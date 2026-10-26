Los Seahawks de Seattle vencieron 20-3 a los Jefes de Kansas City en el Lumen Field el domingo 25 de octubre, a las 8:20 p. m. ET, en el Sunday Night Football de la Semana 7 NFL. Seattle (4-3) le infligió a Kansas City (5-1) su primera derrota de la temporada.

Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 150 yardas y un pase de anotación de 28 yardas de Sam Darnold, quien completó 20 de 28 para 257 yardas. Emanuel Wilson corrió 100 yardas en 24 acarreos y anotó en carrera de 21 yardas. La defensiva limitó a Kenneth Walker III a 36 yardas y a Patrick Mahomes a 165 con una intercepción.

Acereros 16-10 a Santos en París

Pittsburgh ganó en el Stade de France de Saint-Denis, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. Aaron Rodgers lanzó para 212 yardas y un pase de anotación de 4 yardas a Darnell Washington, el 540 de su carrera, que lo ubica tercero en la historia, por delante de Peyton Manning. Chris Boswell convirtió tres goles de campo y Jaylen Warren corrió 101 yardas. Nueva Orleans (2-5) solo corrió 18 yardas; Pittsburgh (5-2) lleva tres victorias seguidas.

Bucaneros 43-13 en Carolina

Bucky Irving corrió 106 yardas con dos anotaciones y Tampa Bay (2-5) acumuló 258 yardas terrestres en 49 acarreos. La defensiva forzó cuatro pérdidas de balón y sumó cinco capturas, tres de Yaya Diaby. Calijah Kancey devolvió 32 yardas un balón suelto para anotar, y Zyon McCollum devolvió un punto extra bloqueado para dos puntos. Carolina (3-3) vio a Bryce Young lanzar dos intercepciones.

Bengalíes 35-13 en Baltimore

Joe Burrow completó 22 de 30 pases para 292 yardas y cuatro pases de anotación, y Cincinnati (4-2) remontó una desventaja de 13-0 con cinco anotaciones en sus primeras cinco series de la segunda mitad. Tee Higgins atrapó seis pases para 148 yardas, todos en el segundo tiempo. Baltimore (4-3) ganaba 13-0 al descanso, con un pase de anotación de 48 yardas de Tyler Huntley a Zay Flowers, y jugó sin Lamar Jackson por tercera vez seguida.

Leones 20-17 a Empacadores

Jake Bates pateó un gol de campo de 22 yardas con el tiempo expirado para darle a Detroit (4-2) el triunfo ante Green Bay (4-3). Jared Goff lanzó para 303 yardas y dos pases de anotación, ambos para Jameson Williams; Jahmyr Gibbs corrió 116 yardas y Amon-Ra St. Brown atrapó nueve pases para 153. El novato Trey Smack, de los Empacadores, falló dos goles de campo de 35 yardas o menos.