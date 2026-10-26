Mbappé decide el clásico: Real Madrid 2-1 Barcelona y resumen del fin de semana
Publicado el 26/10/2026 a las 06:20
El clásico Real Madrid-Barcelona del domingo 25 de octubre de 2026 se resolvió tarde: el Real Madrid ganó 2-1 en el Spotify Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé, el segundo a los 87 minutos. El triunfo recorta a tres puntos la distancia con el líder Barcelona y fue la primera derrota de los azulgranas en la liga esta temporada. Este es el resumen del fin de semana, del viernes 23 al domingo 25, en las principales ligas.
LaLiga: Mbappé rompe el invicto del Barcelona
El partido empezó a las 4:00 p. m. ET ante 62.055 espectadores. Mbappé abrió el marcador a los 41 minutos con un remate desde el centro del área al palo izquierdo. A los 61, Raphinha empató con un disparo de zurda tras un tiro de esquina servido por Pedri. A los 87, Mbappé definió al centro del arco después de que Eduardo Camavinga, lanzado por Jude Bellingham, se la devolviera en una contra.
- Raphinha fue el jugador con más remates del Barcelona: seis.
- Arda Güler lideró al Madrid con cinco remates.
- Dean Huijsen realizó 19 intervenciones defensivas.
- Los porteros también tuvieron trabajo: Andriy Lunin hizo cinco atajadas y Joan García, tres.
El Barcelona llegaba con nueve victorias en nueve partidos de liga y ahora suma nueve victorias y una derrota. El Madrid tiene ocho victorias y dos derrotas. Así queda la parte alta tras 10 partidos de cada equipo: Barcelona, 27 puntos; Atlético de Madrid, 25; Real Madrid, 24. El Atlético ganó 1-0 al Deportivo, el Athletic Club goleó 4-0 al Getafe y el Elche se impuso 3-0 en Vallecas. Sevilla y Osasuna juegan el lunes 26.
Premier League: Liverpool y Bournemouth, con triunfos claros
En Anfield, el Liverpool venció 2-0 al Brighton con un autogol de Pascal Groß a los 17 minutos y un gol de Alexander Isak a los 21, tras asistencia de Bradley Barcola. Fue la primera victoria como local del Liverpool en la Premier League esta temporada, y el sexto gol de Isak en siete partidos de liga. Cody Gakpo disparó seis veces y Ronald Araujo sumó 14 intervenciones defensivas. El Brighton sufrió su primera derrota desde finales de agosto. El Liverpool tiene cuatro victorias, tres empates y una derrota.
En Old Trafford, el Bournemouth goleó 3-0 al Manchester United con goles de Rayan (38'), Marcus Tavernier (43') y Evanilson (71'). Bruno Fernandes no jugó y se quedó en el banquillo. El United, que había perdido 4-1 con el Como en la Champions League entre semana, tiene una victoria, cuatro empates y tres derrotas. El Bournemouth suma dos victorias, tres empates y tres derrotas.
El sábado 24, el Aston Villa venció 2-1 al Manchester City, el Arsenal ganó 2-0 al Everton y el Tottenham se impuso 2-0 en Stamford Bridge, partidos ya cubiertos.
Serie A: remontada del Inter en el tiempo añadido
El Inter ganó 2-1 a la Fiorentina en San Siro tras ir perdiendo. Álex Jiménez adelantó a los visitantes a los 65 minutos, Marcus Thuram empató a los 90+1 y Piotr Zielinski convirtió un penal a los 90+7. Thuram remató nueve veces y David de Gea hizo nueve atajadas por la Fiorentina. El Inter tiene siete victorias, un empate y ninguna derrota; la Fiorentina, una victoria, un empate y seis derrotas.
El Milan ganó 2-0 en Udine con goles de Christian Pulisic (6'), tras pase de Luka Modric, y de Omari Hutchinson (65'). Los rossoneri suman cinco victorias y tres empates. También hubo victoria 2-0 de la Juventus en Lecce y un 4-4 entre Atalanta y Frosinone. El Napoli-Roma (3-3) del sábado ya se cubrió.
