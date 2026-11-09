Nashville SC cerró la temporada regular de la MLS con broche de oro. Ganó 2-0 en casa del FC Cincinnati el sábado 7 de noviembre y terminó con 77 puntos, un nuevo récord de puntos en una temporada de la MLS. Superó los 74 que el Inter Miami había sumado en 2024, según AP.

El partido se jugó a las 4:00 p. m. ET en el TQL Stadium y tuvo un solo protagonista: Sam Surridge. El delantero marcó en el minuto 61, con asistencia de Andy Nájar, y volvió a anotar en el 86, tras un pase de Patrick Yazbek en un contragolpe. Los dos goles fueron con la derecha, desde el centro del área y al palo izquierdo. Surridge fue además el jugador de Nashville con más remates, cinco.

¿Y Cincinnati? Roman Celentano tuvo tres atajadas y Evander lo intentó cuatro veces, pero no hubo manera. Del otro lado, Brian Schwake respondió con cinco atajadas para mantener la portería en cero.

Inter Miami lo tenía todo y terminó empatando

Aquí viene lo bueno. El Inter Miami ganaba 3-0 al descanso en el Nu Stadium y acabó empatando 3-3 con el Charlotte FC. ¿Cómo se tira a la basura una ventaja así?

Minuto 14: Ian Fray abrió el marcador tras un tiro de esquina.

Ian Fray abrió el marcador tras un tiro de esquina. Minuto 33: Luis Suárez empujó el balón desde muy cerca, tras un cabezazo de Germán Berterame.

Luis Suárez empujó el balón desde muy cerca, tras un cabezazo de Germán Berterame. Minuto 42: Rodrigo De Paul hizo el 3-0 con un disparo desde fuera del área.

Pero en el segundo tiempo todo cambió. Liel Abada marcó en los minutos 50 y 55 y metió a Charlotte en el partido. Ya en el 90, Rodolfo Aloko empató al aprovechar el rebote después de que Tyger Smalls pegara en el poste.

Según AP, la última vez que Miami dejó escapar una ventaja de 3-0 en su estadio fue el 2 de mayo, cuando el Orlando City remontó y ganó 4-3.

Lionel Messi no marcó, aunque lo intentó cuatro veces. Terminó la temporada con 26 goles y, según AP, todo apunta a que será el primer jugador en la historia de la MLS que gane dos Botas de Oro seguidas. Casemiro fue el motor del equipo, con 95 pases precisos y 10 intervenciones defensivas.

Con este resultado, Miami terminó segundo del Este con 60 puntos, después de que el tercero, New England, perdiera 1-0 en Orlando. Abrirá en casa su serie de primera ronda al mejor de tres como segundo sembrado del Este. Charlotte es el quinto sembrado.