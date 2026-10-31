Este resumen deportivo semanal arranca con una noticia histórica: los Cerveceros de Milwaukee ganaron la Serie Mundial al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego, el miércoles 28 de octubre, y lograron así el primer título de su historia.

La semana del sábado 24 al viernes 30 de octubre de 2026 dejó además la derrota de los Jefes ante los Seahawks, el triunfo del Real Madrid en el clásico, el Supporters' Shield para Nashville, un giro en la cima de la Premier League y un empate 3-3 entre Napoli y Roma.

Serie Mundial: Milwaukee, campeón por primera vez

El Juego 2, el sábado 24 de octubre, fue una remontada. Milwaukee perdía 4-0 en la primera entrada, pero Sal Frelick empató con su primer jonrón en tres meses y Cooper Pratt puso a los Cerveceros arriba con un sencillo en la séptima: 5-4. Fue la séptima remontada del equipo en esta postemporada y le dio ventaja de 2-0 en la serie. El lunes 26, en el Juego 3, los Cerveceros ganaron 10-1 en St. Petersburg, Florida. Jackson Chourio terminó de 5 con cuatro imparables, incluido un doble, y Brice Turang abrió con un sencillo de dos carreras una quinta entrada de ocho anotaciones, todas con dos fuera: nunca antes un equipo había conseguido algo así en una Serie Mundial. El zurdo novato Robert Gasser permitió un solo imparable y enfrentó el mínimo de 18 bateadores en seis entradas, algo que ningún abridor lograba en un juego de Serie Mundial desde Curt Schilling en 2001, ni un zurdo desde Sandy Koufax en 1965. Milwaukee llegó a ocho victorias seguidas, igualando la marca de una sola postemporada, y se puso 3-0.

El Juego 4, el martes 27 de octubre, trajo el golpe de los Rays. Pratt había puesto arriba a Milwaukee con un jonrón en la parte alta de la 12.ª entrada, pero en la baja, cuando los Cerveceros estaban a punto de ganar el título, un lanzamiento errado del tercera base Joey Ortiz abrió la puerta. Liam Hicks, Jonny DeLuca, Chandler Simpson y el bateador emergente Ben Williamson siguieron con sencillos consecutivos ante el novato Shane Drohan, y Tampa Bay ganó 4-3 y forzó un quinto juego. Al día siguiente, Jacob Misiorowski lanzó 5 2/3 entradas en blanco, permitió dos imparables y salió por un calambre en la pantorrilla derecha. Pratt sumó dos imparables y dos impulsadas, y con seis seguidos fijó una marca para un novato en una Serie Mundial. William Contreras, elegido Jugador Más Valioso de la serie, pegó un doble productor, y Chourio estableció otra marca en una serie de cinco juegos, con 11 imparables. El título llega en la temporada 58 de una franquicia que nació como los Pilots de Seattle en 1969 y se mudó a Milwaukee un año después; su única Serie Mundial anterior, en 1982, terminó con derrota ante los Cardenales de San Luis. “Este grupo, el equipo de 2026, será recordado para siempre”, dijo el dirigente Pat Murphy.

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NFL: los Seahawks frenan a los Jefes y los Acereros ganan en París

Los Seahawks de Seattle vencieron 20-3 a los Jefes de Kansas City el domingo 25 de octubre en el Lumen Field y les propinaron su primera derrota de la temporada. Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 150 yardas y una anotación de 28 yardas de Sam Darnold, y la defensiva limitó a Patrick Mahomes a 165 yardas con una intercepción. Seattle quedó 4-3 y Kansas City, 5-1.

En París, los Acereros de Pittsburgh ganaron 16-10 a los Santos de Nueva Orleans en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. Aaron Rodgers lanzó el pase de anotación número 540 de su carrera, que lo ubica tercero en la historia, por delante de Peyton Manning. Los Bengalíes de Cincinnati remontaron un 13-0 para ganar 35-13 en Baltimore, con cuatro pases de anotación de Joe Burrow, y los Leones de Detroit vencieron 20-17 a los Empacadores con un gol de campo de 22 yardas de Jake Bates con el tiempo expirado.

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