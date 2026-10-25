Napoli y Roma empatan 3-3 con gol de Balerdi en el minuto 89
Publicado el 24/10/2026 a las 23:05
Napoli y Roma empataron 3-3 este sábado 24 de octubre en el Stadio Diego Armando Maradona, en un partido de Serie A que comenzó a las 12:00 p. m. ET y tuvo un final de infarto. Scott McTominay adelantó al Napoli en el minuto 83, pero Leonardo Balerdi igualó en el 89 con un cabezazo que se confirmó tras revisar la jugada en el VAR.
El Napoli golpea primero
El primer gol llegó en el minuto 28. Frank Anguissa definió con un disparo de derecha desde el centro del área, al rincón inferior derecho, tras una jugada de balón parado, y puso el 1-0.
Apenas empezó el segundo tiempo, en el minuto 48, el Napoli amplió la ventaja. Scott McTominay cabeceó a muy corta distancia, al rincón inferior izquierdo, tras un centro de Matteo Politano. Era el 2-0.
La reacción de la Roma
La Roma tardó en responder, pero lo hizo en un lapso de cinco minutos. En el 69, Matías Soulé descontó con un disparo de zurda desde fuera del área, al rincón inferior izquierdo, con asistencia de Donyell Malen.
En el 74 llegó el empate parcial. Balerdi definió de zurda a muy corta distancia, al centro alto del arco, tras un pase de Santiago Castro después de un tiro de esquina. El marcador quedó 2-2.
Un final de locura
Cuando el partido parecía abierto a cualquier resultado, McTominay volvió a aparecer. En el minuto 83 sacó un disparo de derecha desde fuera del área, al rincón inferior izquierdo, tras una asistencia de Mathías Olivera, y volvió a poner arriba al Napoli, 3-2.
La alegría local duró seis minutos. En el 89, Balerdi cabeceó desde el centro del área, al centro del arco, tras un centro de Wesley. El gol quedó confirmado tras la revisión del VAR y fijó el 3-3 definitivo.
Figuras y cifras del partido
- Scott McTominay (Napoli): dos goles, uno de cabeza y otro de derecha desde fuera del área.
- Leonardo Balerdi (Roma): dos goles, uno de zurda y otro de cabeza, ambos en la segunda mitad.
- Frank Anguissa (Napoli): abrió el marcador y fue el jugador con más pases precisos de su equipo, con 43.
- Rasmus Højlund (Napoli): lideró a su equipo con 3 disparos.
- Rafa Marín (Napoli): encabezó las intervenciones defensivas con 22.
- Matías Soulé (Roma): fue el jugador con más disparos de su equipo, con 4, y marcó un gol.
- Bryan Cristante (Roma): lideró a la Roma con 72 pases precisos.
- Wesley (Roma): asistió en el gol del empate y registró 6 intervenciones defensivas.
Bajo los tres palos, Pierluigi Gollini hizo 5 atajadas por la Roma, mientras que Alex Meret hizo una por el Napoli.
El Napoli mandó 2-0 al inicio del segundo tiempo y la Roma lo igualó con dos goles en cinco minutos. Después, cada equipo tuvo su momento en la recta final, y el empate se decidió con el gol de Balerdi en el 89′.