Inter Miami recibe a Cincinnati con Messi y Suárez como titulares
Publicado el 28/10/2026 a las 19:44
Bajada: El equipo de Lionel Messi regresa a casa este miércoles 28 de octubre para enfrentar a FC Cincinnati. Con 55 puntos y en tercer lugar de la Conferencia Este, Miami busca mantenerse entre los protagonistas de la MLS.
Lo esencial
- Inter Miami: 3.º en el Este, con 55 puntos en 31 partidos.
- FC Cincinnati: 8.º, con 42 puntos en 31 partidos.
- Cuándo: Miércoles 28 de octubre, 7:30 p.m. (hora de Miami).
- Dónde: Nu Stadium, Miami.
- Transmisión: Apple TV.
Por qué importa
Inter Miami vuelve a su estadio después de dos partidos consecutivos como visitante y necesita sumar puntos para mantenerse entre los primeros puestos de la Conferencia Este.
Según la tabla proporcionada, Miami está empatado con New England en 55 puntos, aunque ocupa el tercer lugar. Nashville lidera cómodamente con 70 puntos. Una victoria permitiría al equipo de Messi alcanzar los 58 puntos y seguir presionando por el segundo puesto.
Cincinnati, por su parte, llega en octava posición con 42 puntos, empatado con Orlando City, pero detrás por diferencia de goles. Para los visitantes, sumar puntos también resulta importante en la lucha por mejorar su posición de cara a la postemporada.
Messi, Suárez y De Paul lideran el once de Miami
El entrenador Cristian González apuesta por una formación 4-3-3, con Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame en el ataque. Rodrigo De Paul, David Ayala y Matías Galarza conforman el mediocampo.
Alineación titular de Inter Miami:
- Portero: Dayne St. Clair (97).
- Defensas: Gonzalo Luján (2), Casemiro (5), Micael (16), Sergio Reguilón (3).
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul (7), David Ayala (22), Matías Galarza (80).
- Delanteros: Lionel Messi (10, capitán), Luis Suárez (9), Germán Berterame (19).
Cincinnati apuesta por Evander y Denkey
El equipo dirigido por Pat Noonan presenta una formación 3-5-2, con Evander como capitán y principal figura creativa del mediocampo, mientras Kevin Denkey y Kenji Mboma Dem lideran el ataque.
Alineación titular de FC Cincinnati:
- Portero: Roman Celentano (18).
- Defensas: Nick Hagglund (4), Samuel Gidi (11), Teenage Hadebe (15).
- Mediocampistas: David Douděra (23), Obinna Nwobodo (5), Evander (10, capitán), Gerardo Valenzuela (22), Bryan Ramírez (29).
- Delanteros: Kevin Denkey (9), Kenji Mboma Dem (17).
La clave del partido
Miami llega con una ofensiva que ha marcado 73 goles en 31 encuentros, pero también ha recibido 53. Cincinnati suma 64 goles a favor y 71 en contra, una cifra que revela sus dificultades defensivas.
Con Messi y Suárez desde el inicio, Miami tiene una oportunidad para explotar esas debilidades. Sin embargo, deberá prestar atención a Evander y a las transiciones ofensivas de Cincinnati.
La pregunta de esta noche: ¿Podrá Miami aprovechar su poder ofensivo y la ventaja de jugar en casa para acercarse al segundo lugar de la Conferencia Este?
Fuentes: Inter Miami CF Communications Department, alineaciones oficiales del 28 de octubre de 2026; tabla de posiciones de la Conferencia Este proporcionada para esta cobertura.
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