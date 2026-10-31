Resumen deportivo de la semana: Cerveceros campeones de la Serie Mundial, Mbappé y Seahawks
Publicado el 31/10/2026 a las 15:38
Este resumen deportivo semanal arranca con una noticia histórica: los Cerveceros de Milwaukee ganaron la Serie Mundial al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego, el miércoles 28 de octubre, y lograron así el primer título de su historia.
La semana del sábado 24 al viernes 30 de octubre de 2026 dejó además la derrota de los Jefes ante los Seahawks, el triunfo del Real Madrid en el clásico, el Supporters' Shield para Nashville, un giro en la cima de la Premier League y un empate 3-3 entre Napoli y Roma.
Serie Mundial: Milwaukee, campeón por primera vez
El Juego 2, el sábado 24 de octubre, fue una remontada. Milwaukee perdía 4-0 en la primera entrada, pero Sal Frelick empató con su primer jonrón en tres meses y Cooper Pratt puso a los Cerveceros arriba con un sencillo en la séptima: 5-4. Fue la séptima remontada del equipo en esta postemporada y le dio ventaja de 2-0 en la serie. El lunes 26, en el Juego 3, los Cerveceros ganaron 10-1 en St. Petersburg, Florida. Jackson Chourio terminó de 5 con cuatro imparables, incluido un doble, y Brice Turang abrió con un sencillo de dos carreras una quinta entrada de ocho anotaciones, todas con dos fuera: nunca antes un equipo había conseguido algo así en una Serie Mundial. El zurdo novato Robert Gasser permitió un solo imparable y enfrentó el mínimo de 18 bateadores en seis entradas, algo que ningún abridor lograba en un juego de Serie Mundial desde Curt Schilling en 2001, ni un zurdo desde Sandy Koufax en 1965. Milwaukee llegó a ocho victorias seguidas, igualando la marca de una sola postemporada, y se puso 3-0.
El Juego 4, el martes 27 de octubre, trajo el golpe de los Rays. Pratt había puesto arriba a Milwaukee con un jonrón en la parte alta de la 12.ª entrada, pero en la baja, cuando los Cerveceros estaban a punto de ganar el título, un lanzamiento errado del tercera base Joey Ortiz abrió la puerta. Liam Hicks, Jonny DeLuca, Chandler Simpson y el bateador emergente Ben Williamson siguieron con sencillos consecutivos ante el novato Shane Drohan, y Tampa Bay ganó 4-3 y forzó un quinto juego. Al día siguiente, Jacob Misiorowski lanzó 5 2/3 entradas en blanco, permitió dos imparables y salió por un calambre en la pantorrilla derecha. Pratt sumó dos imparables y dos impulsadas, y con seis seguidos fijó una marca para un novato en una Serie Mundial. William Contreras, elegido Jugador Más Valioso de la serie, pegó un doble productor, y Chourio estableció otra marca en una serie de cinco juegos, con 11 imparables. El título llega en la temporada 58 de una franquicia que nació como los Pilots de Seattle en 1969 y se mudó a Milwaukee un año después; su única Serie Mundial anterior, en 1982, terminó con derrota ante los Cardenales de San Luis. “Este grupo, el equipo de 2026, será recordado para siempre”, dijo el dirigente Pat Murphy.
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NFL: los Seahawks frenan a los Jefes y los Acereros ganan en París
Los Seahawks de Seattle vencieron 20-3 a los Jefes de Kansas City el domingo 25 de octubre en el Lumen Field y les propinaron su primera derrota de la temporada. Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 150 yardas y una anotación de 28 yardas de Sam Darnold, y la defensiva limitó a Patrick Mahomes a 165 yardas con una intercepción. Seattle quedó 4-3 y Kansas City, 5-1.
En París, los Acereros de Pittsburgh ganaron 16-10 a los Santos de Nueva Orleans en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. Aaron Rodgers lanzó el pase de anotación número 540 de su carrera, que lo ubica tercero en la historia, por delante de Peyton Manning. Los Bengalíes de Cincinnati remontaron un 13-0 para ganar 35-13 en Baltimore, con cuatro pases de anotación de Joe Burrow, y los Leones de Detroit vencieron 20-17 a los Empacadores con un gol de campo de 22 yardas de Jake Bates con el tiempo expirado.
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LaLiga: Mbappé decide el clásico en el Camp Nou
El Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, con un doblete de Kylian Mbappé: abrió el marcador a los 41 minutos y definió el partido a los 87, tras una contra en la que Eduardo Camavinga le devolvió la pelota. Raphinha había empatado a los 61 con un disparo de zurda. Fue la primera derrota del Barcelona en la liga esta temporada. Tras 10 partidos de cada equipo, el Barcelona suma 27 puntos, el Atlético de Madrid 25 y el Real Madrid 24.
