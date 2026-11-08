Bayern vence al Mainz 2-1 en el MEWA ARENA de Mainz, en un partido de la Bundesliga disputado el sábado 7 de noviembre (9:30 a.m. ET). Joshua Kimmich y Lennart Karl marcaron para el conjunto bávaro, y Harry Kane, ganador del Balón de Oro, dio las dos asistencias. Con el triunfo, el Bayern vuelve a ganar en la liga y mantiene su arranque de temporada sin derrotas.

Un Bayern que mandó desde el inicio

El equipo visitante fue superior en los primeros minutos y se adelantó en el minuto 14. Kane tocó el balón para Kimmich, que remató con la derecha desde fuera del área y puso el balón en el ángulo superior derecho. Fue el primer gol de Kimmich en esta temporada.

El portero del Mainz, Robin Zentner, tuvo que intervenir en dos ocasiones para evitar el gol de Nathaniel Brown y después se estiró para desviar un cabezazo de Dayot Upamecano. El Mainz creyó empatar cuatro minutos antes del descanso, cuando Lee Jae-Sung remató de cabeza al segundo palo. Tras una larga revisión del VAR, el gol se anuló por fuera de juego.

Karl amplía la ventaja con otra asistencia de Kane

El segundo tanto llegó en el minuto 57. Un disparo de Kane fue bloqueado, pero el balón le volvió a caer y el delantero se lo dejó a Karl, que definió con la derecha desde el centro del área al centro de la portería.

Zentner volvió a ser clave al negarle a Kimmich un segundo gol desde un ángulo cerrado. Después, Alphonso Davies vio cómo le despejaban un remate sobre la línea y Upamecano estrelló un cabezazo en el travesaño.

Kane, protagonista sin marcar

Kane buscaba cortar una pequeña sequía de goles, ya que llevaba un par de partidos sin ver portería. No lo logró, aunque fue el jugador con más remates del Bayern, con seis. Su primera opción de gol se fue por encima del arco desde unos 20 yardas. Más tarde recogió el balón en la línea de medio campo e intentó sorprender a Zentner desde esa distancia, pero su disparo salió desviado.

Entre los datos individuales del Bayern destacan también: