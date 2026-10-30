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Previa del fin de semana: Vikings-Lions y Steelers-Browns destacan en la NFL
Previa: Notre Dame, Texas Tech-Arizona y SMU el sábado 31 de octubre; Vikings-Lions y Steelers-Browns en la NFL el domingo 1 de noviembre.
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Jugadores de los Pittsburgh Steelers tras el juego de la NFL en París
Foto Jugadores de los Steelers de Pittsburgh se felicitan tras el Juego de la NFL en París contra los Saints en el Stade de France, el 25 de octubre de 2026. EFE/EPA/Mohammed Badra Foto: EFE/EPA/Mohammed Badra

Publicado el 30/10/2026 a las 08:38

El fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre llega con fútbol americano de principio a fin: el sábado, un puñado de partidos universitarios con equipos que llegan con solo una derrota, y el domingo, una jornada de la NFL con duelos de récords parejos. Estos son los encuentros que vale la pena marcar en el calendario (todas las horas son del Este, ET).

NFL: domingo 1 de noviembre

Los seis partidos de la lista empiezan a la misma hora, la 1:00 PM ET, así que habrá que elegir bien en qué pantalla quedarse.

Minnesota Vikings (6-0) en Detroit Lions (4-2), en el Ford Field, por Fox. Los Vikings llegan invictos (6-0). Los Lions llegan con dos derrotas y juegan en casa.

Cleveland Browns (5-2) en Pittsburgh Steelers (5-2), en el Acrisure Stadium, por CBS. Los dos equipos tienen el mismo récord, así que el resultado dejará a uno con una victoria más que el otro.

Baltimore Ravens (4-3) en Buffalo Bills (5-1), en el Highmark Stadium, por CBS. Los Bills tienen solo una derrota. Los Ravens, con cuatro triunfos y tres derrotas, buscan sumar una victoria fuera de casa.

Arizona Cardinals (2-5) en Dallas Cowboys (3-4), en el AT&T Stadium, por Fox. Es un duelo entre dos equipos con más derrotas que victorias. Los Cowboys, con 3-4, buscan acercarse a un récord de más victorias que derrotas.

Tennessee Titans (1-6) en Cincinnati Bengals (4-2), en el Paycor Stadium, por CBS. Los Bengals llegan con cuatro victorias en seis partidos. Los Titans solo han ganado uno de siete.

Las Vegas Raiders (3-4) en New York Jets (2-5), en el MetLife Stadium, por Fox. Los Raiders tienen una victoria más que los Jets, que juegan en casa con un récord de 2-5.

Fútbol americano universitario: sábado 31 de octubre

La jornada del sábado arranca al mediodía con tres partidos simultáneos a las 12:00 PM ET.

Notre Dame Fighting Irish (6-1) vs. Navy Midshipmen (2-5), en el Gillette Stadium, por ABC. Notre Dame llega con seis victorias y una sola derrota. Navy, con dos triunfos y cinco derrotas, figura como local.

Arizona Wildcats (6-1) en Texas Tech Red Raiders (6-1), en el Galaxy Stadium, por ESPN. Es el partido más parejo de la lista: los dos equipos tienen el mismo récord de 6-1.

SMU Mustangs (6-1) en Syracuse Orange (3-4), en el JMA Wireless Dome, por ESPN2. SMU llega con seis victorias y una derrota. Syracuse es local con un récord de 3-4.

Agenda rápida

  • Sábado 31 de octubre, 12:00 PM ET: Notre Dame vs. Navy, Gillette Stadium (ABC)
  • Sábado 31 de octubre, 12:00 PM ET: Arizona en Texas Tech, Galaxy Stadium (ESPN)
  • Sábado 31 de octubre, 12:00 PM ET: SMU en Syracuse, JMA Wireless Dome (ESPN2)
  • Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Vikings en Lions, Ford Field (Fox)
  • Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Browns en Steelers, Acrisure Stadium (CBS)
  • Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Ravens en Bills, Highmark Stadium (CBS)
  • Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Cardinals en Cowboys, AT&T Stadium (Fox)
  • Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Titans en Bengals, Paycor Stadium (CBS)
  • Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Raiders en Jets, MetLife Stadium (Fox)

Fuentes

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