Real Madrid vence 3-0 al Valencia y alcanza al Barcelona en puntos
Publicado el 07/11/2026 a las 23:06
El partido Real Madrid Valencia terminó con una victoria clara de los visitantes: 3-0 en el estadio de Mestalla, en Manises, el sábado 7 de noviembre de 2026. Con este resultado, el conjunto de Jose Mourinho llegó a su octava victoria consecutiva y quedó igualado en puntos con el Barcelona. Arda Güler fue la figura al marcar y asistir. El Valencia, penúltimo de la clasificación, terminó el encuentro con diez hombres.
Valverde y Güler encarrilan el partido antes del descanso
El juego, que comenzó a las 3:00 p. m. ET ante 47,914 espectadores, tuvo primero aproximaciones de ambos lados. Ibrahima Konaté estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo tras un saque de esquina, y en el otro área Thibaut Courtois tuvo que detener un remate de Aaron Mayol.
Poco después, Kylian Mbappé forzó una falta y Pablo Maffeo vio la tarjeta amarilla por la entrada. Mbappé ejecutó el tiro libre contra la barrera, pero Federico Valverde controló el balón y soltó un disparo de derecha desde fuera del área, a unos 22 yardas, que entró por la esquina inferior izquierda. Fue el 1-0 al minuto 28.
Ocho minutos más tarde llegó el segundo. Jude Bellingham entró al área y envió un centro que se desvió; Güler lo aprovechó y definió de primera, de derecha, a la esquina superior derecha. Era su cuarto gol de la temporada y el tercero en cinco partidos.
Antes del descanso, Yan Diomande envió un remate desviado para el Valencia. Al terminar la primera parte hubo un cruce entre los jugadores de ambos equipos, y el técnico valencianista, Javier Aguirre, introdujo a Luis Rioja en el entretiempo.
Mbappé sentencia y Gayà es expulsado
En la segunda mitad el Real Madrid siguió dominando, aunque el tercer gol tardó en llegar. Stole Dimitrievski tuvo que intervenir para frenar a Mbappé, y Aguirre hizo más cambios para intentar darle una reacción a su equipo.
Fue Mbappé quien cerró el marcador al minuto 75. Güler corrió tras un balón largo y asistió con un pase filtrado, y el francés definió desde el lado derecho del área chica tras superar a Dimitrievski.
La noche se complicó todavía más para el Valencia: al minuto 79, José Gayà recibió la tarjeta roja y el equipo local jugó los minutos finales con diez hombres.
Decisiones de Mourinho y cifras del partido
Mourinho hizo rotaciones respecto al triunfo entre semana en Atenas ante el AEK. Colocó al capitán Valverde como lateral derecho y dejó a Trent Alexander-Arnold en el banco. Además, Vinícius Júnior no estuvo disponible por cumplir el último partido de su sanción de cuatro encuentros, y Güler ocupó su lugar en el once inicial.
- Kylian Mbappé fue el jugador con más remates del Real Madrid: seis.
- Dean Huijsen lideró al equipo con 79 pases precisos y 10 intervenciones defensivas.
- Thibaut Courtois hizo dos paradas.
- Stole Dimitrievski tuvo ocho paradas para el Valencia.
- Pepelu sumó 30 pases precisos y 10 intervenciones defensivas para los locales.
- Aaron Mayol registró el único remate que figura como líder del Valencia: uno.
Lo que deja el resultado en la tabla
Tras la victoria, el Real Madrid quedó con un balance de 10 victorias, ningún empate y 2 derrotas. Además, Valverde sumó su segundo gol consecutivo, después de marcar entre semana el ttanto de la victoria de larga distancia en la Champions League ante el AEK.
El Valencia, en cambio, se quedó con 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas, y sigue en la parte baja de la clasificación.