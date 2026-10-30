El fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre llega con fútbol americano de principio a fin: el sábado, un puñado de partidos universitarios con equipos que llegan con solo una derrota, y el domingo, una jornada de la NFL con duelos de récords parejos. Estos son los encuentros que vale la pena marcar en el calendario (todas las horas son del Este, ET).

NFL: domingo 1 de noviembre

Los seis partidos de la lista empiezan a la misma hora, la 1:00 PM ET, así que habrá que elegir bien en qué pantalla quedarse.

Minnesota Vikings (6-0) en Detroit Lions (4-2), en el Ford Field, por Fox. Los Vikings llegan invictos (6-0). Los Lions llegan con dos derrotas y juegan en casa.

Cleveland Browns (5-2) en Pittsburgh Steelers (5-2), en el Acrisure Stadium, por CBS. Los dos equipos tienen el mismo récord, así que el resultado dejará a uno con una victoria más que el otro.

Baltimore Ravens (4-3) en Buffalo Bills (5-1), en el Highmark Stadium, por CBS. Los Bills tienen solo una derrota. Los Ravens, con cuatro triunfos y tres derrotas, buscan sumar una victoria fuera de casa.

Arizona Cardinals (2-5) en Dallas Cowboys (3-4), en el AT&T Stadium, por Fox. Es un duelo entre dos equipos con más derrotas que victorias. Los Cowboys, con 3-4, buscan acercarse a un récord de más victorias que derrotas.

Tennessee Titans (1-6) en Cincinnati Bengals (4-2), en el Paycor Stadium, por CBS. Los Bengals llegan con cuatro victorias en seis partidos. Los Titans solo han ganado uno de siete.

Las Vegas Raiders (3-4) en New York Jets (2-5), en el MetLife Stadium, por Fox. Los Raiders tienen una victoria más que los Jets, que juegan en casa con un récord de 2-5.

Fútbol americano universitario: sábado 31 de octubre