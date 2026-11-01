Barcelona golea 6-1 al Alavés con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal
Publicado el 31/10/2026 a las 23:08
El Barcelona golea al Alavés por 6-1 en el Spotify Camp Nou, en el partido jugado el sábado 31 de octubre a las 4:00 p. m. ET ante 53.523 espectadores. El equipo de Hansi Flick respondió a su primera derrota de la temporada, el 2-1 ante el Real Madrid, y llegó a un balance de 10 victorias, ningún empate y una derrota. Con este resultado se mantiene como líder de la tabla.
Un primer tiempo arrollador
El Barça ganaba 1-0 a los 8 minutos. Fermín López rompió la línea defensiva y dejó a Raphinha una ocasión sencilla, que el brasileño definió con un remate de zurda desde el centro del área al palo derecho.
A los 23 minutos llegó el segundo. Fermín López, tras recibir un pase de Lamine Yamal, se metió por la derecha y batió a Antonio Sivera desde un ángulo cerrado, con un disparo de derecha al ángulo superior izquierdo.
Fermín volvió a ser protagonista en el 3-0 (41'). Robó el balón en el medio campo y habilitó a Raphinha con un pase filtrado, y este definió de zurda al palo izquierdo. En el primer minuto de descuento de la primera parte, Lamine Yamal firmó el 4-0 con un disparo de zurda desde fuera del área, al palo derecho, tras una asistencia de João Cancelo.
Yamal y Gordon amplían la cuenta
Con el marcador ya muy abultado, Gabriel Jesus ingresó a la hora de juego y asistió en el quinto gol (64'). Su pase filtrado dejó a Lamine Yamal frente al arco, y el joven delantero definió de zurda. El tanto fue concedido tras una revisión del VAR.
A los 81 minutos, Anthony Gordon, que había entrado desde el banquillo, selló el 6-0 con un remate de derecha desde el centro del área, tras un pase filtrado de Rodri. Fue su primer gol en la liga con el Barça.
El Alavés descontó a los 84 minutos por medio de Mariano Díaz, que definió de derecha desde el centro del área al palo izquierdo.
Las figuras y los números
- Raphinha: dos goles (8' y 41').
- Lamine Yamal: dos goles (45'+1' y 64'), una asistencia y 6 remates, la cifra más alta del Barcelona.
- Fermín López: un gol y dos asistencias.
- Frenkie de Jong: 124 pases precisos, el máximo de su equipo.
- Pau Cubarsí: 7 intervenciones defensivas, el máximo de los azulgranas.
- Joan García: 2 atajadas.
En el Alavés, Antonio Sivera hizo una atajada. Ville Koski lideró a su equipo con 8 intervenciones defensivas, Nahuel Tenaglia sumó 24 pases precisos y Lucas Boyé hizo 2 remates, el máximo de su equipo. Abde Rebbach tuvo una ocasión temprana que no encontró el arco.
Un Barça con bajas, pero con el mismo ritmo
Flick no pudo contar con Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Dani Olmo, Roony Bardghji ni Xavi Espart. Aun así, el equipo mostró una clara superioridad desde el inicio y no tuvo problemas para imponerse.
El Alavés, que quedó con 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, no logró frenar a un rival que marcó cuatro goles antes del descanso y administró la ventaja en la segunda mitad.