Talarico acusa a Musk de querer “comprar” el Senado por Texas tras apoyo millonario a Paxton
Publicado el 18/10/2026 a las 14:39
- Talarico cuestiona respaldo millonario republicano.
- Musk financia grupos favorables a Paxton.
- Texas disputa un escaño decisivo.
James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, acusó a Elon Musk de intentar “comprar” la victoria del republicano
El señalamiento, realizado el 17 de octubre, coloca la influencia de los grandes donantes en el centro de una disputada contienda electoral.
Talarico vinculó el respaldo económico del empresario con sus intereses en Texas y sostuvo que esa intervención amenaza al sistema democrático.
La acusación expresa la posición política del candidato; el financiamiento reportado no demuestra por sí mismo una compra ilegal del escaño.
Los 158 millones de Musk llegaron mediante grupos externos
El candidato demócrata al Senado por Texas dice que Elon Musk busca "comprar" un escaño en el Congreso
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— Prensa Abierta (@prensaabiertapr) October 18, 2026
Según investigaciones periodísticas basadas en informes electorales federales, Musk aportó 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, un grupo que respalda a republicanos.
Posteriormente, esa organización transfirió una cantidad equivalente a Texas PAC, dedicado a impulsar a Paxton frente a su adversario demócrata.
El recorrido del dinero es relevante: se trata de recursos canalizados mediante organizaciones externas, no de una donación directa a la campaña del candidato.
The Texas Tribune documentó que la intervención ayudó a los republicanos a ampliar su presencia publicitaria después de meses de ventaja demócrata.
Publicidad millonaria intensifica la batalla por Texas[caption id="attachment_1697307" align="alignnone" width="1200"] Talarico acusa a Musk de querer comprar el Senado en Texas FOTO: EFE[/caption]
La disputa entre Talarico y Paxton figura entre las carreras senatoriales con mayor inversión publicitaria del ciclo electoral de 2026.
Axios informó que el gasto en anuncios televisivos de la contienda superó los 500 millones de dólares, citando datos de AdImpact difundidos por CNN.
Ese volumen corresponde a la publicidad de la carrera y no debe atribuirse únicamente al dinero desembolsado directamente por ambos candidatos.
Los anuncios acompañan estrategias para atraer a independientes, movilizar simpatizantes y definir la imagen del rival antes de las urnas. axios.com
SpaceX y los intereses de Musk alimentan el choque[caption id="attachment_1697310" align="alignnone" width="1200"] Talarico acusa a Musk de querer comprar el Senado en Texas FOTO: EFE[/caption]
Musk mantiene importantes operaciones empresariales en Texas, donde SpaceX desarrolla Starship y realiza lanzamientos desde la zona de Boca Chica.
La actividad aeroespacial ha generado cuestionamientos ambientales relacionados con los ecosistemas costeros, la fauna y los recursos naturales del sur del estado.
Talarico incorporó esas preocupaciones a su crítica para conectar el financiamiento electoral con decisiones sobre territorio, agua y desarrollo empresarial.
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Sin embargo, el reportaje no acredita un acuerdo entre Musk y Paxton para intercambiar apoyo económico por decisiones públicas específicas.
Elecciones de noviembre ponen en juego el control del Congreso
Paxton, fiscal general de Texas y respaldado por Donald Trump, enfrenta a un demócrata que busca romper décadas de dominio republicano.
Los reportes consultados describen una competencia cerrada, con una ligera ventaja de Talarico en distintos promedios de encuestas.
Una victoria demócrata tendría consecuencias nacionales al modificar el reparto de escaños con el que ambos partidos disputan el control del Senado.
La elección será el 3 de noviembre: se renovarán todos los puestos de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.