Choque de trenes en España deja al menos 68 muertos; investigan orden del centro de control
Publicado el 28/10/2026 a las 18:21
- Autoridades reportan al menos 68 personas fallecidas
- Investigan una orden del centro de control.
- México ofrece asistencia consular a connacionales afectados
Choque de trenes España. El choque de trenes en España dejó al menos 68 muertos este miércoles 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, según el balance anunciado por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. La cifra continúa siendo provisional. europapress.es
La colisión involucró un AVE de Renfe y un convoy de Iryo que cubrían la ruta Madrid-Sevilla, aproximadamente a 150 kilómetros al sur de la capital. Más de 540 personas viajaban en ambos trenes, según la cobertura de BBC Mundo.
Los equipos de emergencia desplegaron labores de rescate, atención a heridos y búsqueda entre los vagones. Vecinos de localidades cercanas también acudieron con agua y vehículos particulares para ayudar a quienes lograron abandonar la zona.
Choque de trenes España: Una orden de circulación bajo investigación
🔴 Grave accidente en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía: dos trenes de Renfe e Iryo chocan en Toledo
El incidente ha ocurridoen el municipio de Los Yébenes y por el momento se desconoce el número de afectados https://t.co/m8V9UuC3OJ
— El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) October 28, 2026
El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar alrededor de las 8:30, hora local, por un fallo de comunicación entre los ordenadores de la red.
La avería provocó la detención automática de los trenes del tramo afectado. El centro de control de Atocha asumió entonces la gestión y, hacia las 8:36, autorizó al AVE a reanudar la marcha.
Puente calificó esa decisión de “inexplicable”, porque un tren de Iryo permanecía detenido y existía una señal roja. Según las declaraciones recogidas por BBC Mundo, la autorización se emitió sin establecer una limitación de velocidad.
La investigación deberá determinar las responsabilidades y la secuencia completa de lo ocurrido. Desde el lugar, Pedro Sánchez advirtió que, “si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”.
“Estaba lleno de sangre”: el relato de un pasajero
Trenazo en España, la falta de mantenimiento a la infraestructura por parte de Pedrito Sánchez es mortífera. Así los gobiernos del bi3n3star… https://t.co/kRjEAV4d3p
— Guerra (ing forense) (@GuerraForense) October 28, 2026
Antonio Jiménez Barca, periodista de El País que viajaba en el AVE, relató que se había desplazado hacia la cafetería cuando ocurrió el impacto. El golpe lo lanzó junto con otros pasajeros.
“Estaba lleno de sangre. Tenía gente encima y había muchas personas al lado”, contó a su periódico, en el testimonio reproducido en el material proporcionado.
El periodista explicó que consiguió salir por un hueco del vagón y ayudó a otras personas. Una vez fuera, los pasajeros permanecieron en el campo mientras llegaban los servicios de emergencia.
Felipe VI expresa su pesar y suspenden actos
Graban las primeras imágenes del accidente de trenes en España https://t.co/Q59Okkcwgu
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 28, 2026
Felipe VI lamentó el “terrible accidente” y transmitió su pésame a las familias, además de reconocer el trabajo de los servicios de emergencia y de la Unidad Militar de Emergencias.
Autoridades y partidos aplazaron actos públicos por la tragedia. La Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de 24 encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey como muestra de solidaridad.
México ofrece apoyo consular
Cerca de Urda en la provincia de Toledo (España), un tren AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla, provocando el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos por un terraplén.
Las autoridades confirman al menos 46 muertos y 179 heridos, cifras que podrían aumentar según reportes de Protección Civil y el Gobierno de Castilla-La Mancha, con un total de 544 pasajeros a bordo entre ambos trenes.
El trágico choque ha generado conmoción nacional, suspendiendo el servicio de alta velocidad y recordando el accidente similar de Adamuz en enero, mientras las investigaciones apuntan a un posible error humano o fallo en el sistema de señalización.
— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 28, 2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España, informó La Jornada. “México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española”, señaló la Cancillería.
Hasta la actualización citada por ese medio, la dependencia no había informado de mexicanos afectados. Los connacionales que requieran asistencia pueden contactar a la embajada en España mediante el teléfono +34 660 862 625 o la cuenta @EmbaMexEsp en X.