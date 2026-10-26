Resumen Semana 7 NFL: Seahawks frenan a los Jefes y los Acereros ganan en París
Publicado el 26/10/2026 a las 06:20
Los Seahawks de Seattle vencieron 20-3 a los Jefes de Kansas City en el Lumen Field el domingo 25 de octubre, a las 8:20 p. m. ET, en el Sunday Night Football de la Semana 7 NFL. Seattle (4-3) le infligió a Kansas City (5-1) su primera derrota de la temporada.
Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 150 yardas y un pase de anotación de 28 yardas de Sam Darnold, quien completó 20 de 28 para 257 yardas. Emanuel Wilson corrió 100 yardas en 24 acarreos y anotó en carrera de 21 yardas. La defensiva limitó a Kenneth Walker III a 36 yardas y a Patrick Mahomes a 165 con una intercepción.
Acereros 16-10 a Santos en París
Pittsburgh ganó en el Stade de France de Saint-Denis, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. Aaron Rodgers lanzó para 212 yardas y un pase de anotación de 4 yardas a Darnell Washington, el 540 de su carrera, que lo ubica tercero en la historia, por delante de Peyton Manning. Chris Boswell convirtió tres goles de campo y Jaylen Warren corrió 101 yardas. Nueva Orleans (2-5) solo corrió 18 yardas; Pittsburgh (5-2) lleva tres victorias seguidas.
Bucaneros 43-13 en Carolina
Bucky Irving corrió 106 yardas con dos anotaciones y Tampa Bay (2-5) acumuló 258 yardas terrestres en 49 acarreos. La defensiva forzó cuatro pérdidas de balón y sumó cinco capturas, tres de Yaya Diaby. Calijah Kancey devolvió 32 yardas un balón suelto para anotar, y Zyon McCollum devolvió un punto extra bloqueado para dos puntos. Carolina (3-3) vio a Bryce Young lanzar dos intercepciones.
Bengalíes 35-13 en Baltimore
Joe Burrow completó 22 de 30 pases para 292 yardas y cuatro pases de anotación, y Cincinnati (4-2) remontó una desventaja de 13-0 con cinco anotaciones en sus primeras cinco series de la segunda mitad. Tee Higgins atrapó seis pases para 148 yardas, todos en el segundo tiempo. Baltimore (4-3) ganaba 13-0 al descanso, con un pase de anotación de 48 yardas de Tyler Huntley a Zay Flowers, y jugó sin Lamar Jackson por tercera vez seguida.
Leones 20-17 a Empacadores
Jake Bates pateó un gol de campo de 22 yardas con el tiempo expirado para darle a Detroit (4-2) el triunfo ante Green Bay (4-3). Jared Goff lanzó para 303 yardas y dos pases de anotación, ambos para Jameson Williams; Jahmyr Gibbs corrió 116 yardas y Amon-Ra St. Brown atrapó nueve pases para 153. El novato Trey Smack, de los Empacadores, falló dos goles de campo de 35 yardas o menos.
Carneros 35-21 en Las Vegas
Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación (195 yardas) y se convirtió en el líder histórico de los Carneros en esa categoría, con 155, uno más que Roman Gabriel. Los Ángeles (3-4) se fue arriba 28-6 al descanso; Puka Nacua atrapó ocho pases para 68 yardas y una anotación, Davis Allen sumó dos atrapadas de anotación y Kyren Williams corrió 99 yardas. Kirk Cousins lanzó para 295 yardas y Las Vegas (3-4) perdió su cuarto partido seguido.
Broncos 30-16 en Arizona
Bo Nix corrió 62 yardas para anotar, su corrida de anotación más larga, y terminó con 73 yardas por tierra y 222 por aire. RJ Harvey atrapó un pase corto y lo convirtió en una anotación de 52 yardas. Denver (5-2) ganó su tercer partido seguido y su defensiva sumó tres capturas. Arizona (2-5) perdió su décimo juego en casa al hilo.
Todos los resultados de la Semana 7
La jornada arrancó el jueves 22 de octubre, cuando los Osos de Chicago vencieron 30-24 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, partido cuyo resumen ya publicamos.
- Patriotas 24, Osos 30 (jueves 22)
- Acereros 16, Santos 10 (París)
- 49ers 20, Halcones 29
- Cafés 27, Titanes 24
- Potros 10, Vikingos 16
- Delfines 28, Jets 25
- Bucaneros 43, Panteras 13
- Bengalíes 35, Cuervos 13
- Gigantes 27, Texanos 21
- Broncos 30, Cardenales 16
- Empacadores 17, Leones 20
- Carneros 35, Raiders 21
- Jefes 3, Seahawks 20
Lo que viene
La Semana 7 se completa el lunes 26 de octubre con los Vaqueros de Dallas en casa de las Águilas de Filadelfia, en el Monday Night Football, a las 8:15 p. m. ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)