El Inter Miami remontó y ganó 2-1 al New England Revolution el domingo 1 de noviembre en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y se colocó segundo del Este. El partido comenzó a las 7:00 p.m. ET y se jugó ante 54,112 espectadores. Con 59 puntos (16 victorias, 11 empates y 6 derrotas), Miami adelantó por un punto al New England, que suma 58 (18 victorias, 4 empates y 11 derrotas).

Dániel Gazdag abrió el marcador en el minuto 53 con un disparo de derecha tras un pase de Ilay Feingold. Germán Berterame igualó en el 69 con un cabezazo, tras un pase de cabeza de Lionel Messi. Y en el 83, Messi definió con la izquierda desde el centro del área, con asistencia de Telasco Segovia, para el 2-1 definitivo.

Fue el gol 26 de Messi en la liga, la mayor cantidad del torneo. Además, suma 16 asistencias y 42 participaciones de gol, nueve más que cualquier otro jugador. Berterame llegó a 10 goles y 10 asistencias en su primera temporada en la MLS, y Segovia alcanzó su récord personal de 12 asistencias. Fue la décima victoria de Miami como visitante este año, tres más que cualquier otro equipo, y le aseguró un lugar en la Concacaf Champions Cup del próximo año. Matt Turner atajó tres disparos por el New England, que vio cortada una racha de cuatro victorias seguidas.

Partidos destacados de la jornada

Nashville SC 3-2 Red Bull New York. El líder del Este llegó a 74 puntos con una remontada en el GEODIS Park. Los visitantes ganaban 2-0 con goles de Julian Hall (34') y Rafael Mosquera (40'), después de que Brian Schwake detuviera un penal de Cade Cowell en el minuto 19. Nashville empató con dos autogoles de jugadores de los Red Bulls, Tim Parker (45') y Julián Bazán (78'). En el 90+1, Sam Surridge, autor de siete disparos, ganó el partido con un cabezazo tras un centro de Cristian Espinoza.

Vancouver Whitecaps 5-1 Seattle Sounders. El líder del Oeste, con 61 puntos, goleó en el BC Place. Brian White marcó en el minuto 1 y de nuevo en el 53; Ryan Gauld hizo el 2-0 en el 9 y asistió a Mathías Laborda en el 3-0 del 43. Jordan Morris descontó en el 62 para Seattle, pero Aleksa Cvetkovic puso el 5-1 en el 70. Yohei Takaoka atajó cuatro disparos.

LAFC 1-3 Minnesota United. Joaquín Pereyra anotó dos goles (29' y 81') y Cherrion Valerius marcó en el 34, con pase de cabeza de Kelvin Yeboah. Sergio Vasquez descontó con una volea en el 89. Drake Callender hizo seis atajadas.

Colorado Rapids 2-4 Chicago Fire. Chicago se recuperó tras ir abajo por un gol de Morgan Whittaker (22'). Jonathan Bamba marcó en el 41 y el 56, Paxten Aaronson igualó 2-2 en el 58, y Robert Lewandowski (74') y Puso Dithejane (88') cerraron el triunfo. Lewandowski asistió además en el cuarto gol.

LA Galaxy 4-1 Austin FC. Marco Reus dio tres asistencias, en los goles de Hirving Lozano (38'), Robert Taylor (48') y Sergi Roberto (66'). João Klauss había abierto el marcador en el minuto 10 y Ervin Torres descontó para Austin en el 54. Zan Kolmanic vio la tarjeta roja en el 90+5.

Charlotte FC 4-0 Orlando City. Henry Kessler abrió con un cabezazo en el minuto 6 y Allan Saint-Maximin amplió en el 49. Maxime Crépeau le detuvo un penal a Saint-Maximin en el 84, y en ese mismo minuto Abdoulaye Doucouré marcó el tercero. Saint-Maximin fue expulsado en el 89 y Rodolfo Aloko puso el 4-0 con una volea en el 90+4.