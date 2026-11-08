El partido Real Madrid Valencia terminó con una victoria clara de los visitantes: 3-0 en el estadio de Mestalla, en Manises, el sábado 7 de noviembre de 2026. Con este resultado, el conjunto de Jose Mourinho llegó a su octava victoria consecutiva y quedó igualado en puntos con el Barcelona. Arda Güler fue la figura al marcar y asistir. El Valencia, penúltimo de la clasificación, terminó el encuentro con diez hombres.

Valverde y Güler encarrilan el partido antes del descanso

El juego, que comenzó a las 3:00 p. m. ET ante 47,914 espectadores, tuvo primero aproximaciones de ambos lados. Ibrahima Konaté estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo tras un saque de esquina, y en el otro área Thibaut Courtois tuvo que detener un remate de Aaron Mayol.

Poco después, Kylian Mbappé forzó una falta y Pablo Maffeo vio la tarjeta amarilla por la entrada. Mbappé ejecutó el tiro libre contra la barrera, pero Federico Valverde controló el balón y soltó un disparo de derecha desde fuera del área, a unos 22 yardas, que entró por la esquina inferior izquierda. Fue el 1-0 al minuto 28.

Ocho minutos más tarde llegó el segundo. Jude Bellingham entró al área y envió un centro que se desvió; Güler lo aprovechó y definió de primera, de derecha, a la esquina superior derecha. Era su cuarto gol de la temporada y el tercero en cinco partidos.

Antes del descanso, Yan Diomande envió un remate desviado para el Valencia. Al terminar la primera parte hubo un cruce entre los jugadores de ambos equipos, y el técnico valencianista, Javier Aguirre, introdujo a Luis Rioja en el entretiempo.

Mbappé sentencia y Gayà es expulsado

En la segunda mitad el Real Madrid siguió dominando, aunque el tercer gol tardó en llegar. Stole Dimitrievski tuvo que intervenir para frenar a Mbappé, y Aguirre hizo más cambios para intentar darle una reacción a su equipo.

Fue Mbappé quien cerró el marcador al minuto 75. Güler corrió tras un balón largo y asistió con un pase filtrado, y el francés definió desde el lado derecho del área chica tras superar a Dimitrievski.

La noche se complicó todavía más para el Valencia: al minuto 79, José Gayà recibió la tarjeta roja y el equipo local jugó los minutos finales con diez hombres.