St. Louis CITY SC goleó 6-2 al LA Galaxy el domingo 11 de octubre, en el Energizer Park de St. Louis, Missouri. Con el triunfo llegó a 50 puntos, quedó segundo en el Oeste y se ubicó a un punto del líder, los Whitecaps de Vancouver, al cierre de una jornada con 15 partidos entre sábado y domingo. El encuentro comenzó a las 7:00 p.m. ET.

Holse lidera la goleada de St. Louis

Carlo Holse fue la figura. Marcó a los 2, 7 y 21 minutos, los tres con la pierna izquierda, y dejó el marcador 3-0 antes de la media hora. Rafael Navarro asistió en los dos primeros y Chris Durkin en el tercero. Holse terminó como el jugador con más remates de su equipo, con cuatro.

El Galaxy descontó a los 31 minutos con un disparo de derecha desde fuera del área de Robert Taylor, asistido por Erik Thommy. Pero St. Louis volvió a golpear antes del descanso. Navarro convirtió un penal a los 45 minutos y Lukas MacNaughton, de cabeza, anotó el 5-1 a los 45+7 tras un centro de Alexandru Matan en jugada de pelota parada.

A los 53 minutos, Navarro firmó su segundo gol de la noche, con asistencia de Durkin, para el 6-1. De esta forma, el delantero sumó dos goles y dos asistencias. João Klauss maquilló el marcador a los 71 minutos con un cabezazo tras un pase de Marco Reus. Roman Bürki tuvo cinco atajadas por St. Louis. Por el Galaxy, Klauss lideró los remates con cinco.

Los otros partidos destacados

Cincinnati 3-1 en Atlanta. El sábado 10 de octubre, el FC Cincinnati ganó en el Mercedes-Benz Stadium tras un primer tiempo sin goles. Kévin Denkey abrió el marcador a los 52 minutos y Miguel Almirón empató a los 69 para el Atlanta United. Tom Barlow puso el 2-1 a los 84, con pase de Kyle Smith, y Denkey cerró la cuenta a los 90+7. Con ese doblete, Denkey llegó a 16 goles esta temporada. Cincinnati cortó una racha de seis partidos sin ganar y su arquero Evan Louro tuvo cinco atajadas.

Nashville 4-1 en Austin. Nashville SC se impuso en el Q2 Stadium con goles de Reed Baker-Whiting (30'), Elias Saad (67'), Shak Mohammed (88') y Hany Mukhtar (90+1', confirmado tras revisión del VAR). Brandon Vázquez había descontado para el Austin FC a los 76 minutos. Brad Stuver tuvo siete atajadas por los locales.

Seattle 3-0 en New England. Los Sounders de Seattle vencieron a la Revolution de Nueva Inglaterra en el Gillette Stadium con goles de Hassani Dotson (15'), Dejan Joveljić (74') y Paul Arriola (81'). Seattle extendió a nueve partidos su racha sin perder y ganó por cuarta vez seguida. Andrew Thomas hizo cinco atajadas y consiguió su octava portería en cero en 28 aperturas. Albert Rusnák sumó su asistencia 14, la mayor cifra de la liga. New England cayó del segundo al cuarto puesto del Este.

Red Bulls 4-1 a San Diego. Los Red Bulls de Nueva York se pusieron 3-0 a los 27 minutos, con goles de Julian Hall, Devin Padelford (de cabeza) y Jorge Ruvalcaba. A los 44, el arquero Ethan Horvath le atajó un penal a Anders Dreyer. Cédric Bakambu descontó para el San Diego FC a los 60 minutos y Eric Choupo-Moting selló el 4-1 a los 90+3. CJ dos Santos tuvo ocho atajadas por los visitantes.