Previa del fin de semana: Liga MX, LaLiga, Premier League y MLS del 6 al 8 de noviembre
Publicado el 06/11/2026 a las 08:36
El fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de noviembre trae fútbol de la Liga MX, LaLiga, la Premier League y la MLS. Los partidos de Europa empiezan temprano en horario del Este, y los de México y Estados Unidos ocupan las tardes y las noches. Estos son los encuentros que más conviene tener en el radar.
Liga MX: Cruz Azul visita a Tigres y América a Pumas
El sábado 7 de noviembre hay tres partidos atractivos. Tigres UANL vs. Cruz Azul se juega a las 8:00 PM ET en el Estadio Universitario. Cruz Azul llega con un récord de 9-2-4, la mayor cantidad de victorias entre los equipos de esta lista, mientras que Tigres suma 3-6-6.
A la misma hora, Toluca vs. Monterrey reúne a dos equipos con seis victorias cada uno: Toluca (6-6-3) y Monterrey (6-3-5). Se juega en el Estadio Nemesio Díez Riega.
Esa noche, a las 10:10 PM ET, Pumas UNAM vs. América cierra la jornada del sábado en el Estadio Olímpico Universitario. América llega con 8-5-2 y Pumas con 5-5-5.
Antes, a las 6:00 PM ET, Atlas vs. Pachuca en el Estadio Jalisco enfrenta a un Atlas con 8-3-4 con un Pachuca de 5-4-6. El viernes 6 de noviembre, a las 10:00 PM ET, Santos (7-1-7) visita al Atlante (3-5-7) en el Estadio Banorte, y el domingo 8 de noviembre, a las 7:00 PM ET, Querétaro (6-2-6) recibe a Puebla (4-4-7) en el Estadio Corregidora. Por ahora no hay canal de transmisión confirmado para estos partidos.
LaLiga: Real Madrid visita Mestalla
El plato fuerte es Valencia vs. Real Madrid, el sábado 7 de noviembre a las 3:00 PM ET en Mestalla, por ESPN Deportes y ESPN+. El Real Madrid llega con un récord de 9-0-2 y el Valencia con 2-3-6.
El domingo 8 de noviembre, a las 8:00 AM ET, Elche vs. Real Betis se verá por ESPN+. El Betis llega con 7-2-2 y el Elche con 2-4-5. Dos horas y cuarto después, a las 10:15 AM ET, la Real Sociedad (6-1-4) recibe al Rayo Vallecano (3-3-4), también por ESPN+. Y el sábado, a las 12:30 PM ET, Osasuna (3-2-6) y el Athletic Club (4-3-3) se miden en El Sadar, por ESPN Deportes y ESPN+.
Premier League: Manchester City y Arsenal, en acción
El sábado 7 de noviembre, a las 12:30 PM ET, Nottingham Forest vs. Manchester City se juega en The City Ground y se transmite por NBC y Telemundo. El City llega con 7-0-2 y el Forest con 1-3-5.
Dos horas y media antes, a las 10:00 AM ET, Arsenal vs. Hull City se disputa en el Emirates Stadium, por Peacock y Universo. El Arsenal tiene 8-0-1 y el Hull City, 2-5-2.
El domingo 8 de noviembre, a las 9:00 AM ET, Crystal Palace vs. Liverpool se juega en Selhurst Park y se verá por Peacock. El Liverpool suma 4-3-2 y el Palace, 2-1-6.
MLS: sábado de partidos simultáneos por Apple TV
El sábado 7 de noviembre, a las 4:00 PM ET, varios partidos se juegan a la vez y todos se transmiten por Apple TV. En el Nu Stadium, Inter Miami CF (16-11-6) recibe al Charlotte FC (15-8-10). En el TQL Stadium, el FC Cincinnati (12-10-11) enfrenta al Nashville SC, que llega con 22-8-3. En el Inter&Co Stadium, Orlando City SC (12-7-14) mide fuerzas con el New England Revolution (18-4-11). Y en el Stade Saputo, el CF Montréal (6-8-19) recibe al Vancouver Whitecaps (18-7-8).
Agenda rápida
- Viernes 6 de noviembre: Sevilla vs. Alavés, 3:00 PM ET (ESPN Deportes, ESPN+); Atlante vs. Santos, 10:00 PM ET.
- Sábado 7 de noviembre: Arsenal vs. Hull City, 10:00 AM ET (Peacock, Universo).
- Sábado 7 de noviembre: Nottingham Forest vs. Manchester City, 12:30 PM ET (NBC, Telemundo).
- Sábado 7 de noviembre: Valencia vs. Real Madrid, 3:00 PM ET (ESPN Deportes, ESPN+).
- Sábado 7 de noviembre: Inter Miami CF vs. Charlotte FC, 4:00 PM ET (Apple TV).
- Sábado 7 de noviembre: Tigres UANL vs. Cruz Azul y Toluca vs. Monterrey, 8:00 PM ET.
- Sábado 7 de noviembre: Pumas UNAM vs. América, 10:10 PM ET.
- Domingo 8 de noviembre: Crystal Palace vs. Liverpool, 9:00 AM ET (Peacock).
- Domingo 8 de noviembre: Querétaro vs. Puebla, 7:00 PM ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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