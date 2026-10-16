Previa del fin de semana: ALCS, NFL en Londres y Ohio State en Indiana
Publicado el 16/10/2026 a las 08:39
Del viernes 16 al domingo 18 de octubre hay mucho que ver: dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, una jornada de la NFL que arranca temprano desde Londres y un sábado de fútbol americano universitario con cruces atractivos. Todos los horarios están en ET.
MLB: la ALCS se juega en Cleveland
Los Guardians de Cleveland reciben a los Rays de Tampa Bay en el Progressive Field con dos juegos seguidos, ambos por TBS y truTV. Cleveland llega con récord de 85-77 y Tampa Bay con 98-64, una diferencia de récord en la temporada regular.
- Juego 4: viernes 16 de octubre, 8:00 PM ET.
- Juego 5: sábado 17 de octubre, 8:00 PM ET.
NFL: Londres por la mañana y domingo de 1:00 PM
La jornada del domingo 18 de octubre abre en el Wembley Stadium, dentro de los NFL London Games. Los Jaguars de Jacksonville (4-1) son los locales ante los Texans de Houston (1-4) a las 9:30 AM ET, por NFL Network. Houston llega con una sola victoria en cinco juegos.
A la 1:00 PM ET se juegan estos partidos:
- Ravens de Baltimore (4-1) en Browns de Cleveland (3-2): en el Huntington Bank Field, por Fox. Baltimore llega con una sola derrota y Cleveland con una victoria menos.
- Bears de Chicago (3-2) en Falcons de Atlanta (2-3): en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los Bears llegan con marca positiva y los Falcons quieren equilibrar la suya.
- Saints de Nueva Orleans (1-4) en Giants de Nueva York (3-1-1): en el MetLife Stadium, por Fox. Los Giants son los locales con mejor récord del cruce.
- Jets de Nueva York (2-3) en Patriots de Nueva Inglaterra (3-2): en el Gillette Stadium, por CBS.
- Titans de Tennessee (0-5) en Colts de Indianápolis (2-3): en el Lucas Oil Stadium, por Fox. Los Titans llegan sin victorias (0-5).
Fútbol americano universitario: el sábado, al mediodía
El sábado 17 de octubre tres partidos arrancan a las 12:00 PM ET.
- Ohio State Buckeyes (5-1) en Indiana Hoosiers (6-0): en el Memorial Stadium de Bloomington, por Fox. Indiana es el único de los dos sin derrotas.
- Florida Gators (4-2) en Texas Longhorns (4-1): en el DKR-Texas Memorial Stadium, por ABC.
- Mississippi State Bulldogs (4-1) en LSU Tigers (4-2): en el Tiger Stadium de Luisiana, por ESPN y Disney+. Los dos llegan con marca ganadora.
Agenda rápida
- Viernes 16 de octubre, 8:00 PM ET: Rays en Guardians, Juego 4 de la ALCS (TBS, truTV).
- Sábado 17 de octubre, 12:00 PM ET: Ohio State en Indiana (Fox); Florida en Texas (ABC); Mississippi State en LSU (ESPN, Disney+).
- Sábado 17 de octubre, 8:00 PM ET: Rays en Guardians, Juego 5 de la ALCS (TBS, truTV).
- Domingo 18 de octubre, 9:30 AM ET: Texans en Jaguars, en Wembley (NFL Network).
- Domingo 18 de octubre, 1:00 PM ET: Bears en Falcons, Ravens en Browns, Titans en Colts y Saints en Giants (Fox); Jets en Patriots (CBS).
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- ESPN: postemporada de MLB
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)