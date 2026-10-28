Inter Miami recibe a Cincinnati con Messi y Suárez como titulares

Bajada: El equipo de Lionel Messi regresa a casa este miércoles 28 de octubre para enfrentar a FC Cincinnati. Con 55 puntos y en tercer lugar de la Conferencia Este, Miami busca mantenerse entre los protagonistas de la MLS.

Lo esencial

Inter Miami: 3.º en el Este, con 55 puntos en 31 partidos.

3.º en el Este, con 55 puntos en 31 partidos. FC Cincinnati: 8.º, con 42 puntos en 31 partidos.

8.º, con 42 puntos en 31 partidos. Cuándo: Miércoles 28 de octubre, 7:30 p.m. (hora de Miami).

Miércoles 28 de octubre, 7:30 p.m. (hora de Miami). Dónde: Nu Stadium, Miami.

Nu Stadium, Miami. Transmisión: Apple TV.

Por qué importa

Inter Miami vuelve a su estadio después de dos partidos consecutivos como visitante y necesita sumar puntos para mantenerse entre los primeros puestos de la Conferencia Este.

Según la tabla proporcionada, Miami está empatado con New England en 55 puntos, aunque ocupa el tercer lugar. Nashville lidera cómodamente con 70 puntos. Una victoria permitiría al equipo de Messi alcanzar los 58 puntos y seguir presionando por el segundo puesto.

Cincinnati, por su parte, llega en octava posición con 42 puntos, empatado con Orlando City, pero detrás por diferencia de goles. Para los visitantes, sumar puntos también resulta importante en la lucha por mejorar su posición de cara a la postemporada.

Messi, Suárez y De Paul lideran el once de Miami

El entrenador Cristian González apuesta por una formación 4-3-3, con Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame en el ataque. Rodrigo De Paul, David Ayala y Matías Galarza conforman el mediocampo.

Alineación titular de Inter Miami: