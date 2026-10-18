Talarico cuestiona respaldo millonario republicano.

Musk financia grupos favorables a Paxton.

Texas disputa un escaño decisivo.

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, acusó a Elon Musk de intentar “comprar” la victoria del republicano

El señalamiento, realizado el 17 de octubre, coloca la influencia de los grandes donantes en el centro de una disputada contienda electoral.

Talarico vinculó el respaldo económico del empresario con sus intereses en Texas y sostuvo que esa intervención amenaza al sistema democrático.

La acusación expresa la posición política del candidato; el financiamiento reportado no demuestra por sí mismo una compra ilegal del escaño.

Los 158 millones de Musk llegaron mediante grupos externos

El candidato demócrata al Senado por Texas dice que Elon Musk busca "comprar" un escaño en el Congreso Lee la nota completa: https://t.co/Vis8Q1TMiu https://t.co/tX9g1ILk0e — Prensa Abierta (@prensaabiertapr) October 18, 2026



Según investigaciones periodísticas basadas en informes electorales federales, Musk aportó 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, un grupo que respalda a republicanos.

Posteriormente, esa organización transfirió una cantidad equivalente a Texas PAC, dedicado a impulsar a Paxton frente a su adversario demócrata.

El recorrido del dinero es relevante: se trata de recursos canalizados mediante organizaciones externas, no de una donación directa a la campaña del candidato.

The Texas Tribune documentó que la intervención ayudó a los republicanos a ampliar su presencia publicitaria después de meses de ventaja demócrata.