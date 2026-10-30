Previa del fin de semana: Vikings-Lions y Steelers-Browns destacan en la NFL
Publicado el 30/10/2026 a las 08:38
El fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre llega con fútbol americano de principio a fin: el sábado, un puñado de partidos universitarios con equipos que llegan con solo una derrota, y el domingo, una jornada de la NFL con duelos de récords parejos. Estos son los encuentros que vale la pena marcar en el calendario (todas las horas son del Este, ET).
NFL: domingo 1 de noviembre
Los seis partidos de la lista empiezan a la misma hora, la 1:00 PM ET, así que habrá que elegir bien en qué pantalla quedarse.
Minnesota Vikings (6-0) en Detroit Lions (4-2), en el Ford Field, por Fox. Los Vikings llegan invictos (6-0). Los Lions llegan con dos derrotas y juegan en casa.
Cleveland Browns (5-2) en Pittsburgh Steelers (5-2), en el Acrisure Stadium, por CBS. Los dos equipos tienen el mismo récord, así que el resultado dejará a uno con una victoria más que el otro.
Baltimore Ravens (4-3) en Buffalo Bills (5-1), en el Highmark Stadium, por CBS. Los Bills tienen solo una derrota. Los Ravens, con cuatro triunfos y tres derrotas, buscan sumar una victoria fuera de casa.
Arizona Cardinals (2-5) en Dallas Cowboys (3-4), en el AT&T Stadium, por Fox. Es un duelo entre dos equipos con más derrotas que victorias. Los Cowboys, con 3-4, buscan acercarse a un récord de más victorias que derrotas.
Tennessee Titans (1-6) en Cincinnati Bengals (4-2), en el Paycor Stadium, por CBS. Los Bengals llegan con cuatro victorias en seis partidos. Los Titans solo han ganado uno de siete.
Las Vegas Raiders (3-4) en New York Jets (2-5), en el MetLife Stadium, por Fox. Los Raiders tienen una victoria más que los Jets, que juegan en casa con un récord de 2-5.
Fútbol americano universitario: sábado 31 de octubre
La jornada del sábado arranca al mediodía con tres partidos simultáneos a las 12:00 PM ET.
Notre Dame Fighting Irish (6-1) vs. Navy Midshipmen (2-5), en el Gillette Stadium, por ABC. Notre Dame llega con seis victorias y una sola derrota. Navy, con dos triunfos y cinco derrotas, figura como local.
Arizona Wildcats (6-1) en Texas Tech Red Raiders (6-1), en el Galaxy Stadium, por ESPN. Es el partido más parejo de la lista: los dos equipos tienen el mismo récord de 6-1.
SMU Mustangs (6-1) en Syracuse Orange (3-4), en el JMA Wireless Dome, por ESPN2. SMU llega con seis victorias y una derrota. Syracuse es local con un récord de 3-4.
Agenda rápida
- Sábado 31 de octubre, 12:00 PM ET: Notre Dame vs. Navy, Gillette Stadium (ABC)
- Sábado 31 de octubre, 12:00 PM ET: Arizona en Texas Tech, Galaxy Stadium (ESPN)
- Sábado 31 de octubre, 12:00 PM ET: SMU en Syracuse, JMA Wireless Dome (ESPN2)
- Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Vikings en Lions, Ford Field (Fox)
- Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Browns en Steelers, Acrisure Stadium (CBS)
- Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Ravens en Bills, Highmark Stadium (CBS)
- Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Cardinals en Cowboys, AT&T Stadium (Fox)
- Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Titans en Bengals, Paycor Stadium (CBS)
- Domingo 1 de noviembre, 1:00 PM ET: Raiders en Jets, MetLife Stadium (Fox)
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)