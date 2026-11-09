Barcelona vence al Atlético y sigue líder de LaLiga: resumen del fin de semana
Publicado el 09/11/2026 a las 06:15
¿Quién manda en España? Por ahora, el Barcelona. El equipo azulgrana ganó 2-1 en casa del Atlético de Madrid el domingo 8 de noviembre, en el Riyadh Air Metropolitano, y mantiene el liderato de LaLiga antes del parón por fechas de selecciones. El Barcelona vence al Atlético tras ir perdiendo y recupera la ventaja de tres puntos que había dejado escapar el sábado, cuando el Real Madrid lo alcanzó al ganar en Valencia. Aquí tienes lo mejor del fin de semana, liga por liga.
LaLiga: Fermín López da la vuelta al Metropolitano
El partido empezó a toda velocidad. Julián Álvarez tuvo un mano a mano con Joan García en el minuto 6, Marc Pubill estrelló un cabezazo en el larguero y Pedri respondió con un disparo al palo desde la frontal. En el minuto 10, Álvarez centró desde la izquierda y Giuliano Simeone puso el 1-0 con el Atlético mejor sobre el campo.
Antes de ese gol hubo un minuto de aplausos y una pausa en el juego en homenaje a Jesús De Miguel, delantero del Tenerife fallecido la semana pasada. Los jugadores también llevaron camisetas en su honor.
Pero Fermín López lo cambió todo. Empató justo antes del descanso, en el minuto 45, con un disparo de pie izquierdo dentro del área. Y en el 66 marcó el gol de la victoria, de primera intención, tras un pase filtrado de Lamine Yamal. López fue el jugador con más remates del Barcelona, seis. Pau Cubarsí completó 106 pases precisos y sumó 11 intervenciones defensivas.
Al Atlético le pesó el último pase. Álvarez, con cuatro remates, tuvo otra ocasión clara en el minuto 55, pero intentó picar el balón y lo mandó por encima del travesaño. Oblak y Joan García hicieron tres paradas cada uno. La asistencia fue de 69.788 aficionados.
- Tabla (12 partidos cada uno): 1. Barcelona, 33 puntos; 2. Real Madrid, 30; 3. Atlético de Madrid, 28; 4. Betis, 26; 5. Real Sociedad, 22.
- Más resultados: el Betis ganó 2-0 en Elche, el Villarreal venció 2-0 al Getafe y la Real Sociedad se impuso 1-0 al Rayo Vallecano.
El sábado, el Real Madrid ganó 3-0 en Valencia, un partido que ya cubrimos.
Premier League: Liverpool gana, United empata un partidazo y Sunderland sorprende
El Liverpool ganó 3-1 en casa del Crystal Palace, en Selhurst Park. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza en el minuto 40, tras un tiro libre de Dominik Szoboszlai. Florian Wirtz hizo el segundo en el 54, su primer gol de la temporada en la Premier League. Alexander Isak puso el 3-0 en el minuto 89. El Palace, que había tenido un gol anulado por fuera de juego y un balón al larguero de Yéremy Pino, maquilló el resultado con un penal de Eddie Nketiah en el 90+5. Alisson Becker hizo seis paradas.
¿Y el Manchester United? Terminó 4-4 con el Aston Villa en Old Trafford, un partido de locos. El Villa ganaba 2-0 en el minuto 4, con goles de Alysson y Nicolas Jackson. Bruno Fernandes, de penal, y Youri Tielemans igualaron antes del descanso. Después, John McGinn, también de penal, y Leon Goretzka volvieron a poner arriba al Villa, 4-2. En el tiempo añadido, Joshua Zirkzee (90+2) y Patrick Dorgu (90+6) rescataron el empate. Aun así, el United es 18.º y está en zona de descenso, con una sola victoria en diez partidos.
Otra sorpresa: el Sunderland venció 1-0 al Chelsea con un penal de Enzo Le Fée en el minuto 36, cometido por Levi Colwill sobre Brian Brobbey. Con ese resultado, el Sunderland cortó una larga racha sin ganar en la liga, pues su último triunfo había sido en agosto ante el Fulham. Salió del último lugar, aunque sigue en descenso. El Chelsea sufrió su cuarta derrota de la temporada y salió de los cuatro primeros.
Tabla: 1. Arsenal, 27 puntos; 2. Brighton, 22; 3. Manchester City, 21; 4. Liverpool, 18; 5. Chelsea, 16. El sábado, el Nottingham Forest venció 3-1 al Manchester City y el Arsenal ganó 1-0 al Hull City, algo que ya contamos.
Serie A: Lazio e Inter siguen arriba
El Inter ganó 2-0 al Como en San Siro con goles de Francesco Pio Esposito (minuto 12) y Marcus Thuram (19). El Napoli y la Lazio empataron 1-1: Davide Frattesi adelantó a los visitantes en el minuto 28 y un autogol de Alfonso Pedraza igualó en el 48. La Fiorentina y la Juventus también repartieron puntos, 2-2, con goles de Mateo Pellegrino, Nick Woltemade, Alieu Njie y Bremer. Por su parte, el Milan ganó 2-1 en Génova y la Roma, el sábado, venció 3-0 al Sassuolo.
