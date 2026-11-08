Forest vence al City por 3-1 en el City Ground y es el resultado más llamativo del sábado 7 de noviembre en la Premier League. Liam Delap anotó dos goles y dio al Nottingham Forest su primera victoria como local en la temporada. Ese mismo día, Leeds United derrotó 1-0 al Tottenham Hotspur y Arsenal superó 1-0 al Hull City.

Forest sorprende al Manchester City

Ante 30,762 aficionados, el Forest se adelantó a los 6 minutos con un gol de Jair Cunha, que definió con la zurda desde el centro del área. A los 18 llegó el segundo: Delap remató de derecha al centro alto del arco tras un contragolpe y un pase de Xaver Schlager.

El Manchester City descontó a los 52 minutos con un disparo de zurda de Rayan Cherki al ángulo superior izquierdo. Sin embargo, a los 73 el Forest cerró el marcador: Morgan Gibbs-White asistió a Delap, que sentenció con la zurda al ángulo superior derecho tras otro contragolpe.

Delap: doblete y asistencia de Schlager y Gibbs-White en sus goles.

doblete y asistencia de Schlager y Gibbs-White en sus goles. Jair Cunha: abrió el marcador y sumó 3 remates.

abrió el marcador y sumó 3 remates. Murillo: 9 intervenciones defensivas y 17 pases precisos.

9 intervenciones defensivas y 17 pases precisos. Erling Haaland: 4 remates por el City, sin gol.

Con este resultado, el Forest quedó con récord de 2-3-5 y cortó una racha de cinco partidos sin ganar. El City, con 7-0-3, sumó su tercera derrota consecutiva en la liga.

Okafor rescata a Leeds desde la banca

En Elland Road, ante 36,924 espectadores, Leeds United rompió el empate a los 79 minutos. Noah Okafor, que había ingresado dos minutos antes, remató de derecha desde el centro del área al ángulo inferior izquierdo. Fue el único gol de un partido con pocas ocasiones claras.

El portero James Trafford tuvo 4 atajadas y mantuvo la valla en cero. Del lado del Tottenham, Antonín Kinsky sacó 2 y desvió por encima del travesaño una volea de Sean Longstaff. Ethan Ampadu lideró a Leeds con 3 remates, y Omar Marmoush encabezó al Tottenham con 2.

Leeds llegó a 3-5-2 y cortó una racha de cinco partidos sin ganar en la Premier League. El Tottenham, que había ganado sus tres partidos anteriores, perdió por primera vez en cinco jornadas y quedó con récord de 3-3-4.