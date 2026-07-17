Trump acusó a China de intervenir en las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un mensaje a la nación desde la Casa Blanca en el que aseguró que China llevó a cabo lo que calificó como «la mayor vulneración de datos electorales de la historia» durante el ciclo electoral de 2020.

Según el mandatario, el supuesto ataque permitió al gobierno chino obtener de manera ilícita información de aproximadamente 220 millones de votantes estadounidenses, incluidos nombres, direcciones, números telefónicos y afiliaciones políticas.

Trump promete publicar documentos

Durante su discurso, Trump afirmó que su administración difundirá documentos que, según dijo, demostrarán el alcance de la presunta operación.

El presidente sostuvo que los archivos serán publicados en el sitio web de la Casa Blanca y aseguró que permitirán conocer información que, según él, permaneció oculta durante años.

Además, señaló que funcionarios del llamado «Estado profundo» habrían minimizado o escondido información relacionada con la supuesta injerencia extranjera.

China rechaza las acusaciones

Las declaraciones de Trump fueron rechazadas por un portavoz de la embajada de China en Washington, quien aseguró que Pekín «nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos».