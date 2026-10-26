Este resumen de la MLS de la jornada del sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026 empieza con la derrota del Inter Miami: cayó 2-0 en casa de los New York Red Bulls, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Un autogol de Casemiro en el minuto 7 puso arriba a los locales, y Emil Forsberg selló el marcador en el primer minuto del tiempo añadido. El Inter Miami llegaba de ganar sus tres partidos anteriores del mes por 9-1 en conjunto.

Forsberg entró al campo en el minuto 85 y marcó con un remate de derecha desde el centro del área, tras asistencia de Cameron Harper. Ronald Donkor también dio una asistencia en esa jugada y llegó a diez en la temporada, su mejor marca personal. Ethan Horvath atajó dos disparos y sumó su quinta portería en cero en 31 titularidades en la liga. Del otro lado, Dayne St. Clair detuvo cinco remates. Lionel Messi ingresó en el minuto 56 por Riquelme Fillipi. Antes de la jornada llevaba 25 goles, cinco más que cualquier otro jugador, y 15 asistencias, empatado en el liderato con Son Heung-min, de LAFC. Rodrigo De Paul lideró al Inter Miami con 88 pases precisos y Casemiro con 16 intervenciones defensivas.

Los partidos destacados

Nashville SC 2-0 en Montreal. Nashville, líder del Este, ganó en el Stade Saputo y llegó a 70 puntos. Con ello se aseguró el Supporters' Shield de 2026, y la AP indica que le faltan cuatro puntos para igualar el récord de la liga, que pertenece al Inter Miami de 2025. Sam Surridge abrió el marcador en el minuto 51 y el segundo gol llegó en el 76. Nashville suma siete partidos seguidos sin perder, y su portero Brian Schwake lidera la liga con 14 porterías en cero. Samsy Keita, de 17 años, debutó en la MLS con Montréal y se convirtió en el jugador más joven en iniciar un partido en la historia del club.

New England 2-1 en Philadelphia. Dor Turgeman abrió la cuenta en el minuto 45+3 tras un tiro de esquina con asistencia de Peyton Miller. Carles Gil amplió la ventaja de penalti en el 90+1, y Neil Pierre descontó de cabeza en el 90+12, tras un centro de Kai Wagner. Matt Turner hizo siete atajadas por los visitantes. Milan Iloski lanzó siete disparos por la Union.

Chicago Fire 3-2 en Atlanta. Tomás Jacob adelantó a Atlanta United en el minuto 4, pero Chicago respondió con goles de Anton Salétros (30), Anzor Mekvabishvili (51) y Philip Zinckernagel (60). Breel Embolo recortó de cabeza en el 67, aunque no alcanzó para el empate.

Columbus 4-2 a Toronto. Gonzalo Tapia (16), Malte Amundsen (21 y 48) y Brooks Lennon (59) pusieron el 4-0. Dylan Chambost dio tres asistencias, y Amundsen consiguió su primer partido con dos goles en la MLS. Sékou Bangoura vio su segunda tarjeta amarilla en el minuto 70 y Columbus jugó con un hombre menos el resto del partido. Dániel Sallói (69) y Josh Sargent (81) descontaron para Toronto FC.

FC Dallas 3-0 a San Jose. Los tres goles llegaron a partir del minuto 82: Petar Musa marcó en el 82 y de penalti en el 88, y Santiago Moreno cerró la cuenta en el 90+4.

Colorado 1-0 al Vancouver Whitecaps. Morgan Whittaker anotó de cabeza en el minuto 81 y dio la victoria a los Rapids. Yohei Takaoka hizo seis atajadas por Vancouver, que sigue como líder del Oeste.

LAFC 2-2 LA Galaxy. En el clásico de Los Ángeles del domingo 25, en el BMO Stadium, Joseph Paintsil adelantó al Galaxy con goles en los minutos 34 y 51. Denis Bouanga (53) y Leo Walta (62) empataron para LAFC. En los segundos finales, un gol de Bouanga fue anulado por fuera de juego. LAFC aseguró su lugar en la postemporada, la octava vez en sus nueve temporadas. El Galaxy, que no contó con Marco Reus por enfermedad ni con Hirving Lozano por una lesión muscular, aparece en el noveno puesto del Oeste.