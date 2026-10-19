El Columbus Crew venció 2-0 al FC Cincinnati el domingo 18 de octubre en el TQL Stadium y se metió de lleno en la pelea por el noveno y último cupo de comodín de la Conferencia Este de la MLS. Con el triunfo, el Crew llegó a 35 puntos, uno menos que Cincinnati, que ocupa el noveno lugar.

Tapia y Habroune decidieron en Cincinnati

El primer golpe llegó en el minuto 22. Brais Méndez mandó un centro tras un tiro de esquina y Gonzalo Tapia, sin marca, remató de cabeza desde el costado izquierdo del área chica al ángulo inferior izquierdo para el 1-0.

En el minuto 54, Tapia apareció otra vez, ahora como asistente. Taha Habroune, un canterano de 20 años en su tercera temporada en la MLS, definió de primera desde el centro del área al poste izquierdo y marcó el 2-0. Fue su gol en tercer partido consecutivo.

Tapia cerró la tarde con un gol y una asistencia. El Crew mantuvo su portería en cero y Patrick Schulte llegó a su sexta valla invicta de la temporada. Por el lado de Cincinnati, Evander fue el jugador con más disparos del partido, con seis, pero el equipo local no encontró el camino al gol.

Un Crew en racha y un Cincinnati que no despega

Columbus suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y cinco encuentros sin perder.

El Crew ha ganado tres seguidos a Cincinnati en el clásico «Hell is Real».

Cincinnati solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos.

Lo que viene: Cincinnati recibe al D.C. United el miércoles 21 de octubre. Columbus jugará en casa el sábado 24 de octubre contra el Toronto FC, otro equipo que aspira a los playoffs y que está un punto por delante del Crew.

Los otros partidos destacados de la jornada

New England Revolution 1-0 Chicago Fire. Matt Polster anotó en el minuto 26, con asistencia de Carles Gil, y fue el único gol en Foxborough. Matt Turner tuvo seis atajadas por los locales. Philip Zinckernagel encabezó los remates del Fire con cinco.