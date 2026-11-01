El Barcelona golea al Alavés por 6-1 en el Spotify Camp Nou, en el partido jugado el sábado 31 de octubre a las 4:00 p. m. ET ante 53.523 espectadores. El equipo de Hansi Flick respondió a su primera derrota de la temporada, el 2-1 ante el Real Madrid, y llegó a un balance de 10 victorias, ningún empate y una derrota. Con este resultado se mantiene como líder de la tabla.

Un primer tiempo arrollador

El Barça ganaba 1-0 a los 8 minutos. Fermín López rompió la línea defensiva y dejó a Raphinha una ocasión sencilla, que el brasileño definió con un remate de zurda desde el centro del área al palo derecho.

A los 23 minutos llegó el segundo. Fermín López, tras recibir un pase de Lamine Yamal, se metió por la derecha y batió a Antonio Sivera desde un ángulo cerrado, con un disparo de derecha al ángulo superior izquierdo.

Fermín volvió a ser protagonista en el 3-0 (41'). Robó el balón en el medio campo y habilitó a Raphinha con un pase filtrado, y este definió de zurda al palo izquierdo. En el primer minuto de descuento de la primera parte, Lamine Yamal firmó el 4-0 con un disparo de zurda desde fuera del área, al palo derecho, tras una asistencia de João Cancelo.

Yamal y Gordon amplían la cuenta

Con el marcador ya muy abultado, Gabriel Jesus ingresó a la hora de juego y asistió en el quinto gol (64'). Su pase filtrado dejó a Lamine Yamal frente al arco, y el joven delantero definió de zurda. El tanto fue concedido tras una revisión del VAR.

A los 81 minutos, Anthony Gordon, que había entrado desde el banquillo, selló el 6-0 con un remate de derecha desde el centro del área, tras un pase filtrado de Rodri. Fue su primer gol en la liga con el Barça.

El Alavés descontó a los 84 minutos por medio de Mariano Díaz, que definió de derecha desde el centro del área al palo izquierdo.

Las figuras y los números