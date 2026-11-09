Nashville SC rompe el récord de puntos de la MLS y Miami empata 3-3 con Charlotte
Publicado el 09/11/2026 a las 06:15
Nashville SC cerró la temporada regular de la MLS con broche de oro. Ganó 2-0 en casa del FC Cincinnati el sábado 7 de noviembre y terminó con 77 puntos, un nuevo récord de puntos en una temporada de la MLS. Superó los 74 que el Inter Miami había sumado en 2024, según AP.
El partido se jugó a las 4:00 p. m. ET en el TQL Stadium y tuvo un solo protagonista: Sam Surridge. El delantero marcó en el minuto 61, con asistencia de Andy Nájar, y volvió a anotar en el 86, tras un pase de Patrick Yazbek en un contragolpe. Los dos goles fueron con la derecha, desde el centro del área y al palo izquierdo. Surridge fue además el jugador de Nashville con más remates, cinco.
¿Y Cincinnati? Roman Celentano tuvo tres atajadas y Evander lo intentó cuatro veces, pero no hubo manera. Del otro lado, Brian Schwake respondió con cinco atajadas para mantener la portería en cero.
Inter Miami lo tenía todo y terminó empatando
Aquí viene lo bueno. El Inter Miami ganaba 3-0 al descanso en el Nu Stadium y acabó empatando 3-3 con el Charlotte FC. ¿Cómo se tira a la basura una ventaja así?
- Minuto 14: Ian Fray abrió el marcador tras un tiro de esquina.
- Minuto 33: Luis Suárez empujó el balón desde muy cerca, tras un cabezazo de Germán Berterame.
- Minuto 42: Rodrigo De Paul hizo el 3-0 con un disparo desde fuera del área.
Pero en el segundo tiempo todo cambió. Liel Abada marcó en los minutos 50 y 55 y metió a Charlotte en el partido. Ya en el 90, Rodolfo Aloko empató al aprovechar el rebote después de que Tyger Smalls pegara en el poste.
Según AP, la última vez que Miami dejó escapar una ventaja de 3-0 en su estadio fue el 2 de mayo, cuando el Orlando City remontó y ganó 4-3.
Lionel Messi no marcó, aunque lo intentó cuatro veces. Terminó la temporada con 26 goles y, según AP, todo apunta a que será el primer jugador en la historia de la MLS que gane dos Botas de Oro seguidas. Casemiro fue el motor del equipo, con 95 pases precisos y 10 intervenciones defensivas.
Con este resultado, Miami terminó segundo del Este con 60 puntos, después de que el tercero, New England, perdiera 1-0 en Orlando. Abrirá en casa su serie de primera ronda al mejor de tres como segundo sembrado del Este. Charlotte es el quinto sembrado.
Lo que pasó en los demás partidos
La jornada tuvo más historias. Te las cuento rápido.
Philadelphia Union 4-1 Toronto FC. Los hermanos Cavan y Quinn Sullivan se lucieron. Cavan marcó dos goles (minutos 28 y 58) y Quinn convirtió un penal en el 41, además de dar dos asistencias, según AP. Bruno Damiani puso el 4-1 de penal en el 73. Josh Sargent había descontado de cabeza en el tiempo añadido del primer tiempo. Según AP, es la tercera pareja de hermanos en la historia de la MLS que anota para el mismo club en el mismo partido, después de Gonzalo y Federico Higuaín y de Diego y Yimmi Chara. Philadelphia terminó sexto del Este con 50 puntos y se aseguró un lugar en la serie al mejor de tres. Su rival será el New England, tercer sembrado. El capitán Alejandro Bedoya entró al final en su último partido de temporada regular en la MLS. Para Toronto, la temporada terminó.
FC Dallas 3-1 Colorado Rapids. Colorado se adelantó con un gol de Morgan Whittaker en el minuto 47, su cuarto partido seguido anotando. Pero Dallas lo dio vuelta: Joaquín Valiente empató en el 75, Kaick hizo el 2-1 en el 88 y Santiago Moreno cerró la cuenta en el 90+2. Colorado, que con una victoria habría asegurado su pase, quedó eliminado, aunque Nico Hansen tuvo siete atajadas. Dallas es segundo sembrado del Oeste y recibirá al Portland, séptimo, en el primer partido de la serie.
CF Montréal 0-2 Vancouver Whitecaps. Cheikh Sabaly marcó en el minuto 50 y Mihail Gherasimencov sentenció en el 83. Los Whitecaps terminaron primeros del Oeste con 64 puntos.
Chicago Fire 3-4 Columbus Crew. Un partidazo. Robert Lewandowski anotó dos penales para Chicago (minutos 8 y 22), pero Gonzalo Tapia, Anass Zaroury y Brais Méndez, este último en el 90+3, le dieron la victoria al Crew. Maren Haile-Selassie había marcado el 3-2 en el tiempo añadido del primer tiempo.
Seattle Sounders 2-1 LAFC. Albert Rusnák marcó en el primer minuto con asistencia de Cristian Roldan, y Sebastian Gomez amplió la ventaja en el 31. Eddie Segura descontó de cabeza en el 81, pero no alcanzó. Andy Thomas tuvo siete atajadas en el Lumen Field, con 40.171 aficionados en las gradas.
Cómo terminó la tabla
Todos los equipos jugaron 34 partidos. Así quedaron los primeros puestos, según ESPN:
Conferencia Este
- 1. Nashville SC: 77 puntos
- 2. Inter Miami: 60
- 3. New England: 58
- 4. Chicago Fire: 55
- 5. Charlotte: 54
- 6. Philadelphia: 50
Conferencia Oeste
- 1. Vancouver Whitecaps: 64 puntos
- 2. FC Dallas: 58
- 3. St. Louis CITY: 54
- 4. San Jose: 52
- 5. Houston Dynamo: 51
- 6. LAFC: 47
- 7. Portland: 46
La fase final de la MLS empieza el 20 de noviembre, según AP.
¿Seguimos con la próxima jornada?
Ahora empieza lo más emocionante. Quédate con nosotros en MundoNow para seguir cada partido de la fase final. Si te perdiste algo, repasa la jornada anterior de la MLS y la previa del fin de semana.
Todos los resultados
- CF Montréal 0-2 Vancouver Whitecaps
- Chicago Fire 3-4 Columbus Crew
- D.C. United 0-1 NYCFC
- FC Cincinnati 0-2 Nashville SC
- Inter Miami 3-3 Charlotte FC
- Orlando City 1-0 New England
- Philadelphia Union 4-1 Toronto FC
- Red Bull New York 3-0 Atlanta United
- Austin FC 0-2 Portland Timbers
- FC Dallas 3-1 Colorado Rapids
- Houston Dynamo 0-1 St. Louis CITY
- Minnesota United 3-1 San Jose
- Real Salt Lake 2-1 LA Galaxy
- San Diego FC 0-1 Sporting Kansas City
- Seattle Sounders 2-1 LAFC
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)