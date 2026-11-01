El AC Milan ganó 3-1 al Inter el sábado 31 de octubre en San Siro, en el derbi de Milán (Derby della Madonnina) de la Serie A, y puso fin a la racha de nueve partidos sin perder que el equipo nerazzurro traía en el torneo. El estadounidense Christian Pulisic abrió el marcador en el minuto 4, y el belga Diego Moreira fue la figura con un gol y dos asistencias.

Un arranque fulminante del Milan

El partido empezó con un golpe temprano. En el minuto 4, Moreira controló el balón con calma por la banda derecha y mandó un centro que Pulisic envió de cabeza a la esquina inferior izquierda, tras un remate desde el centro del área.

La ventaja se amplió en el minuto 10. Moreira ideó un tiro de esquina que encontró a Adrien Rabiot en el centro del área, y el mediocampista definió con la pierna izquierda a la esquina inferior derecha. La jugada tomó por sorpresa al arquero del Inter, Josep Martínez.

Bastoni descuenta, pero Moreira responde

El Inter reaccionó poco después. En el minuto 22, Hakan Çalhanoglu cobró un tiro de esquina, Manuel Akanji prolongó el balón y Alessandro Bastoni, de cabeza y desde muy cerca, puso el 2-1.

Tras ese gol, el impulso pasó al lado visitante, pero Mike Maignan evitó que el marcador se igualara. El arquero francés desvió por encima del travesaño un remate de Çalhanoglu, atajó con rapidez un cabezazo de Marcus Thuram tras un tiro de esquina y negó el gol a Djed Spence a quemarropa con una reacción veloz.

Antes del descanso llegó el golpe definitivo. En el minuto 43, Moreira cobró un tiro libre con la pierna izquierda, elevó el balón por encima de la barrera y lo colocó en el ángulo superior derecho, sin opción para Martínez. Según el reporte, hubo dudas sobre si lo cobraría él o Pulisic, y la decisión resultó acertada.

Un segundo tiempo de resistencia

En la segunda mitad, el Inter buscó descontar, pero no encontró el camino. Andy Diouf intentó una vaselina a los 10 minutos, y Carlos Augusto cabeceó desviado un buen centro de Çalhanoglu. Strahinja Pavlovic fue clave para proteger la ventaja con una entrada oportuna, y luego presionó a Thuram, quien solo pudo mandar un remate directo a Maignan.