Tabla: 1. Lazio, 29 puntos; 2. Inter, 28; 3. Roma, 27; 4. Milan, 24; 5. Como, 23.
Bundesliga: el Leverkusen gana en el final
Aleix García adelantó al Leverkusen con un tiro libre en el minuto 7. Patrik Schick amplió la ventaja en el 85, y Saïd El Mala descontó para el Colonia en el 90+2. El marcador final fue 2-1 para los visitantes. El Friburgo también ganó, 2-0 al Union Berlin. El sábado, el Bayern se impuso 2-1 en Mainz y el Dortmund venció 2-1 al Elversberg, ambos resultados ya cubiertos.
En la cima, el Bayern y el Dortmund empatan a 21 puntos, con los bávaros por delante en diferencia de goles. El Friburgo es tercero, con 19.
Ligue 1: el PSG manda
El PSG venció 1-0 al Troyes el sábado y es líder con 23 puntos. El Lille, segundo con 21, ganó 2-1 en Rennes. Y el Marsella se llevó un triunfo por 2-1 en la cancha del Lens.
Liga MX: empates con drama en la jornada 16
Pumas y América empataron 2-2 el sábado por la noche. Álex Zendejas adelantó al América en el minuto 3 y César Huerta igualó un minuto después. Luego, Henry Martín volvió a adelantar al América de penal en el minuto 72, y Robert Morales, también de penal, igualó para Pumas en el 77. El domingo por la noche, el León y el Guadalajara también igualaron, 1-1. El León jugó con diez desde el minuto 53, por la expulsión de Iván Rodríguez. Ricardo Marín puso arriba al Guadalajara en el 69, pero Paúl Bellón empató en el 87. Además, el Puebla ganó 2-0 en Querétaro. El Cruz Azul venció 3-2 en la cancha de los Tigres y el Toluca goleó 4-0 al Monterrey el sábado, como ya te contamos.
Tabla del Apertura tras la jornada 16 (desempate por diferencia de goles): 1. Cruz Azul, 32 puntos; 2. América, 30 (+15); 3. Guadalajara, 30 (+11); 4. Toluca, 27 (+14); 5. Atlas, 27 (-3).
Nos vemos en la próxima jornada
¿Te quedaste con ganas de más? Sigue la próxima jornada con nosotros y repasa lo que ya publicamos: el Real Madrid en Mestalla, la Premier League del sábado y la Liga MX del sábado. Más fútbol, siempre en MundoNow.
Todos los resultados
Premier League
- Everton 3-1 Coventry City (viernes)
- Leeds 1-0 Tottenham
- Arsenal 1-0 Hull City
- Fulham 1-1 Newcastle
- Nottingham Forest 3-1 Manchester City
- Brighton 2-0 Brentford
- Crystal Palace 1-3 Liverpool
- Ipswich Town 1-2 Bournemouth
- Sunderland 1-0 Chelsea
- Manchester United 4-4 Aston Villa
LaLiga
- Sevilla 0-0 Alavés (viernes)
- Málaga 1-2 Racing de Santander
- Espanyol 0-0 Deportivo
- Osasuna 1-1 Athletic Club
- Valencia 0-3 Real Madrid
- Elche 0-2 Betis
- Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano
- Celta 0-0 Levante
- Villarreal 2-0 Getafe
- Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
Serie A
- Venezia 2-1 Udinese (viernes)
- Cagliari 1-0 Frosinone
- Torino 1-1 Lecce
- Parma 1-2 Bologna
- Roma 3-0 Sassuolo
- Napoli 1-1 Lazio
- Genoa 1-2 Milan
- Monza 0-1 Atalanta
- Inter 2-0 Como
- Fiorentina 2-2 Juventus
Bundesliga
- Hamburgo 3-1 Mönchengladbach (viernes)
- Dortmund 2-1 Elversberg
- Mainz 1-2 Bayern
- Leipzig 5-2 Augsburgo
- Paderborn 2-2 Eintracht Frankfurt
- Stuttgart 1-0 Werder Bremen
- Colonia 1-2 Leverkusen
- Friburgo 2-0 Union Berlin
- Hoffenheim 2-1 Schalke
Ligue 1
- Toulouse 3-1 Strasbourg (viernes)
- Auxerre 0-1 Paris FC
- PSG 1-0 Troyes
- Rennes 1-2 Lille
- Angers 0-2 Niza
- Brest 2-0 Lyon
- Le Havre 0-2 Lorient
- Le Mans 1-1 Mónaco
- Lens 1-2 Marsella
Liga MX
- San Luis 0-1 Juárez
- Necaxa 1-0 Tijuana
- Atlante 0-2 Santos
- Atlas 1-4 Pachuca
- Tigres 2-3 Cruz Azul
- Toluca 4-0 Monterrey
- Pumas 2-2 América
- Querétaro 0-2 Puebla
- León 1-1 Guadalajara
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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