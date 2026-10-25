Premier League: Villa derrota al City, Arsenal gana y Tottenham sorprende al Chelsea
Publicado el 24/10/2026 a las 23:04
Los resultados de la Premier League del sábado 24 de octubre trajeron un giro en la cima: el Aston Villa derrotó 2-1 al Manchester City en Villa Park y puso fin a la racha de siete victorias seguidas del líder. El Arsenal aprovechó el tropiezo con un 2-0 sobre el Everton en el Emirates Stadium y quedó igualado en puntos con el City. En Londres, el Tottenham Hotspur ganó 2-0 en Stamford Bridge frente a un Chelsea que terminó con diez hombres.
Aston Villa 2-1 Manchester City: doblete de Jackson
El partido se jugó en Villa Park, Birmingham, ante 36,743 espectadores, con inicio a las 7:30 a. m. ET. Nicolas Jackson abrió el marcador a los 6 minutos con un disparo de derecha desde el costado izquierdo del área, al ángulo superior izquierdo, tras un pase de John McGinn.
El City, dirigido por Enzo Maresca, empató a los 52 minutos. Erling Haaland remató de cabeza desde muy cerca, a la esquina inferior izquierda, tras un centro de Iliman Ndiaye después de una jugada de pelota parada. Sin embargo, a los 60 minutos Jackson firmó el 2-1 con un remate de derecha desde el centro del área, de primera, que se coló bajo el cuerpo del portero Gianluigi Donnarumma. La asistencia fue de Ibrahim Mbaye.
- Nicolas Jackson: 3 disparos y los dos goles del Villa. Suma siete goles en la temporada entre todas las competiciones.
- Zion Suzuki: 6 atajadas para el Villa.
- Boubacar Kamara: 13 intervenciones defensivas.
- Rúben Dias: 78 pases precisos para el City. Josko Gvardiol lideró a su equipo con 3 disparos y Abdukodir Khusanov con 14 intervenciones defensivas.
El Villa quedó con marca de 3-2-3 y ya suma seis victorias en siete partidos entre todas las competiciones. El City, que buscaba su octavo triunfo consecutivo en la liga, quedó 7-0-1 y sufrió su cuarta derrota en Villa Park en otras tantas temporadas.
Arsenal 2-0 Everton: Konsa y Gabriel rompen el hielo
A las 10:00 a. m. ET, el Arsenal recibió al Everton en el Emirates Stadium, con 60,207 aficionados en las gradas. Ezri Konsa anotó a los 7 minutos desde muy cerca, a la esquina inferior izquierda, tras un córner prolongado por Viktor Gyökeres. Fue su primer gol con el club desde su llegada del Aston Villa en el verano.
El gol también terminó con una sequía: el Arsenal, que la temporada pasada marcó 29 goles de pelota parada camino al título, aún no había anotado de esa forma en este curso.
A los 68 minutos, Gabriel Magalhães hizo el 2-0 de cabeza, a la esquina inferior izquierda, tras un centro de Ben White. El tanto fue confirmado después de una revisión del VAR. Gabriel lo marcó en su partido número 200 en la Premier League, y White cumplía 200 partidos con el Arsenal.
- Martin Ødegaard: 5 disparos y 88 pases precisos, ambos máximos de su equipo.
- Gabriel Magalhães: 11 intervenciones defensivas, además del gol.
- David Raya: 3 atajadas. Por el Everton, Jordan Pickford tuvo 2 y Thierno Barry lideró con 2 disparos.
Mikel Arteta hizo cinco cambios respecto al empate 2-2 del miércoles ante el Bayern Múnich en la Champions League, y le dio a Gyökeres su primera titularidad liguera de la campaña. El Everton tuvo opciones, con Barry y Kiernan Dewsbury-Hall como protagonistas de las más claras, pero acumuló su segunda derrota consecutiva. El Arsenal quedó 7-0-1, con su novena victoria seguida como local, y el Everton 2-4-2.
Chelsea 0-2 Tottenham: expulsión de Palmer y victoria histórica
El último partido de la jornada, a las 12:30 p. m. ET en Stamford Bridge, fue el más dramático. Con 0-0 hasta los 77 minutos, un córner de Mateus Fernandes terminó en un autogol del portero Mike Penders, que desvió el balón a su propia red bajo la presión de Jan Paul van Hecke.
A los 80 minutos, Cole Palmer vio la segunda tarjeta amarilla por una falta fuerte sobre Conor Gallagher y el Chelsea se quedó con diez hombres. Ya había sido amonestado antes por un choque con Fernandes. A los 87, Mathys Tel puso el 2-0 con un disparo de derecha desde fuera del área, a la esquina inferior izquierda.
- Omar Marmoush: 3 disparos, máximo del Tottenham.
- Mateus Fernandes: 91 pases precisos.
- Antonín Kinsky: 4 atajadas para el Tottenham.
- Mike Penders: 3 atajadas por el Chelsea. Levi Colwill lideró a su equipo con 43 pases precisos y 14 intervenciones defensivas, y Pedro Neto con 2 disparos.
El equipo de Roberto De Zerbi llegaba con apenas una victoria en sus últimas 41 visitas a Stamford Bridge. Con este resultado logró solo su segunda victoria como visitante del Chelsea en la era de la Premier League y la primera allí desde 2018. El Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, no contó con João Pedro, y Penders sustituyó en el arco a Emiliano Martínez. El Blues había ganado 10 de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos, incluido el 2-1 de mayo. Tras esta jornada, el Chelsea quedó 4-1-3 y el Tottenham 2-3-3.