El Atlético vs. Bayern de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League terminó con victoria alemana por 0-2 en el Riyadh Air Metropolitano, el martes 3 de noviembre de 2026. Lennart Karl, en el minuto 54, y Konrad Laimer, en el 74, marcaron los goles de un Bayern que llegó con cuatro bajas importantes y se marchó de Madrid sin perder su condición de invicto.

Karl (min. 54) y Laimer (min. 74, con asistencia de Harry Kane) marcaron tras un 0-0 al descanso.

El Bayern llega a 8 puntos y sigue sin perder; el Atlético se queda con 4.

Según la ficha de Europa Press, el Bayern ganó en remates (18-8) y en posesión (59%-41%).

Por qué importa: según Flashscore, el Atlético nunca había perdido en casa contra el Bayern en la Champions (2 victorias y 1 empate) y llegaba con nueve partidos seguidos sin perder en LaLiga. La derrota lo deja con 4 puntos en una clasificación en la que solo los ocho primeros pasan directo a octavos.

Así fue el partido

El Atlético avisó primero. A los 2 minutos, tras una salida de Oblak, Sorloth hizo de pivote y Julián Álvarez remató desviado por poco. Fue la primera ocasión clara, según la crónica de AS Colombia, y una de las pocas de los locales en la primera parte.

Después el Bayern tomó el control. En el minuto 23, tras un robo de Upamecano, Kane habilitó a Karl, que mandó el balón por encima del arco. En el minuto 28, Kane, flamante Balón de Oro, remató de volea dentro del área sin conectar bien. El descanso llegó con 0-0.

Al volver del vestuario, Kimmich probó desde fuera del área y Oblak atajó. En el minuto 54 llegó el golpe: Le Normand falló en la salida, y Karl, de 18 años, robó el balón dentro del área tras un disparo de Bischof mal despejado y definió ante la salida de Oblak.

El Atlético hizo tres cambios en el minuto 59 (Koke, Lee y Lookman), pero el guion no cambió. En el 73, Upamecano estrelló un balón en el larguero y, un minuto después, Kane cambió de banda para Laimer, que entró por la derecha y soltó un potente remate desde un ángulo cerrado al primer palo. El balón pegó en el travesaño y entró.

Todavía hubo tiempo para el 0-3, pero en el minuto 80 el árbitro anuló un gol de cabeza de Upamecano por falta, tras revisión del VAR.

Tras el partido, Marcos Llorente reconoció el golpe. "Sabíamos el partido que nos esperaba, es un equipo muy fuerte, hay detalles que deciden el partido, el primer gol no lo esperábamos y ha sido un jarro de agua fría", declaró, según Mundo Deportivo.