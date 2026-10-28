Choque de trenes en España deja al menos 68 muertos; investigan orden del centro de control

Autoridades reportan al menos 68 personas fallecidas

Investigan una orden del centro de control.

México ofrece asistencia consular a connacionales afectados

Choque de trenes España. El choque de trenes en España dejó al menos 68 muertos este miércoles 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, según el balance anunciado por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. La cifra continúa siendo provisional. europapress.es

La colisión involucró un AVE de Renfe y un convoy de Iryo que cubrían la ruta Madrid-Sevilla, aproximadamente a 150 kilómetros al sur de la capital. Más de 540 personas viajaban en ambos trenes, según la cobertura de BBC Mundo.

Los equipos de emergencia desplegaron labores de rescate, atención a heridos y búsqueda entre los vagones. Vecinos de localidades cercanas también acudieron con agua y vehículos particulares para ayudar a quienes lograron abandonar la zona.

Choque de trenes España: Una orden de circulación bajo investigación

🔴 Grave accidente en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía: dos trenes de Renfe e Iryo chocan en Toledo El incidente ha ocurridoen el municipio de Los Yébenes y por el momento se desconoce el número de afectados https://t.co/m8V9UuC3OJ — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) October 28, 2026

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar alrededor de las 8:30, hora local, por un fallo de comunicación entre los ordenadores de la red.

La avería provocó la detención automática de los trenes del tramo afectado. El centro de control de Atocha asumió entonces la gestión y, hacia las 8:36, autorizó al AVE a reanudar la marcha.

Puente calificó esa decisión de “inexplicable”, porque un tren de Iryo permanecía detenido y existía una señal roja. Según las declaraciones recogidas por BBC Mundo, la autorización se emitió sin establecer una limitación de velocidad.

La investigación deberá determinar las responsabilidades y la secuencia completa de lo ocurrido. Desde el lugar, Pedro Sánchez advirtió que, “si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”.