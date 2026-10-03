España, campeona del mundo, sumó dos victorias en la primera ventana de la Liga de Naciones 2026-27. Le ganó 3-2 a Inglaterra en Wembley el sábado 26 de septiembre y 4-1 a Croacia en Sevilla el martes 29. Con seis puntos, es líder del Grupo A3.

Inglaterra 2-3 España

Lamine Yamal adelantó a España al minuto 2. Inglaterra le dio la vuelta antes del descanso: Anthony Gordon empató al 36′ tras un contragolpe y Harry Kane marcó el 2-1 de cabeza al 40′.

Al inicio del segundo tiempo, el VAR señaló penal de Rodri sobre Jude Bellingham, pero Kane resbaló al patear y el balón pegó en el travesaño. Entonces entraron los cambios de Luis de la Fuente: Álex Baena empató al 60′ y, al 74′, le dio el pase a Mikel Oyarzabal, que definió por encima del portero James Trafford para el 2-3 final.

España 4-1 Croacia

En su primer partido en casa desde que ganó el Mundial, España goleó a Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Yamal volvió a marcar al minuto 2. Dion Beljo empató al 28′, pero Marc Pubill puso el 2-1 tres minutos después. Yamal anotó su segundo gol al 63′, tras un pase de Pedri, y Nico Williams cerró la goleada al 89′. Yamal terminó con dos goles y una asistencia y suma tres goles en dos partidos de esta Liga de Naciones.

Chequia 0-2 Inglaterra

El equipo de Thomas Tuchel ganó su primer partido del torneo en Praga. Chequia se quedó con diez jugadores en el primer tiempo por la expulsión de Pavel Sulc, por una entrada sobre Elliot Anderson. Gordon abrió el marcador al 47′ y Kane sentenció al 69′. Los dos anotaron en los dos partidos de la ventana.

Tabla del Grupo A3