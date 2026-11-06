El fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de noviembre trae fútbol de la Liga MX, LaLiga, la Premier League y la MLS. Los partidos de Europa empiezan temprano en horario del Este, y los de México y Estados Unidos ocupan las tardes y las noches. Estos son los encuentros que más conviene tener en el radar.

Liga MX: Cruz Azul visita a Tigres y América a Pumas

El sábado 7 de noviembre hay tres partidos atractivos. Tigres UANL vs. Cruz Azul se juega a las 8:00 PM ET en el Estadio Universitario. Cruz Azul llega con un récord de 9-2-4, la mayor cantidad de victorias entre los equipos de esta lista, mientras que Tigres suma 3-6-6.

A la misma hora, Toluca vs. Monterrey reúne a dos equipos con seis victorias cada uno: Toluca (6-6-3) y Monterrey (6-3-5). Se juega en el Estadio Nemesio Díez Riega.

Esa noche, a las 10:10 PM ET, Pumas UNAM vs. América cierra la jornada del sábado en el Estadio Olímpico Universitario. América llega con 8-5-2 y Pumas con 5-5-5.

Antes, a las 6:00 PM ET, Atlas vs. Pachuca en el Estadio Jalisco enfrenta a un Atlas con 8-3-4 con un Pachuca de 5-4-6. El viernes 6 de noviembre, a las 10:00 PM ET, Santos (7-1-7) visita al Atlante (3-5-7) en el Estadio Banorte, y el domingo 8 de noviembre, a las 7:00 PM ET, Querétaro (6-2-6) recibe a Puebla (4-4-7) en el Estadio Corregidora. Por ahora no hay canal de transmisión confirmado para estos partidos.

LaLiga: Real Madrid visita Mestalla

El plato fuerte es Valencia vs. Real Madrid, el sábado 7 de noviembre a las 3:00 PM ET en Mestalla, por ESPN Deportes y ESPN+. El Real Madrid llega con un récord de 9-0-2 y el Valencia con 2-3-6.

El domingo 8 de noviembre, a las 8:00 AM ET, Elche vs. Real Betis se verá por ESPN+. El Betis llega con 7-2-2 y el Elche con 2-4-5. Dos horas y cuarto después, a las 10:15 AM ET, la Real Sociedad (6-1-4) recibe al Rayo Vallecano (3-3-4), también por ESPN+. Y el sábado, a las 12:30 PM ET, Osasuna (3-2-6) y el Athletic Club (4-3-3) se miden en El Sadar, por ESPN Deportes y ESPN+.

Premier League: Manchester City y Arsenal, en acción