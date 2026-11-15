Uruguay vence 2-1 a Argentina; Colombia, Ecuador y Perú también ganan
Publicado el 14/11/2026 a las 23:06
La jornada de amistosos internacionales de este viernes 13 de noviembre dejó un resultado destacado en Buenos Aires: Uruguay derrotó 2-1 a Argentina en La Bombonera, en el primer partido de la Albiceleste desde el retiro internacional de Lionel Messi, a principios de octubre. Colombia (1-0 a Chile), Ecuador (2-0 a Costa Rica) y Perú (2-0 a Bolivia) también se llevaron la victoria.
Uruguay gana el clásico rioplatense en La Bombonera
El partido, que comenzó a las 6:00 p. m. ET en el estadio Alberto José Armando, se decidió en la segunda mitad. Uruguay se puso al frente en el minuto 48 con un autogol de Leonardo Balerdi y amplió la ventaja en el 53, cuando Maxi Araújo definió desde la izquierda del área chica, a la esquina inferior derecha, tras un centro de Giorgian de Arrascaeta después de un tiro de esquina.
Argentina descontó en el minuto 73. Julián Álvarez remató de derecha desde el centro del área, al palo derecho, con asistencia de Gianluca Prestianni. Álvarez fue el jugador con más disparos de su equipo, con cuatro.
- Argentina: Enzo Fernández lideró en pases precisos (128), Balerdi sumó 10 intervenciones defensivas y Gerónimo Rulli hizo dos atajadas.
- Uruguay: Cristopher Fiermarin tuvo cinco atajadas, y Ronald Araujo sumó dos disparos y nueve intervenciones defensivas.
Argentina mantuvo su posesión pulida, pero le faltó chispa en el último tercio del campo. Ni Nicolás Paz ni Thiago Almada lograron llenar ese vacío. Scaloni, quien extendió su contrato hasta 2030 a comienzos de esta semana, no asignó el dorsal 10 a ningún jugador, porque aún no elige un sucesor y no es obligatorio. El estadio no se llenó por completo, algo poco habitual, y la mayoría de los aficionados lució la camiseta albiceleste con el 10 de Messi.
Colombia supera a Chile con un autogol
En el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia ganó 1-0 a Chile. El único gol llegó en el minuto 35, en contra de Guillermo Maripán. Luis Suárez fue el jugador con más disparos del local, con tres. Davinson Sánchez sumó 16 intervenciones defensivas y Jhon Lucumí completó 57 pases precisos.
Por Chile, el arquero Lawrence Vigouroux hizo dos atajadas, Jonathan Villagra sumó 13 intervenciones defensivas y Vicente Pizarro completó 37 pases precisos. Gonzalo Tapia realizó el único disparo que registró el equipo visitante entre los jugadores destacados.
Ecuador se impone con expulsión y penal
En el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador venció 2-0 a Costa Rica. Jordy Caicedo abrió el marcador en el minuto 22 con un remate de zurda desde la izquierda del área, tras un pase filtrado de Piero Hincapié. En el 68, Diego Mesén vio la tarjeta roja y Costa Rica quedó con diez jugadores. En el 83, Moisés Caicedo convirtió un penal con disparo de derecha a la esquina inferior izquierda.
- Ecuador: Keny Arroyo lanzó seis disparos, Pedro Vite completó 49 pases precisos, Willian Pacho sumó 12 intervenciones defensivas y Hernán Galíndez hizo dos atajadas.
- Costa Rica: Patrick Sequeira tuvo cinco atajadas y Juan Pablo Vargas, 10 intervenciones defensivas.
Perú gana a Bolivia en Lima
En el Estadio Alejandro Villanueva, Perú superó 2-0 a Bolivia. Gianluca Lapadula abrió el marcador de penal en el minuto 13, con un disparo de zurda al ángulo superior izquierdo. Maxloren Castro puso el 2-0 en el 87, con un remate de derecha desde fuera del área, a la esquina inferior derecha, tras una asistencia de Jesús Pretell.
Lapadula lanzó cuatro disparos, Erick Noriega completó 46 pases precisos y sumó 13 intervenciones defensivas, y Pedro Gallese hizo cuatro atajadas. Por Bolivia, Miguel Terceros disparó cinco veces, Efraín Morales completó 72 pases precisos y Carlos Lampe hizo dos atajadas.
Lo que viene
Argentina buscará la recuperación ante Costa Rica en Córdoba el martes 17 de noviembre. Ese mismo día, Uruguay recibirá en casa a República Dominicana.