Del viernes 16 al domingo 18 de octubre hay mucho que ver: dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, una jornada de la NFL que arranca temprano desde Londres y un sábado de fútbol americano universitario con cruces atractivos. Todos los horarios están en ET.

MLB: la ALCS se juega en Cleveland

Los Guardians de Cleveland reciben a los Rays de Tampa Bay en el Progressive Field con dos juegos seguidos, ambos por TBS y truTV. Cleveland llega con récord de 85-77 y Tampa Bay con 98-64, una diferencia de récord en la temporada regular.

Juego 4: viernes 16 de octubre, 8:00 PM ET.

viernes 16 de octubre, 8:00 PM ET. Juego 5: sábado 17 de octubre, 8:00 PM ET.

NFL: Londres por la mañana y domingo de 1:00 PM

La jornada del domingo 18 de octubre abre en el Wembley Stadium, dentro de los NFL London Games. Los Jaguars de Jacksonville (4-1) son los locales ante los Texans de Houston (1-4) a las 9:30 AM ET, por NFL Network. Houston llega con una sola victoria en cinco juegos.

A la 1:00 PM ET se juegan estos partidos:

Ravens de Baltimore (4-1) en Browns de Cleveland (3-2): en el Huntington Bank Field, por Fox. Baltimore llega con una sola derrota y Cleveland con una victoria menos.

en el Huntington Bank Field, por Fox. Baltimore llega con una sola derrota y Cleveland con una victoria menos. Bears de Chicago (3-2) en Falcons de Atlanta (2-3): en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los Bears llegan con marca positiva y los Falcons quieren equilibrar la suya.

en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los Bears llegan con marca positiva y los Falcons quieren equilibrar la suya. Saints de Nueva Orleans (1-4) en Giants de Nueva York (3-1-1): en el MetLife Stadium, por Fox. Los Giants son los locales con mejor récord del cruce.

en el MetLife Stadium, por Fox. Los Giants son los locales con mejor récord del cruce. Jets de Nueva York (2-3) en Patriots de Nueva Inglaterra (3-2): en el Gillette Stadium, por CBS.

en el Gillette Stadium, por CBS. Titans de Tennessee (0-5) en Colts de Indianápolis (2-3): en el Lucas Oil Stadium, por Fox. Los Titans llegan sin victorias (0-5).

Fútbol americano universitario: el sábado, al mediodía

El sábado 17 de octubre tres partidos arrancan a las 12:00 PM ET.