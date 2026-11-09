¿Quién manda en España? Por ahora, el Barcelona. El equipo azulgrana ganó 2-1 en casa del Atlético de Madrid el domingo 8 de noviembre, en el Riyadh Air Metropolitano, y mantiene el liderato de LaLiga antes del parón por fechas de selecciones. El Barcelona vence al Atlético tras ir perdiendo y recupera la ventaja de tres puntos que había dejado escapar el sábado, cuando el Real Madrid lo alcanzó al ganar en Valencia. Aquí tienes lo mejor del fin de semana, liga por liga.

LaLiga: Fermín López da la vuelta al Metropolitano

El partido empezó a toda velocidad. Julián Álvarez tuvo un mano a mano con Joan García en el minuto 6, Marc Pubill estrelló un cabezazo en el larguero y Pedri respondió con un disparo al palo desde la frontal. En el minuto 10, Álvarez centró desde la izquierda y Giuliano Simeone puso el 1-0 con el Atlético mejor sobre el campo.

Antes de ese gol hubo un minuto de aplausos y una pausa en el juego en homenaje a Jesús De Miguel, delantero del Tenerife fallecido la semana pasada. Los jugadores también llevaron camisetas en su honor.

Pero Fermín López lo cambió todo. Empató justo antes del descanso, en el minuto 45, con un disparo de pie izquierdo dentro del área. Y en el 66 marcó el gol de la victoria, de primera intención, tras un pase filtrado de Lamine Yamal. López fue el jugador con más remates del Barcelona, seis. Pau Cubarsí completó 106 pases precisos y sumó 11 intervenciones defensivas.

Al Atlético le pesó el último pase. Álvarez, con cuatro remates, tuvo otra ocasión clara en el minuto 55, pero intentó picar el balón y lo mandó por encima del travesaño. Oblak y Joan García hicieron tres paradas cada uno. La asistencia fue de 69.788 aficionados.

Tabla (12 partidos cada uno): 1. Barcelona, 33 puntos; 2. Real Madrid, 30; 3. Atlético de Madrid, 28; 4. Betis, 26; 5. Real Sociedad, 22.

1. Barcelona, 33 puntos; 2. Real Madrid, 30; 3. Atlético de Madrid, 28; 4. Betis, 26; 5. Real Sociedad, 22. Más resultados: el Betis ganó 2-0 en Elche, el Villarreal venció 2-0 al Getafe y la Real Sociedad se impuso 1-0 al Rayo Vallecano.

El sábado, el Real Madrid ganó 3-0 en Valencia, un partido que ya cubrimos.

Premier League: Liverpool gana, United empata un partidazo y Sunderland sorprende

El Liverpool ganó 3-1 en casa del Crystal Palace, en Selhurst Park. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza en el minuto 40, tras un tiro libre de Dominik Szoboszlai. Florian Wirtz hizo el segundo en el 54, su primer gol de la temporada en la Premier League. Alexander Isak puso el 3-0 en el minuto 89. El Palace, que había tenido un gol anulado por fuera de juego y un balón al larguero de Yéremy Pino, maquilló el resultado con un penal de Eddie Nketiah en el 90+5. Alisson Becker hizo seis paradas.