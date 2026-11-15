La jornada de amistosos internacionales de este viernes 13 de noviembre dejó un resultado destacado en Buenos Aires: Uruguay derrotó 2-1 a Argentina en La Bombonera, en el primer partido de la Albiceleste desde el retiro internacional de Lionel Messi, a principios de octubre. Colombia (1-0 a Chile), Ecuador (2-0 a Costa Rica) y Perú (2-0 a Bolivia) también se llevaron la victoria.

Uruguay gana el clásico rioplatense en La Bombonera

El partido, que comenzó a las 6:00 p. m. ET en el estadio Alberto José Armando, se decidió en la segunda mitad. Uruguay se puso al frente en el minuto 48 con un autogol de Leonardo Balerdi y amplió la ventaja en el 53, cuando Maxi Araújo definió desde la izquierda del área chica, a la esquina inferior derecha, tras un centro de Giorgian de Arrascaeta después de un tiro de esquina.

Argentina descontó en el minuto 73. Julián Álvarez remató de derecha desde el centro del área, al palo derecho, con asistencia de Gianluca Prestianni. Álvarez fue el jugador con más disparos de su equipo, con cuatro.

Argentina: Enzo Fernández lideró en pases precisos (128), Balerdi sumó 10 intervenciones defensivas y Gerónimo Rulli hizo dos atajadas.

Enzo Fernández lideró en pases precisos (128), Balerdi sumó 10 intervenciones defensivas y Gerónimo Rulli hizo dos atajadas. Uruguay: Cristopher Fiermarin tuvo cinco atajadas, y Ronald Araujo sumó dos disparos y nueve intervenciones defensivas.

Argentina mantuvo su posesión pulida, pero le faltó chispa en el último tercio del campo. Ni Nicolás Paz ni Thiago Almada lograron llenar ese vacío. Scaloni, quien extendió su contrato hasta 2030 a comienzos de esta semana, no asignó el dorsal 10 a ningún jugador, porque aún no elige un sucesor y no es obligatorio. El estadio no se llenó por completo, algo poco habitual, y la mayoría de los aficionados lució la camiseta albiceleste con el 10 de Messi.

Colombia supera a Chile con un autogol

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia ganó 1-0 a Chile. El único gol llegó en el minuto 35, en contra de Guillermo Maripán. Luis Suárez fue el jugador con más disparos del local, con tres. Davinson Sánchez sumó 16 intervenciones defensivas y Jhon Lucumí completó 57 pases precisos.

Por Chile, el arquero Lawrence Vigouroux hizo dos atajadas, Jonathan Villagra sumó 13 intervenciones defensivas y Vicente Pizarro completó 37 pases precisos. Gonzalo Tapia realizó el único disparo que registró el equipo visitante entre los jugadores destacados.

Ecuador se impone con expulsión y penal