El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel murió a los 30 años el martes 3 de noviembre de 2026 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde la noche del lunes, según informó RTVE. El jugador sufrió un fuerte golpe en el pecho al disputar un balón con el portero del FC Andorra, Jesús Owono.

Según RTVE, el golpe se produjo el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López y el partido se suspendió en el minuto 108 con empate a dos.

Según la Cadena SER, De Miguel ingresó en la UVI, sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue reanimado; el club informó de que falleció a las 8:00 horas (hora local) del martes.

La RFEF, numerosos clubes, el FC Andorra, el FC Barcelona y el Real Madrid expresaron sus condolencias.

Por qué importa: la muerte de un futbolista de 30 años durante un partido de competición conmociona a aficionados, clubes y compañeros de profesión, y deja a su familia y a todo el tinerfeñismo en un duelo que trasciende el resultado deportivo.

Cómo ocurrió el choque

Según RTVE, De Miguel corría desde el centro del campo a por un balón para iniciar un contraataque. Owono salió muchos metros de su área, saltó hacia el delantero con la rodilla por delante e impactó en su pecho. El portero fue expulsado por la acción.

El jugador cayó desplomado y el juego estuvo detenido unos diez minutos, hasta que fue evacuado en ambulancia. Según Marca, la afición lo despidió con una ovación cerrada mientras lo sacaban del estadio. El encuentro se suspendió en el minuto 108 con un 2-2 en el marcador: el Andorra había remontado un 2-0 en contra con goles en los minutos 80 y 87.

El partido debía haberse jugado el domingo 1 de noviembre, pero se aplazó un día por la alerta de fuertes lluvias en la isla, según RTVE.

Las últimas horas en el hospital

De Miguel, madrileño, fue trasladado al Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Según la Cadena SER, permaneció en la UVI y allí sufrió una parada cardiorrespiratoria, tras la cual tuvo que ser reanimado.

La Cadena SER también recoge que el club informó primero de que el futbolista estaba estable «dentro de la gravedad» y que, en la noche del lunes, comunicó que su estado había empeorado neurológicamente. Según Marca, el club anunció el fallecimiento a primera hora del martes.