Este es el resumen de la Premier League del sábado 31 de octubre de 2026, una jornada con tres resultados de peso. Chelsea derrotó 2-0 al Manchester United en Stamford Bridge, Brighton & Hove Albion ganó 1-0 en el Etihad Stadium y quitó el invicto en liga al líder Manchester City, y Tottenham Hotspur venció 2-0 al Crystal Palace, que jugó con diez hombres casi todo el partido.

Chelsea 2-0 Manchester United: la expulsión de Martínez cambió el juego

El Manchester United dominó la primera mitad en Londres, pero no logró marcar. Matheus Cunha vio anulado un gol por fuera de juego tras un cabezazo de Harry Maguire, y Amad Diallo y Bruno Fernandes desperdiciaron buenas ocasiones. Mike Penders terminó con 3 atajadas por Chelsea.

Todo cambió en el segundo tiempo. Al minuto 50, Morgan Rogers encaró a la defensa rival desde la zona del círculo central y definió con la izquierda, con asistencia de Roméo Lavia. En el minuto 63, Lisandro Martínez vio la segunda amarilla por una falta sobre Wesley Fofana y el árbitro sancionó penalti. Un minuto después, Cole Palmer lo convirtió con un remate de izquierda al ángulo inferior derecho.

Estêvão, con 6 disparos, fue el jugador con más remates de Chelsea, aunque un gol suyo fue anulado por fuera de juego ya en la recta final. Senne Lammens hizo 7 atajadas por el United.

Con la derrota, el equipo de Michael Carrick suma tres caídas seguidas y nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, algo que no ocurría desde la temporada 1988-89. Chelsea queda con récord de 5-1-3 y el United, con 1-4-4.

Manchester City 0-1 Brighton: Ayari decide en el Etihad

Brighton se cobró la revancha de la derrota en penales de la Carabao Cup del miércoles. Yasin Ayari anotó al minuto 11 con un remate de izquierda desde el centro del área, tras un balón parado y un pase de Maxim De Cuyper. El mediocampista había fallado un penal en el partido de copa.

City reaccionó y tuvo sus mejores opciones con Iliman Ndiaye, cuyo disparo fuerte fue desviado al poste por Bart Verbruggen. El portero de Brighton terminó con 7 atajadas, frente a las 2 de Gianluigi Donnarumma. Erling Haaland registró 4 remates. Brighton resistió la presión final y se llevó los tres puntos.

Fue la segunda derrota consecutiva de City en liga tras arrancar con siete triunfos seguidos. Su récord queda en 7-0-2, mientras que Brighton llega a 6-1-2 y se coloca a dos puntos de la cima.