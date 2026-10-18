Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, está en el centro de la negociación arancelaria con México. Según una exclusiva de The Wall Street Journal publicada el jueves 15 de octubre de 2026, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, su oposición a recortar de forma significativa ciertos aranceles ha estancado el diálogo. Funcionarios de ambos países lo niegan.

Según el WSJ, Lutnick se resiste a bajar de forma significativa el arancel de 25% a los autos mexicanos y el de 50% al acero, el aluminio y sus derivados.

No dirige la negociación, que encabeza el representante comercial Jamieson Greer, pero su Departamento de Comercio administra esos gravámenes.

Funcionarios de ambos gobiernos niegan que las conversaciones estén estancadas, y México dice que el alivio arancelario es su prioridad.

Por qué importa: México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Los aranceles a autos, acero y aluminio influyen en los precios y en los empleos a ambos lados de la frontera, desde fábricas en México hasta plantas y concesionarios en EE.UU.

Quién es Howard Lutnick

Lutnick es un multimillonario de Wall Street que durante décadas fue director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, firma financiera con sede en Nueva York. La empresa tenía sus oficinas en la Torre Norte del World Trade Center. En los atentados del 11 de septiembre de 2001 perdió a 658 empleados, entre ellos Gary, hermano de Lutnick.

Tras las elecciones de 2024 fue copresidente del equipo de transición de Donald Trump. Desde febrero de 2025 es secretario de Comercio y se ha convertido en una de las voces más visibles en defensa de los aranceles del presidente.

Qué dice el Wall Street Journal sobre el freno

Según el WSJ, ambos países parecían cerca de un acuerdo para reducir aranceles a cambio de concesiones de México. Una de ellas ya estaba sobre la mesa: México había aceptado suspender por cinco años su arancel de 10% a las importaciones de partes y componentes para ensamblar vehículos.

Los aranceles que Lutnick no quiere recortar de forma significativa se impusieron por razones de «seguridad nacional» y los administra su departamento. El diario sostiene que su postura responde a la presión de la industria estadounidense, en particular la del aluminio, que advierte de daños a las empresas y de despidos.

Tensión con Greer y un patrón previo