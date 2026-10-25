Los resultados de la Premier League del sábado 24 de octubre trajeron un giro en la cima: el Aston Villa derrotó 2-1 al Manchester City en Villa Park y puso fin a la racha de siete victorias seguidas del líder. El Arsenal aprovechó el tropiezo con un 2-0 sobre el Everton en el Emirates Stadium y quedó igualado en puntos con el City. En Londres, el Tottenham Hotspur ganó 2-0 en Stamford Bridge frente a un Chelsea que terminó con diez hombres.

Aston Villa 2-1 Manchester City: doblete de Jackson

El partido se jugó en Villa Park, Birmingham, ante 36,743 espectadores, con inicio a las 7:30 a. m. ET. Nicolas Jackson abrió el marcador a los 6 minutos con un disparo de derecha desde el costado izquierdo del área, al ángulo superior izquierdo, tras un pase de John McGinn.

El City, dirigido por Enzo Maresca, empató a los 52 minutos. Erling Haaland remató de cabeza desde muy cerca, a la esquina inferior izquierda, tras un centro de Iliman Ndiaye después de una jugada de pelota parada. Sin embargo, a los 60 minutos Jackson firmó el 2-1 con un remate de derecha desde el centro del área, de primera, que se coló bajo el cuerpo del portero Gianluigi Donnarumma. La asistencia fue de Ibrahim Mbaye.

Nicolas Jackson: 3 disparos y los dos goles del Villa. Suma siete goles en la temporada entre todas las competiciones.

3 disparos y los dos goles del Villa. Suma siete goles en la temporada entre todas las competiciones. Zion Suzuki: 6 atajadas para el Villa.

6 atajadas para el Villa. Boubacar Kamara: 13 intervenciones defensivas.

13 intervenciones defensivas. Rúben Dias: 78 pases precisos para el City. Josko Gvardiol lideró a su equipo con 3 disparos y Abdukodir Khusanov con 14 intervenciones defensivas.

El Villa quedó con marca de 3-2-3 y ya suma seis victorias en siete partidos entre todas las competiciones. El City, que buscaba su octavo triunfo consecutivo en la liga, quedó 7-0-1 y sufrió su cuarta derrota en Villa Park en otras tantas temporadas.

Arsenal 2-0 Everton: Konsa y Gabriel rompen el hielo

A las 10:00 a. m. ET, el Arsenal recibió al Everton en el Emirates Stadium, con 60,207 aficionados en las gradas. Ezri Konsa anotó a los 7 minutos desde muy cerca, a la esquina inferior izquierda, tras un córner prolongado por Viktor Gyökeres. Fue su primer gol con el club desde su llegada del Aston Villa en el verano.

El gol también terminó con una sequía: el Arsenal, que la temporada pasada marcó 29 goles de pelota parada camino al título, aún no había anotado de esa forma en este curso.

A los 68 minutos, Gabriel Magalhães hizo el 2-0 de cabeza, a la esquina inferior izquierda, tras un centro de Ben White. El tanto fue confirmado después de una revisión del VAR. Gabriel lo marcó en su partido número 200 en la Premier League, y White cumplía 200 partidos con el Arsenal.