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Previa del fin de semana: ALCS, NFL en Londres y Ohio State en Indiana
Previa del fin de semana del 16 al 18 de octubre: ALCS Guardians-Rays, NFL en Londres y Ohio State en Indiana. Horarios ET y TV.
Por  Redacción MundoNow
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Trevor Lawrence de los Jaguars en Londres
Foto Trevor Lawrence, de los Jacksonville Jaguars, tras el juego de la NFL en Londres el 11 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/David Cliff

Publicado el 16/10/2026 a las 08:39

Del viernes 16 al domingo 18 de octubre hay mucho que ver: dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, una jornada de la NFL que arranca temprano desde Londres y un sábado de fútbol americano universitario con cruces atractivos. Todos los horarios están en ET.

MLB: la ALCS se juega en Cleveland

Los Guardians de Cleveland reciben a los Rays de Tampa Bay en el Progressive Field con dos juegos seguidos, ambos por TBS y truTV. Cleveland llega con récord de 85-77 y Tampa Bay con 98-64, una diferencia de récord en la temporada regular.

  • Juego 4: viernes 16 de octubre, 8:00 PM ET.
  • Juego 5: sábado 17 de octubre, 8:00 PM ET.

NFL: Londres por la mañana y domingo de 1:00 PM

La jornada del domingo 18 de octubre abre en el Wembley Stadium, dentro de los NFL London Games. Los Jaguars de Jacksonville (4-1) son los locales ante los Texans de Houston (1-4) a las 9:30 AM ET, por NFL Network. Houston llega con una sola victoria en cinco juegos.

A la 1:00 PM ET se juegan estos partidos:

  • Ravens de Baltimore (4-1) en Browns de Cleveland (3-2): en el Huntington Bank Field, por Fox. Baltimore llega con una sola derrota y Cleveland con una victoria menos.
  • Bears de Chicago (3-2) en Falcons de Atlanta (2-3): en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los Bears llegan con marca positiva y los Falcons quieren equilibrar la suya.
  • Saints de Nueva Orleans (1-4) en Giants de Nueva York (3-1-1): en el MetLife Stadium, por Fox. Los Giants son los locales con mejor récord del cruce.
  • Jets de Nueva York (2-3) en Patriots de Nueva Inglaterra (3-2): en el Gillette Stadium, por CBS.
  • Titans de Tennessee (0-5) en Colts de Indianápolis (2-3): en el Lucas Oil Stadium, por Fox. Los Titans llegan sin victorias (0-5).

Fútbol americano universitario: el sábado, al mediodía

El sábado 17 de octubre tres partidos arrancan a las 12:00 PM ET.

  • Ohio State Buckeyes (5-1) en Indiana Hoosiers (6-0): en el Memorial Stadium de Bloomington, por Fox. Indiana es el único de los dos sin derrotas.
  • Florida Gators (4-2) en Texas Longhorns (4-1): en el DKR-Texas Memorial Stadium, por ABC.
  • Mississippi State Bulldogs (4-1) en LSU Tigers (4-2): en el Tiger Stadium de Luisiana, por ESPN y Disney+. Los dos llegan con marca ganadora.

Agenda rápida

  • Viernes 16 de octubre, 8:00 PM ET: Rays en Guardians, Juego 4 de la ALCS (TBS, truTV).
  • Sábado 17 de octubre, 12:00 PM ET: Ohio State en Indiana (Fox); Florida en Texas (ABC); Mississippi State en LSU (ESPN, Disney+).
  • Sábado 17 de octubre, 8:00 PM ET: Rays en Guardians, Juego 5 de la ALCS (TBS, truTV).
  • Domingo 18 de octubre, 9:30 AM ET: Texans en Jaguars, en Wembley (NFL Network).
  • Domingo 18 de octubre, 1:00 PM ET: Bears en Falcons, Ravens en Browns, Titans en Colts y Saints en Giants (Fox); Jets en Patriots (CBS).

Fuentes

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