China de intervenir en las elecciones de 2020
Publicado el17/07/2026 a las 03:39
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un mensaje a la nación desde la Casa Blanca en el que aseguró que China llevó a cabo lo que calificó como «la mayor vulneración de datos electorales de la historia» durante el ciclo electoral de 2020.
Según el mandatario, el supuesto ataque permitió al gobierno chino obtener de manera ilícita información de aproximadamente 220 millones de votantes estadounidenses, incluidos nombres, direcciones, números telefónicos y afiliaciones políticas.
Trump promete publicar documentos
Durante su discurso, Trump afirmó que su administración difundirá documentos que, según dijo, demostrarán el alcance de la presunta operación.
El presidente sostuvo que los archivos serán publicados en el sitio web de la Casa Blanca y aseguró que permitirán conocer información que, según él, permaneció oculta durante años.
Además, señaló que funcionarios del llamado «Estado profundo» habrían minimizado o escondido información relacionada con la supuesta injerencia extranjera.
China rechaza las acusaciones
Las declaraciones de Trump fueron rechazadas por un portavoz de la embajada de China en Washington, quien aseguró que Pekín «nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos».
El gobierno chino negó cualquier participación en actividades destinadas a influir en los procesos electorales estadounidenses.
Evaluaciones previas contradicen las afirmaciones
Las acusaciones del presidente contrastan con una evaluación pública de la comunidad de inteligencia estadounidense realizada en 2021, la cual concluyó que no encontró evidencia de que actores extranjeros alteraran aspectos técnicos de las elecciones de 2020, incluidos los registros de votantes, las boletas o el conteo de votos.
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Trump, sin embargo, insistió en que los nuevos documentos respaldan sus afirmaciones y reiteró sus críticas al sistema de votación electrónica y al voto por correo.
Reacciones políticas y mediáticas
El discurso también generó controversia por la decisión de algunas cadenas de televisión de no transmitirlo en vivo. Trump criticó públicamente a NBC y ABC por esa decisión y llegó a plantear que deberían revisarse sus licencias de transmisión.
Por su parte, líderes demócratas, entre ellos Chuck Schumer y Dick Durbin, rechazaron las declaraciones del mandatario y calificaron el mensaje como un intento de revivir afirmaciones que consideran desacreditadas sobre las elecciones de 2020.