Toluca golea a Monterrey y Cruz Azul se impone a Tigres UANL en una noche de resultados contundentes en la Liga MX. El sábado 7 de noviembre, a las 8:00 p. m. ET, los Diablos Rojos ganaron 4-0 en el Estadio Nemesio Díez Riega, mientras que La Máquina se llevó un partido de ida y vuelta por 3-2 en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza.

Toluca golea a Monterrey con doblete de Paulinho

El local abrió la cuenta muy pronto. A los 8 minutos, Nicolás Castro definió con la derecha desde el centro del área, a la esquina superior derecha, tras un pase de Brian García. A los 23, Castro se convirtió en asistente: filtró un pase para que Paulinho, con la izquierda y desde el costado izquierdo del área chica, pusiera el 2-0.

Paulinho volvió a aparecer a los 51 minutos. Con la derecha y desde un ángulo complicado, a la derecha del arco, remató al centro de la portería tras una asistencia de Helinho para el 3-0.

La roja a Salcedo y el cierre de Gallardo

A los 61 minutos, Carlos Salcedo, de Monterrey, vio la tarjeta roja por conducta violenta, y su equipo quedó con diez hombres el resto del encuentro. Ya en el tiempo reglamentario final, a los 90, Jesús Gallardo marcó el 4-0 con un disparo de izquierda desde el centro del área, al ángulo inferior izquierdo, con asistencia de Federico Viñas.

Paulinho (Toluca): dos goles y cuatro disparos, el máximo de su equipo.

dos goles y cuatro disparos, el máximo de su equipo. Everardo López (Toluca): 81 pases precisos.

81 pases precisos. Jesús Gallardo (Toluca): gol y 11 intervenciones defensivas.

gol y 11 intervenciones defensivas. Hugo González (Toluca): dos atajadas.

dos atajadas. Esteban Andrada (Monterrey): tres atajadas.

tres atajadas. Lucas Ocampos (Monterrey): tres disparos, lo más alto de su equipo.

Cruz Azul resiste y gana 3-2 en casa de Tigres

En San Nicolás de los Garza, Cruz Azul golpeó primero a los 24 minutos: Nicolás Ibáñez definió con la izquierda desde el costado izquierdo del área, a la esquina inferior derecha, con pase de Andrés Montaño. Tigres respondió a los 39 con un disparo de derecha de Juan Brunetta desde el lado derecho del área, a la esquina inferior izquierda, tras una asistencia de Fernando Gorriarán.

A los 51 minutos, Montaño convirtió un penal con la izquierda, al centro del arco, para el 2-1 visitante. Tigres volvió a empatar a los 65 con un gol de Guillermo Martínez, que remató de izquierda desde muy cerca, a la esquina inferior izquierda.