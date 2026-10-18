El secretario de Comercio, según el WSJ, frena el pacto con México
Publicado el 18/10/2026 a las 16:08
Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, está en el centro de la negociación arancelaria con México. Según una exclusiva de The Wall Street Journal publicada el jueves 15 de octubre de 2026, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, su oposición a recortar de forma significativa ciertos aranceles ha estancado el diálogo. Funcionarios de ambos países lo niegan.
- Según el WSJ, Lutnick se resiste a bajar de forma significativa el arancel de 25% a los autos mexicanos y el de 50% al acero, el aluminio y sus derivados.
- No dirige la negociación, que encabeza el representante comercial Jamieson Greer, pero su Departamento de Comercio administra esos gravámenes.
- Funcionarios de ambos gobiernos niegan que las conversaciones estén estancadas, y México dice que el alivio arancelario es su prioridad.
Por qué importa: México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Los aranceles a autos, acero y aluminio influyen en los precios y en los empleos a ambos lados de la frontera, desde fábricas en México hasta plantas y concesionarios en EE.UU.
Quién es Howard Lutnick
Lutnick es un multimillonario de Wall Street que durante décadas fue director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, firma financiera con sede en Nueva York. La empresa tenía sus oficinas en la Torre Norte del World Trade Center. En los atentados del 11 de septiembre de 2001 perdió a 658 empleados, entre ellos Gary, hermano de Lutnick.
Tras las elecciones de 2024 fue copresidente del equipo de transición de Donald Trump. Desde febrero de 2025 es secretario de Comercio y se ha convertido en una de las voces más visibles en defensa de los aranceles del presidente.
Qué dice el Wall Street Journal sobre el freno
Según el WSJ, ambos países parecían cerca de un acuerdo para reducir aranceles a cambio de concesiones de México. Una de ellas ya estaba sobre la mesa: México había aceptado suspender por cinco años su arancel de 10% a las importaciones de partes y componentes para ensamblar vehículos.
Los aranceles que Lutnick no quiere recortar de forma significativa se impusieron por razones de «seguridad nacional» y los administra su departamento. El diario sostiene que su postura responde a la presión de la industria estadounidense, en particular la del aluminio, que advierte de daños a las empresas y de despidos.
Tensión con Greer y un patrón previo
Lutnick no es el negociador principal con México. Esa tarea corresponde a Greer, y según el WSJ la presencia de Lutnick genera tensión entre ambos. El diario añade que es la segunda vez que Lutnick altera negociaciones avanzadas con un socio norteamericano. También señala que volvió a meterse en la agenda comercial después de haber quedado relegado durante buena parte de 2026.
La versión de México y de ambos gobiernos
Funcionarios de los dos países negaron que la negociación esté estancada. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo el 16 de octubre, según Bloomberg Línea, que nunca ha percibido una actitud contraria a México por parte de Lutnick, con quien conversó en la reunión ministerial del G20. Ebrard también afirmó que cerca de 82% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. está libre de aranceles, como informamos en MundoNow.
Para México, el alivio arancelario es la prioridad. Cerrar este acuerdo bilateral, además, facilitaría la revisión en curso del T-MEC (USMCA).
Qué sigue
Según ambos gobiernos, la negociación continúa y no hay ningún anuncio de ruptura. Habrá que ver si se concreta un recorte a los aranceles de autos, acero y aluminio, el punto que según el WSJ concentra la resistencia de Lutnick. El desenlace también marcará el ritmo de la revisión del T-MEC. Si trabajas en la industria automotriz o metalúrgica, o si importas o vendes productos que dependen de esas cadenas, conviene seguir los anuncios oficiales del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial.
Fuentes: Mexico News Daily (resumen del WSJ); Reuters; Astillero Informa. Datos consultados el 17 de octubre de 2026.