Resumen deportivo del fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2026: el clásico, la NFL, la MLS, la Serie Mundial, la Premier League y más.

Este es el resumen deportivo del fin de semana, del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026. El Real Madrid ganó 2-1 el clásico en casa del Barcelona con un doblete de Mbappé, los Seahawks vencieron 20-3 a los Jefes de Kansas City y los Cerveceros de Milwaukee tomaron ventaja de 2-0 en la Serie Mundial. También hubo empate 3-3 entre Napoli y Roma, el Supporters' Shield para Nashville y un giro en la cima de la Premier League. NFL: Seahawks frenan a los Jefes y Acereros ganan en París Los Seahawks de Seattle vencieron 20-3 a los Jefes de Kansas City el domingo 25 de octubre en el Lumen Field y les infligieron su primera derrota de la temporada. Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 150 yardas y una anotación de 28 yardas de Sam Darnold, y la defensiva limitó a Patrick Mahomes a 165 yardas con una intercepción. En París, los Acereros ganaron 16-10 a los Santos en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia, y Aaron Rodgers lanzó su pase de anotación 540, tercero en la historia. Los Bucaneros vencieron 43-13 a Carolina, los Bengalíes 35-13 a Baltimore, los Leones 20-17 a los Empacadores con un gol de campo de Jake Bates con el tiempo expirado, y los Carneros 35-21 a Las Vegas. Lee más: Resumen Semana 7 NFL: Seahawks frenan a los Jefes y los Acereros ganan en París MLS: Inter Miami cae y Nashville gana el Supporters' Shield El Inter Miami cayó 2-0 en casa de los New York Red Bulls, en Harrison, Nueva Jersey. Un autogol de Casemiro en el minuto 7 abrió el marcador y Emil Forsberg, que había entrado en el 85, selló el resultado en el primer minuto del tiempo añadido. Lionel Messi ingresó en el 56. El Inter Miami llegaba de ganar sus tres partidos anteriores del mes por 9-1 en conjunto. Nashville SC ganó 2-0 en Montreal, llegó a 70 puntos y se aseguró el Supporters' Shield de 2026. El domingo 25, LAFC empató 2-2 con el LA Galaxy en el BMO Stadium y aseguró su lugar en la postemporada. En el Este, New England queda por delante del Inter Miami, ambos con 55 puntos, por tener más victorias. Lee más: Inter Miami cae 2-0 ante los Red Bulls y Nashville gana el Supporters' Shield Mbappé decide el clásico en el Camp Nou

El Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Kylian Mbappé abrió el marcador a los 41 minutos, Raphinha empató a los 61 y Mbappé volvió a marcar a los 87. Fue la primera derrota del Barcelona en la liga esta temporada. El triunfo recorta a tres puntos la distancia: tras 10 partidos, el Barcelona suma 27 puntos; el Atlético de Madrid, 25; y el Real Madrid, 24. En otras ligas, el Liverpool ganó 2-0 al Brighton, el Bournemouth goleó 3-0 al Manchester United, el Inter remontó para vencer 2-1 a la Fiorentina, el Bayern Múnich ganó 3-1 en Friburgo y regresó al primer lugar de la Bundesliga, y el Marsella superó 4-3 al Le Havre. En la Liga MX, el Pachuca ganó 2-1 en casa del América. Lee más: Mbappé decide el clásico: Real Madrid 2-1 Barcelona y resumen del fin de semana Serie Mundial, WNBA, F1 y fútbol americano colegial Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 5-4 a los Rays de Tampa Bay el sábado 24 de octubre y tomaron ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, tras empezar abajo 4-0 en la primera entrada. Sal Frelick empató en la sexta con un jonrón y Cooper Pratt impulsó la carrera decisiva en la séptima. Ese mismo sábado, las Valkyries de Golden State ganaron 67-62 al Dream de Atlanta y dejaron las Finales de la WNBA empatadas 2-2. Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos el domingo 25 de octubre en Austin y lidera el campeonato con 365 puntos; Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. En el fútbol americano colegial, el sábado 24 cayeron BYU, segundo de la clasificación, ante UCF (39-31 en dos tiempos extra) y Ole Miss, séptimo, ante Texas (34-27). Miami, líder, ganó 52-23 a Pittsburgh. Lee más: Resumen deportivo del fin de semana: Serie Mundial, WNBA, F1 y fútbol americano colegial Napoli y Roma empatan 3-3 con gol de Balerdi en el 89 Napoli y Roma empataron 3-3 el sábado 24 de octubre en el Stadio Diego Armando Maradona, en la Serie A. Frank Anguissa abrió el marcador en el minuto 28 y Scott McTominay hizo el 2-0 a los 48. La Roma reaccionó en cinco minutos: Matías Soulé descontó en el 69 y Leonardo Balerdi igualó en el 74. McTominay volvió a poner arriba al Napoli en el 83, pero Balerdi, de cabeza, fijó el 3-3 en el 89, gol confirmado tras la revisión del VAR. Ambos terminaron con dos goles. Pierluigi Gollini hizo cinco atajadas por la Roma. Lee más: Napoli y Roma empatan 3-3 con gol de Balerdi en el minuto 89