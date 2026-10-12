Resumen Semana 6 NFL: Jaguares ganan en Londres, 49ers invictos y empate
Publicado el 12/10/2026 a las 06:33
El resumen de la Semana 6 NFL deja una jornada dominical llena de contrastes: los Leones de Detroit arrasaron 45-21 a los Cardenales de Arizona, los Jaguares de Jacksonville vencieron 19-17 a las Águilas de Filadelfia con un gol de campo de 57 yardas sin tiempo en Londres, los 49ers de San Francisco se mantuvieron invictos (5-0) al superar 32-29 a los Halcones Marinos de Seattle y los Gigantes de Nueva York y los Comandantes de Washington terminaron igualados 27-27 tras el tiempo extra, el domingo 11 de octubre de 2026.
Leones 45, Cardenales 21: Goff y Gibbs encienden la ofensiva
Detroit (3-2) se sobrepuso a un arranque lento en el State Farm Stadium de Glendale y anotó en siete series consecutivas. Tres de sus touchdowns llegaron en cuarto intento. Arizona se puso arriba 7-0 con un pase de 2 yardas de Jacoby Brissett a Teagan Quitoriano, pero los Leones respondieron con tres touchdowns y un gol de campo en el segundo cuarto para irse al descanso 24-7.
- Jared Goff: 19 de 30 pases, 271 yardas y tres touchdowns, además de una anotación por tierra de 1 yarda.
- Jahmyr Gibbs: 25 acarreos, 151 yardas y dos touchdowns. Según la nota de AP, llegó a 58 touchdowns antes de cumplir 25 años, un récord de la NFL que supera los 57 de Barry Sanders.
- Jameson Williams: dos touchdowns por aire, de 8 y 39 yardas, el primer partido de su carrera con dos anotaciones receptoras.
- Sam LaPorta: cinco recepciones para 88 yardas y un touchdown de 38.
En defensa, DJ Wonnum sumó dos capturas y el esquinero Roger McCreary defendió seis pases. Por Arizona (1-4), Brissett lanzó para 292 yardas, tres touchdowns y una intercepción, con anotaciones de Quitoriano (dos) y Trey McBride. Los Cardenales acumulan nueve derrotas seguidas como locales. Además, a mitad del primer cuarto se concretó el canje del receptor Marvin Harrison Jr. a los Texanos de Houston.
Jaguares 19, Águilas 17: Cam Little decide en Londres
En el Tottenham Hotspur Stadium, Cam Little conectó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo. El escenario lo hizo posible un retorno de patada de 53 yardas de Ameer Abdullah que dejó un segundo en el reloj. Filadelfia se había adelantado 17-16 con un gol de 48 yardas de Jake Elliott a ocho segundos del final, después de que Little fallara el punto extra tras el touchdown de 27 yardas de Parker Washington.
- Trevor Lawrence: 24 de 39, 331 yardas, dos touchdowns y una intercepción.
- Parker Washington: seis recepciones, 124 yardas y dos touchdowns (51 y 27 yardas).
- Jalen Hurts: 21 de 40, 220 yardas y un touchdown de 62 yardas para Darius Cooper.
- Jalen Carter: dos capturas por Filadelfia.
Jacksonville llegó a 4-1 y Filadelfia cayó a 2-3. Las Águilas jugaron sin Saquon Barkley ni DeVonta Smith y corrieron para solo 22 yardas.
49ers 32, Halcones Marinos 29: Purdy y Evans remontan en Seattle
San Francisco se llevó la revancha de la serie de playoffs de la temporada pasada. Brock Purdy terminó 19 de 29 para 189 yardas, dos touchdowns y una intercepción, con casi toda su producción en el último cuarto. Mike Evans cerró con siete recepciones para 113 yardas y un touchdown. En la serie que les devolvió la ventaja, Purdy y Evans se conectaron cuatro veces para 75 yardas. Después, Purdy halló a Brandin Cooks en un pase de 7 yardas, y Evans recibió la conversión de dos puntos para el 29-26.
Sam Darnold empató con una serie que terminó en gol de campo, pero Eddy Pineiro volvió a poner adelante a los 49ers con 1:56 por jugar. Seattle tuvo una última oportunidad: Jaxon Smith-Njigba dejó caer un pase en tercera oportunidad y Cooper Kupp fue detenido una yarda antes del primero y diez en cuarta. El juego tuvo siete pérdidas de balón combinadas, la cifra más alta de la temporada en la NFL, y el linebacker Dre Greenlaw fue expulsado. Deebo Samuel salió lesionado del isquiotibial y no regresó.
Smith-Njigba tuvo cinco recepciones para 102 yardas y un touchdown, y Jason Myers pateó cinco goles de campo por Seattle (3-2).
Gigantes 27, Comandantes 27: empate y un final polémico
Jayden Daniels regresó tras una luxación del codo izquierdo sufrida en la Semana 2 y mostró su velocidad: 17 de 25 para 199 yardas y 103 yardas por tierra en nueve acarreos, con touchdowns de 38 y 26 yardas. Washington (1-3-1) ganaba 27-13 en el cuarto periodo, pero Jameis Winston lideró la remontada de los Gigantes (3-1-1), con 33 de 54, 326 yardas y tres touchdowns. Isaiah Likely anotó dos veces (3 y 17 yardas) y Malik Nabers empató con un pase de 17 yardas a 1:43 del final, además de sumar 11 recepciones para 121 yardas.
En el tiempo extra, Daron Payne forzó un balón suelto de Cam Skattebo, y el pateador de los Gigantes, Dominic Zvada, falló su tercer gol de campo del partido. Con 12 segundos y el balón en la yarda 24 de los Gigantes, Daniels retuvo el balón y cayó sin ganancia. Washington no tenía tiempos fuera y no pudo detener el reloj.
Todos los resultados de la Semana 6
- Águilas de Filadelfia 17, Jaguares de Jacksonville 19 (Londres)
- Osos de Chicago 7, Empacadores de Green Bay 31
- Texanos de Houston 26, Titanes de Tennessee 3
- Bengalíes de Cincinnati 31, Delfines de Miami 24
- Raiders de Las Vegas 17, Patriotas de Nueva Inglaterra 45
- Vikingos de Minnesota 23, Santos de Nueva Orleans 13
- Browns de Cleveland 12, Jets de Nueva York 17
- Potros de Indianápolis 22, Acereros de Pittsburgh 34
- Gigantes de Nueva York 27, Comandantes de Washington 27 (empate)
- Broncos de Denver 23, Cargadores de Los Ángeles 17
- Leones de Detroit 45, Cardenales de Arizona 21
- 49ers de San Francisco 32, Halcones Marinos de Seattle 29
- Cuervos de Baltimore 30, Halcones de Atlanta 23
Lo que viene
La Semana 6 se completa el lunes 12 de octubre con los Bills de Búfalo en casa de los Rams de Los Ángeles, en el Monday Night Football, a las 8:15 p.m. ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)