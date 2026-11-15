Japón vence a Brasil por 3-2 en un amistoso de la FIFA disputado en el Estadio Nacional de Singapur, con inicio el sábado 14 de noviembre a las 5:15 a. m. ET. El partido se resolvió en el tiempo añadido: Tatsuhiro Sakamoto marcó el tercer gol japonés en el minuto 90+1, tras una revisión del VAR, y un minuto después Raphinha vio la tarjeta roja.

Japón golpeó primero y se fue 2-0

El conjunto japonés tardó solo 15 minutos en abrir el marcador. Takefusa Kubo definió con la pierna izquierda desde el centro del área, al ángulo inferior derecho, después de un pase filtrado de Ritsu Doan.

Apenas cuatro minutos más tarde, en el 19', Keito Nakamura amplió la ventaja con un remate de derecha desde el centro del área, a la esquina inferior izquierda. La asistencia fue de Shuto Nakano con un centro. Así, Japón tenía un 2-0 a su favor antes de que se cumpliera la primera media hora.

Vinícius Júnior revive a Brasil con dos goles

Brasil respondió en el minuto 33. Vinícius Júnior recibió el pase de Bruno Guimarães y sacó un disparo de derecha desde fuera del área que entró por el ángulo superior izquierdo para el 2-1.

En el 75', Vinícius volvió a aparecer. Tras un tiro de esquina, Guimarães le asistió de nuevo y el delantero ejecutó otro remate de derecha desde fuera del área, esta vez a la esquina inferior izquierda, para igualar 2-2. Los dos goles brasileños llevaron la firma de Vinícius y la asistencia de Guimarães.

Sakamoto define en el 90+1' y Raphinha es expulsado

Cuando el empate parecía encaminado, Japón encontró el golpe final. En el minuto 90+1, Tatsuhiro Sakamoto conectó un remate de derecha desde el lado derecho del área chica y la envió al ángulo superior izquierdo. El gol quedó confirmado tras la revisión del VAR.

El cierre todavía tuvo otro episodio: en el 90+2', Raphinha, de Brasil, recibió la tarjeta roja.