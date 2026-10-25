Napoli y Roma empataron 3-3 este sábado 24 de octubre en el Stadio Diego Armando Maradona, en un partido de Serie A que comenzó a las 12:00 p. m. ET y tuvo un final de infarto. Scott McTominay adelantó al Napoli en el minuto 83, pero Leonardo Balerdi igualó en el 89 con un cabezazo que se confirmó tras revisar la jugada en el VAR.

El Napoli golpea primero

El primer gol llegó en el minuto 28. Frank Anguissa definió con un disparo de derecha desde el centro del área, al rincón inferior derecho, tras una jugada de balón parado, y puso el 1-0.

Apenas empezó el segundo tiempo, en el minuto 48, el Napoli amplió la ventaja. Scott McTominay cabeceó a muy corta distancia, al rincón inferior izquierdo, tras un centro de Matteo Politano. Era el 2-0.

La reacción de la Roma

La Roma tardó en responder, pero lo hizo en un lapso de cinco minutos. En el 69, Matías Soulé descontó con un disparo de zurda desde fuera del área, al rincón inferior izquierdo, con asistencia de Donyell Malen.

En el 74 llegó el empate parcial. Balerdi definió de zurda a muy corta distancia, al centro alto del arco, tras un pase de Santiago Castro después de un tiro de esquina. El marcador quedó 2-2.

Un final de locura

Cuando el partido parecía abierto a cualquier resultado, McTominay volvió a aparecer. En el minuto 83 sacó un disparo de derecha desde fuera del área, al rincón inferior izquierdo, tras una asistencia de Mathías Olivera, y volvió a poner arriba al Napoli, 3-2.

La alegría local duró seis minutos. En el 89, Balerdi cabeceó desde el centro del área, al centro del arco, tras un centro de Wesley. El gol quedó confirmado tras la revisión del VAR y fijó el 3-3 definitivo.