Columbus Crew vence 2-0 a Cincinnati y se acerca al último comodín del Este
Publicado el 19/10/2026 a las 06:17
El Columbus Crew venció 2-0 al FC Cincinnati el domingo 18 de octubre en el TQL Stadium y se metió de lleno en la pelea por el noveno y último cupo de comodín de la Conferencia Este de la MLS. Con el triunfo, el Crew llegó a 35 puntos, uno menos que Cincinnati, que ocupa el noveno lugar.
Tapia y Habroune decidieron en Cincinnati
El primer golpe llegó en el minuto 22. Brais Méndez mandó un centro tras un tiro de esquina y Gonzalo Tapia, sin marca, remató de cabeza desde el costado izquierdo del área chica al ángulo inferior izquierdo para el 1-0.
En el minuto 54, Tapia apareció otra vez, ahora como asistente. Taha Habroune, un canterano de 20 años en su tercera temporada en la MLS, definió de primera desde el centro del área al poste izquierdo y marcó el 2-0. Fue su gol en tercer partido consecutivo.
Tapia cerró la tarde con un gol y una asistencia. El Crew mantuvo su portería en cero y Patrick Schulte llegó a su sexta valla invicta de la temporada. Por el lado de Cincinnati, Evander fue el jugador con más disparos del partido, con seis, pero el equipo local no encontró el camino al gol.
Un Crew en racha y un Cincinnati que no despega
- Columbus suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y cinco encuentros sin perder.
- El Crew ha ganado tres seguidos a Cincinnati en el clásico «Hell is Real».
- Cincinnati solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos.
Lo que viene: Cincinnati recibe al D.C. United el miércoles 21 de octubre. Columbus jugará en casa el sábado 24 de octubre contra el Toronto FC, otro equipo que aspira a los playoffs y que está un punto por delante del Crew.
Los otros partidos destacados de la jornada
New England Revolution 1-0 Chicago Fire. Matt Polster anotó en el minuto 26, con asistencia de Carles Gil, y fue el único gol en Foxborough. Matt Turner tuvo seis atajadas por los locales. Philip Zinckernagel encabezó los remates del Fire con cinco.
Minnesota United 3-2 St. Louis CITY. St. Louis ganaba 2-0 con goles de Rafael Navarro (minuto 4) y Jeong Sang-Bin (minuto 10), pero Minnesota remontó en el Allianz Field ante 19,616 aficionados. Aziel Jackson descontó en el 49, Kelvin Yeboah empató en el 68 y Marcus Caldeira selló la victoria en el 86. Yeboah, además de anotar y dar la asistencia del primer gol, fue el jugador con más tiros de su equipo, con seis.
Toronto FC 2-0 Red Bull New York. Los visitantes se adelantaron en el minuto 3 con un autogol de Justin Che y Dániel Sallói amplió la ventaja en el 82, con pase de Jonathan Osorio. Luka Gavran sumó tres atajadas por Toronto.
Vancouver Whitecaps 2-1 Austin FC. Myrto Uzuni adelantó a Austin en el minuto 40, pero Vancouver, líder del Oeste, reaccionó. Ryan Gauld igualó de cabeza en el 47 y Yadaly Diaby marcó el 2-1 en el 71 con un disparo desde un ángulo complicado. Yohei Takaoka tuvo cuatro atajadas.
Real Salt Lake 3-1 Sporting Kansas City. Morgan Guilavogui anotó dos veces (minutos 11 y 61), ambas con asistencia de Noel Caliskan, y Sergi Solans añadió otro en el 14. Taylor Calheira descontó para Kansas City en el 26.
Philadelphia Union 2-2 Charlotte FC. Milan Iloski abrió con un penal en el minuto 24 y Rodolfo Aloko igualó en el 48. Idan Toklomati puso arriba a Charlotte de cabeza en el 62, gol confirmado tras revisión del VAR, y Bruno Damiani empató en el 73. El partido se jugó en el Subaru Park ante 18,551 aficionados.
San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC. Hany Mukhtar adelantó al líder del Este en el minuto 34 y Preston Judd igualó de cabeza en el 70, tras un centro de Eduard Löwen en una jugada a balón parado.
El sábado, además, el Inter Miami ganó 3-1 en Atlanta con doblete de Lionel Messi y el Orlando City goleó 4-1 al D.C. United, partidos que ya cubrimos en MundoNow.
Cómo va la tabla
Así quedaron las primeras cinco posiciones de cada conferencia tras la jornada, según ESPN (todos con 30 partidos jugados):
Conferencia Este
- 1. Nashville SC: 67 puntos
- 2. Inter Miami: 55 puntos
- 3. New England Revolution: 52 puntos
- 4. Chicago Fire: 48 puntos
- 5. Charlotte FC: 47 puntos
Conferencia Oeste
- 1. Vancouver Whitecaps: 55 puntos
- 2. St. Louis CITY: 51 puntos
- 3. FC Dallas: 51 puntos
- 4. San Jose Earthquakes: 48 puntos
- 5. Houston Dynamo: 47 puntos
Todos los resultados
- Philadelphia Union 2-2 Charlotte FC
- Minnesota United 3-2 St. Louis CITY
- Atlanta United 1-3 Inter Miami
- New England 1-0 Chicago Fire
- NYCFC 1-1 LAFC
- Orlando City 4-1 D.C. United
- Red Bull New York 0-2 Toronto FC
- Austin FC 1-2 Vancouver Whitecaps
- Houston Dynamo 2-2 FC Dallas
- Sporting Kansas City 1-3 Real Salt Lake
- LA Galaxy 2-2 San Diego FC
- Portland Timbers 0-0 Colorado Rapids
- San Jose 1-1 Nashville SC
- Seattle Sounders 1-1 CF Montréal
- FC Cincinnati 0-2 Columbus Crew
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)