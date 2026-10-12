El resumen de la Semana 6 NFL deja una jornada dominical llena de contrastes: los Leones de Detroit arrasaron 45-21 a los Cardenales de Arizona, los Jaguares de Jacksonville vencieron 19-17 a las Águilas de Filadelfia con un gol de campo de 57 yardas sin tiempo en Londres, los 49ers de San Francisco se mantuvieron invictos (5-0) al superar 32-29 a los Halcones Marinos de Seattle y los Gigantes de Nueva York y los Comandantes de Washington terminaron igualados 27-27 tras el tiempo extra, el domingo 11 de octubre de 2026.

Leones 45, Cardenales 21: Goff y Gibbs encienden la ofensiva

Detroit (3-2) se sobrepuso a un arranque lento en el State Farm Stadium de Glendale y anotó en siete series consecutivas. Tres de sus touchdowns llegaron en cuarto intento. Arizona se puso arriba 7-0 con un pase de 2 yardas de Jacoby Brissett a Teagan Quitoriano, pero los Leones respondieron con tres touchdowns y un gol de campo en el segundo cuarto para irse al descanso 24-7.

Jared Goff: 19 de 30 pases, 271 yardas y tres touchdowns, además de una anotación por tierra de 1 yarda.

19 de 30 pases, 271 yardas y tres touchdowns, además de una anotación por tierra de 1 yarda. Jahmyr Gibbs: 25 acarreos, 151 yardas y dos touchdowns. Según la nota de AP, llegó a 58 touchdowns antes de cumplir 25 años, un récord de la NFL que supera los 57 de Barry Sanders.

25 acarreos, 151 yardas y dos touchdowns. Según la nota de AP, llegó a 58 touchdowns antes de cumplir 25 años, un récord de la NFL que supera los 57 de Barry Sanders. Jameson Williams: dos touchdowns por aire, de 8 y 39 yardas, el primer partido de su carrera con dos anotaciones receptoras.

dos touchdowns por aire, de 8 y 39 yardas, el primer partido de su carrera con dos anotaciones receptoras. Sam LaPorta: cinco recepciones para 88 yardas y un touchdown de 38.

En defensa, DJ Wonnum sumó dos capturas y el esquinero Roger McCreary defendió seis pases. Por Arizona (1-4), Brissett lanzó para 292 yardas, tres touchdowns y una intercepción, con anotaciones de Quitoriano (dos) y Trey McBride. Los Cardenales acumulan nueve derrotas seguidas como locales. Además, a mitad del primer cuarto se concretó el canje del receptor Marvin Harrison Jr. a los Texanos de Houston.

Jaguares 19, Águilas 17: Cam Little decide en Londres

En el Tottenham Hotspur Stadium, Cam Little conectó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo. El escenario lo hizo posible un retorno de patada de 53 yardas de Ameer Abdullah que dejó un segundo en el reloj. Filadelfia se había adelantado 17-16 con un gol de 48 yardas de Jake Elliott a ocho segundos del final, después de que Little fallara el punto extra tras el touchdown de 27 yardas de Parker Washington.

Trevor Lawrence: 24 de 39, 331 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

24 de 39, 331 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Parker Washington: seis recepciones, 124 yardas y dos touchdowns (51 y 27 yardas).

seis recepciones, 124 yardas y dos touchdowns (51 y 27 yardas). Jalen Hurts: 21 de 40, 220 yardas y un touchdown de 62 yardas para Darius Cooper.

21 de 40, 220 yardas y un touchdown de 62 yardas para Darius Cooper. Jalen Carter: dos capturas por Filadelfia.

Jacksonville llegó a 4-1 y Filadelfia cayó a 2-3. Las Águilas jugaron sin Saquon Barkley ni DeVonta Smith y corrieron para solo 22 yardas.

49ers 32, Halcones Marinos 29: Purdy y Evans remontan en Seattle