Bundesliga: el Bayern vuelve a la cima
El Bayern Múnich ganó 3-1 en Friburgo en su primer partido tras el ingreso hospitalario del entrenador Vincent Kompany, quien se descompensó en el campo de entrenamiento. El asistente Aaron Danks dirigió desde el banquillo. Dayot Upamecano (16') y Serge Gnabry (42') pusieron el 2-0. Un autogol de Tom Bischof a los 82 minutos hizo temblar al equipo, pero Michael Olise sentenció a los 90+5. Con cinco victorias y dos empates, el Bayern regresó al primer lugar. Dortmund había ganado 1-0 al Eintracht Frankfurt el sábado 24, y el Hoffenheim venció 3-0 al Leverkusen.
Ligue 1: Marsella resiste en un final loco
El Marsella ganó 4-3 al Le Havre en el Vélodrome. Con goles de CJ Egan-Riley, Timothy Weah, Igor Paixão y Himad Abdelli, llegó a ponerse 4-0 a los 55 minutos. Josh Maja (penal, 77'), Lamine N'Diaye (86') y otra vez Maja (89') acercaron al Le Havre, que no alcanzó a empatar. El Marsella tiene cuatro victorias y cuatro derrotas; el Le Havre, ninguna victoria, dos empates y seis derrotas. El Rennes goleó 3-0 al Estrasburgo y el PSG recibe al Lyon el lunes 26.
Liga MX: Pachuca y Cruz Azul brillan
El Pachuca ganó 2-1 en casa del América. Alán Bautista abrió a los 12 minutos, Henry Martín igualó a los 46 y Oussama Idrissi anotó el gol decisivo a los 74. Carlos Moreno hizo siete atajadas. El Cruz Azul venció 3-1 al Querétaro con goles de Andrés Montaño (penal), Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, este último confirmado tras revisión del VAR. El sábado 24, el Guadalajara ganó 1-0 en Monterrey con gol de Roberto Alvarado; Raúl Rangel le atajó un penal a Lucas Ocampos.
La tabla del Apertura queda así: América, 27 puntos en 13 partidos; Cruz Azul, 26 en 14; Guadalajara, 26 en 14; Atlas, 24 en 14; Toluca, 23 en 14.
Todos los resultados
Premier League
- Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest (viernes)
- Aston Villa 2-1 Manchester City
- Arsenal 2-0 Everton
- Coventry City 0-1 Fulham
- Chelsea 0-2 Tottenham
- Crystal Palace 0-2 Newcastle
- Hull City 1-1 Brentford
- Liverpool 2-0 Brighton
- Manchester United 0-3 Bournemouth
- Sunderland 0-0 Leeds
LaLiga
- Alavés 1-1 Málaga (viernes)
- Rayo Vallecano 0-3 Elche
- Racing de Santander 2-1 Espanyol
- Valencia 1-2 Villarreal
- Atlético de Madrid 1-0 Deportivo
- Athletic Club 4-0 Getafe
- Celta 0-0 Betis
- Real Sociedad 2-1 Levante
- Barcelona 1-2 Real Madrid
- Sevilla-Osasuna (lunes 26)
Serie A
- Torino 3-2 Monza (viernes)
- Cagliari 0-2 Bologna
- Como 2-0 Sassuolo
- Napoli 3-3 Roma
- Lazio 2-1 Parma
- Inter 2-1 Fiorentina
- Atalanta 4-4 Frosinone
- Genoa 1-0 Venezia
- Lecce 0-2 Juventus
- Udinese 0-2 Milan
Bundesliga
- Stuttgart 2-3 Mönchengladbach (viernes)
- Augsburgo 1-1 Union Berlin
- Colonia 0-0 Schalke
- Mainz 2-3 Werder Bremen
- Leipzig 4-0 Elversberg
- Paderborn 1-0 Hamburgo
- Dortmund 1-0 Eintracht Frankfurt
- Hoffenheim 3-0 Leverkusen
- Friburgo 1-3 Bayern
Ligue 1
- Brest 1-2 Niza (viernes)
- Lens 2-1 Paris FC
- Mónaco 1-1 Lille
- Auxerre 1-1 Le Mans
- Angers 0-0 Lorient
- Marsella 4-3 Le Havre
- Rennes 3-0 Estrasburgo
- Toulouse 0-0 Troyes
- PSG-Lyon (lunes 26)
Liga MX
- Necaxa 1-1 Juárez
- Atlante 0-1 San Luis
- León 1-1 Toluca
- Monterrey 0-1 Guadalajara
- Pumas 1-1 Tigres
- Atlas 4-3 Puebla
- Querétaro 1-3 Cruz Azul
- América 1-2 Pachuca
- Tijuana 4-1 Santos
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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- MundoNow Estadísticas (Datafactory)