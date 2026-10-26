El clásico Real Madrid-Barcelona del domingo 25 de octubre de 2026 se resolvió tarde: el Real Madrid ganó 2-1 en el Spotify Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé, el segundo a los 87 minutos. El triunfo recorta a tres puntos la distancia con el líder Barcelona y fue la primera derrota de los azulgranas en la liga esta temporada. Este es el resumen del fin de semana, del viernes 23 al domingo 25, en las principales ligas.

LaLiga: Mbappé rompe el invicto del Barcelona

El partido empezó a las 4:00 p. m. ET ante 62.055 espectadores. Mbappé abrió el marcador a los 41 minutos con un remate desde el centro del área al palo izquierdo. A los 61, Raphinha empató con un disparo de zurda tras un tiro de esquina servido por Pedri. A los 87, Mbappé definió al centro del arco después de que Eduardo Camavinga, lanzado por Jude Bellingham, se la devolviera en una contra.

Raphinha fue el jugador con más remates del Barcelona: seis.

fue el jugador con más remates del Barcelona: seis. Arda Güler lideró al Madrid con cinco remates.

lideró al Madrid con cinco remates. Dean Huijsen realizó 19 intervenciones defensivas.

realizó 19 intervenciones defensivas. Los porteros también tuvieron trabajo: Andriy Lunin hizo cinco atajadas y Joan García, tres.

El Barcelona llegaba con nueve victorias en nueve partidos de liga y ahora suma nueve victorias y una derrota. El Madrid tiene ocho victorias y dos derrotas. Así queda la parte alta tras 10 partidos de cada equipo: Barcelona, 27 puntos; Atlético de Madrid, 25; Real Madrid, 24. El Atlético ganó 1-0 al Deportivo, el Athletic Club goleó 4-0 al Getafe y el Elche se impuso 3-0 en Vallecas. Sevilla y Osasuna juegan el lunes 26.

Premier League: Liverpool y Bournemouth, con triunfos claros

En Anfield, el Liverpool venció 2-0 al Brighton con un autogol de Pascal Groß a los 17 minutos y un gol de Alexander Isak a los 21, tras asistencia de Bradley Barcola. Fue la primera victoria como local del Liverpool en la Premier League esta temporada, y el sexto gol de Isak en siete partidos de liga. Cody Gakpo disparó seis veces y Ronald Araujo sumó 14 intervenciones defensivas. El Brighton sufrió su primera derrota desde finales de agosto. El Liverpool tiene cuatro victorias, tres empates y una derrota.

En Old Trafford, el Bournemouth goleó 3-0 al Manchester United con goles de Rayan (38'), Marcus Tavernier (43') y Evanilson (71'). Bruno Fernandes no jugó y se quedó en el banquillo. El United, que había perdido 4-1 con el Como en la Champions League entre semana, tiene una victoria, cuatro empates y tres derrotas. El Bournemouth suma dos victorias, tres empates y tres derrotas.

El sábado 24, el Aston Villa venció 2-1 al Manchester City, el Arsenal ganó 2-0 al Everton y el Tottenham se impuso 2-0 en Stamford Bridge, partidos ya cubiertos.

Serie A: remontada del Inter en el tiempo añadido