En otras ligas, el Bayern Múnich ganó 3-1 en Friburgo, en su primer partido tras el ingreso hospitalario de su entrenador, Vincent Kompany, y volvió al primer lugar de la Bundesliga. En la Ligue 1, el Marsella superó 4-3 al Le Havre después de ponerse 4-0, y en la Liga MX el Pachuca ganó 2-1 en casa del América.
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MLS: Nashville se asegura el Supporters' Shield
El Nashville SC ganó 2-0 en Montreal y llegó a 70 puntos, con lo que se aseguró el Supporters' Shield de 2026. Sam Surridge abrió el marcador en el minuto 51. Según la AP, a Nashville le faltan cuatro puntos para igualar la marca de la liga, que pertenece al Inter Miami de 2025. Esa misma jornada, el Inter Miami cayó 2-0 en casa de los New York Red Bulls, con un autogol de Casemiro en el minuto 7 y un gol de Emil Forsberg en el primer minuto del tiempo añadido. Lionel Messi ingresó en el minuto 56.
En el clásico de Los Ángeles, el domingo 25 de octubre, LAFC empató 2-2 con el LA Galaxy y aseguró su lugar en la postemporada. En la tabla, Nashville lidera el Este con 70 puntos, por delante de New England e Inter Miami, ambos con 55, y Vancouver encabeza el Oeste con 55, seguido de FC Dallas con 54.
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Premier League: el Villa derrota al City y el Tottenham sorprende al Chelsea
El sábado 24 de octubre, el Aston Villa ganó 2-1 al Manchester City en Villa Park y puso fin a la racha de siete victorias seguidas del líder. Nicolas Jackson marcó los dos goles del Villa, a los 6 y a los 60 minutos, y Erling Haaland había empatado a los 52. El Arsenal aprovechó el tropiezo con un 2-0 sobre el Everton en el Emirates Stadium y quedó igualado en puntos con el City.
En Stamford Bridge, el Tottenham ganó 2-0 al Chelsea. El partido seguía 0-0 hasta los 77 minutos, cuando un córner terminó en un autogol del portero Mike Penders. A los 80, Cole Palmer fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla, y a los 87 Mathys Tel puso el 2-0. Fue la primera victoria del Tottenham en esa cancha desde 2018.
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Serie A: Napoli y Roma empatan 3-3 con gol de Balerdi en el minuto 89
Napoli y Roma igualaron 3-3 el sábado 24 de octubre en el Stadio Diego Armando Maradona. Frank Anguissa abrió el marcador a los 28 minutos y Scott McTominay amplió la ventaja a los 48. La Roma reaccionó con goles de Matías Soulé a los 69 y de Leonardo Balerdi a los 74, y el partido quedó 2-2.
McTominay volvió a poner arriba al Napoli a los 83, pero seis minutos después Balerdi igualó de cabeza, en una jugada confirmada tras la revisión del VAR. McTominay y Balerdi marcaron dos goles cada uno.
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Lo que viene este fin de semana
El domingo 1 de noviembre, la NFL tiene seis partidos que empiezan a la misma hora, la 1:00 p. m. ET. Los más destacados son estos:
- Vikingos (6-0) en Leones (4-2), en el Ford Field, por Fox.
- Cafés (5-2) en Acereros (5-2), en el Acrisure Stadium, por CBS.
- Cuervos (4-3) en Bills (5-1), en el Highmark Stadium, por CBS.
En el fútbol americano universitario, el sábado 31 de octubre, Notre Dame (6-1) enfrenta a Navy (2-5) a las 12:00 p. m. ET en el Gillette Stadium, por ABC. A la misma hora, Arizona (6-1) visita a Texas Tech (6-1), el duelo más parejo de la lista, por ESPN.
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En el fútbol, la jornada va del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Estos son algunos de los partidos del fin de semana:
- Premier League, sábado 31 de octubre, 8:30 a. m. ET: Chelsea vs. Manchester United, por USA Network y Telemundo.
- Premier League, sábado 31 de octubre, 11:00 a. m. ET: Manchester City vs. Brighton, por Peacock.
- LaLiga, sábado 31 de octubre, 4:00 p. m. ET: Barcelona vs. Alavés, por ESPN Deportes y ESPN+.
- LaLiga, domingo 1 de noviembre, 10:15 a. m. ET: Racing de Santander vs. Real Madrid, por ESPN Deportes y ESPN+.
- Liga MX, sábado 31 de octubre, 11:10 p. m. ET: América vs. Toluca, en el Estadio Banorte.
La MLS concentra su jornada en el sábado 31 de octubre, con transmisión de Apple TV, y arranca a la 1:00 p. m. ET con Charlotte FC vs. Orlando City SC.
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